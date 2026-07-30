Agustina Grigera, sobre las elecciones en Tucumán: “Copiar a Milei es una muy mala idea para los candidatos provinciales”
Resumen para apurados
- En Tucumán, la politóloga Agustina Grigera advirtió a los candidatos no imitar a Javier Milei de cara a mayo de 2027, al considerar que la sociedad exige contenidos propios.
- El gobernador Jaldo fijó elecciones para mayo de 2027. Grigera indicó que las redes son formatos secundarios y remarcó que el voto joven cambió y no es un electorado cautivo.
- De cara a la campaña, los dirigentes deberán priorizar respuestas efectivas en empleo y economía para atraer a las nuevas generaciones, más exigentes con los resultados.
La carrera electoral en Tucumán comenzó. Con el decreto que fijó para el 9 de mayo de 2027 los comicios provinciales, el gobernador Osvaldo Jaldo abrió un escenario que tendrá casi 10 meses de campaña por delante. Ante esto, la politóloga y magíster en Comunicación Política e Institucional Agustina Grigera analizó en LA GACETA los desafíos que tendrá la dirigencia tucumana y advirtió sobre una tentación que, a su entender, puede resultar contraproducente: intentar copiar el estilo de Javier Milei.
Durante una charla en LG Play sobre liderazgo y comunicación política, Grigera sostuvo que el desdoblamiento electoral forma parte de las facultades que tienen las provincias, pero señaló que el sistema político argentino genera un incentivo permanente hacia la competencia electoral. “Los incentivos son, en general, a sobrevivir en la carrera por el poder y eso resta energía política y social para la gestión”, planteó.
En ese marco, consideró que el fenómeno Milei modificó las reglas de la comunicación política y obligó a los dirigentes de todo el país a revisar sus estrategias. Sin embargo, remarcó que la irrupción del Presidente no puede reducirse al uso de TikTok, X o Instagram.
“Hay una cuestión que para mí es interesantísima y es que el destino a Milei del disruptivo, sobre todo el disruptivo enojado, el que prende fuego todo el sistema político, es a ese personaje ya lo trabajó Milei”.
La politóloga utilizó una comparación cinematográfica para graficar su argumento. “Cuando vas al cine y el personaje con esas características hay uno, si vos querés imitar ese personaje, vas a ser el personaje secundario, nunca vas a ser el personaje central”, afirmó.
Por eso, apuntó especialmente a los dirigentes provinciales que busquen construir una identidad política a partir de la confrontación y el enojo. “Podés, como candidato, trabajar el ser disruptivo, pero desde el enojo y la furia ese lugar ya lo ocupó Milei”.
El desafío de Tucumán frente a una elección anticipada
La definición del calendario electoral tucumano instala a la provincia en un escenario particular. Jaldo decidió separar los comicios provinciales de los nacionales y, de ese modo, habilitó una campaña extensa en la que los dirigentes deberán construir sus propios mensajes y disputar el voto en un contexto atravesado por la influencia de la política nacional.
Para Grigera, el fenómeno que representa Milei no puede analizarse solamente desde su estilo discursivo. Su llegada al poder, explicó, fue el resultado de un proceso que comenzó a gestarse varios años antes de 2023 y que tuvo en las redes sociales una herramienta fundamental.
“Milei surge como un liderazgo nuevo y hay que ver también cómo evoluciona el comportamiento de la sociedad en relación a ese liderazgo”, señaló. Según explicó, el desempeño económico será determinante, pero también lo serán las características disruptivas que marcaron su construcción política.
En particular, destacó la capacidad del Presidente para desenvolverse tanto en los medios tradicionales como en las redes. Recordó que Milei comenzó a ganar notoriedad como personaje televisivo y luego logró una fuerte eficacia en las plataformas digitales durante la campaña presidencial.
La especialista puso el foco en X, donde, según explicó, la polarización y el enojo tienen una capacidad de circulación especialmente alta. Pero advirtió que la estrategia que funcionó para Milei no necesariamente puede trasladarse mecánicamente a otros dirigentes.
“Muchos identifican que en realidad lo que importa es el mensaje. Entonces acumulan posteos de TikTok o posteos en X o en Facebook, pero sin detectar que, a fin de cuentas, lo que sigue valiendo del mensaje es lo que dicen”, sostuvo.
“Primero hay que trabajar el mensaje y después entender el formato”
Para Grigera, allí aparece uno de los principales errores de la política argentina: confundir las herramientas de comunicación con la comunicación en sí misma.
“Lo que manda es el contenido. El TikTok, X, Instagram, es un formato. Lo que pasa es que si vos tenés el contenido muy pulido, está muy bien, pero equivocás el formato, también estás en un problema”.
La especialista consideró que los dirigentes deben entender cómo consume información cada generación y adaptar sus mensajes a esas formas de comunicación. En particular, llamó la atención sobre los jóvenes y el lugar que ocupan las redes en sus decisiones políticas.
“Primero hay que trabajar el mensaje y después hay que entender el formato al que voy a ir y, en todo caso, adaptar el mensaje al formato”, resumió.
La advertencia tiene especial relevancia para una elección como la que se aproxima en Tucumán, donde los candidatos deberán disputar el voto de una generación que, según Grigera, ya no responde necesariamente a las estructuras políticas tradicionales.
Los jóvenes y un voto que no es cautivo
Otro de los ejes de la charla fue el comportamiento electoral de los menores de 35 años. Grigera rechazó la idea de que los jóvenes sean apáticos o estén alejados de la política.
“Los jóvenes tienen un compromiso con la política y tienen una mirada muy particular de la política, pero no tienen la forma tradicional de participación”, explicó.
Según su análisis, los sub-35 pueden movilizarse con intensidad alrededor de causas específicas, desarrollar militancia digital y luego alejarse hasta que aparece una nueva cuestión que los interpela.
“Son activos políticamente, pero en las causas que les interesan”.
En ese sentido, señaló que las preocupaciones de este sector están muy lejos de la caricatura de un joven preocupado únicamente por los consumos de las redes sociales. Entre sus principales inquietudes aparecen el empleo, el acceso a la salud, la tecnología y la seguridad.
“Hay que mirar los datos”, reclamó Grigera, y sostuvo que la política todavía tiene dificultades para comprender a una generación atravesada por la precarización laboral y la incertidumbre.
Uno de los datos que consideró más relevantes es que los jóvenes ya no parecen tener un vínculo estable con un determinado espacio político. “Los jóvenes no son un voto cautivo”.
La especialista señaló que parte de los jóvenes que acompañaron a La Libertad Avanza pueden cambiar su decisión electoral si no encuentran respuestas concretas a sus problemas. Y aclaró que ese desplazamiento no necesariamente implica un giro ideológico: puede traducirse en apoyos al peronismo, a la izquierda o al macrismo.
“Es un voto que se puede ir rápidamente si vos no tenés políticas concretas y avances concretos para el sector”, sostuvo.
Una generación que exige resultados más rápido
Grigera también planteó que los jóvenes tienen una relación diferente con el tiempo político. Al haber crecido en un entorno digital, tienen una mirada más orientada al presente y están dispuestos a probar opciones nuevas, pero también pueden abandonar más rápidamente a quienes no cumplen con sus expectativas.
“Es un voto mucho más innovador, que está dispuesto a bancar candidatos nuevos”, señaló. Pero inmediatamente agregó el otro lado de esa característica: “Te dan menos tiempo”.
La consecuencia para los dirigentes es clara. Quienes pretendan conquistar a los jóvenes deberán mostrar resultados concretos, especialmente en materia económica, laboral y de oportunidades.
En ese punto, Grigera consideró que el principal mérito de La Libertad Avanza fue haber colocado la cuestión económica en el centro de la conversación política de los jóvenes. Sin embargo, insistió en que ese electorado no pertenece de manera permanente a ningún espacio.
La conclusión también puede trasladarse al escenario tucumano: la campaña que comienza no se resolverá únicamente con presencia en redes, videos virales o discursos de confrontación. Para Grigera, los candidatos deberán encontrar un mensaje propio, comprender a un electorado que cambió sus formas de participación y, sobre todo, ofrecer respuestas concretas a sus preocupaciones.