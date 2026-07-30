Agustina Grigera, sobre las elecciones en Tucumán: “Copiar a Milei es una muy mala idea para los candidatos provinciales”

La carrera electoral en Tucumán comenzó. Con el decreto que fijó para el 9 de mayo de 2027 los comicios provinciales, el gobernador Osvaldo Jaldo abrió un escenario que tendrá casi 10 meses de campaña por delante. Ante esto, la politóloga y magíster en Comunicación Política e Institucional Agustina Grigera analizó en LA GACETA los desafíos que tendrá la dirigencia tucumana y advirtió sobre una tentación que, a su entender, puede resultar contraproducente: intentar copiar el estilo de Javier Milei.