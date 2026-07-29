Elecciones el 9 de mayo en Tucumán: voces a favor y en contra en el arco político

El legislador radical José Cano cuestionó la fecha que fijó el Poder Ejecutivo para las elecciones provinciales de 2027, en el marco de la legislación vigente y de los antecedentes jurídicos. “La anticipada convocatoria a elecciones provinciales confirma lo que denunciamos hace décadas: la prioridad del oficialismo tucumano fue, es y será preservar su poder. Nada para la gente”, reprochó Cano.
El parlamentario consideró que los tucumanos irán a las urnas el 9 de mayo “con las reglas amañadas que prometieron cambiar, pero que siguen tan vigentes como nunca. Acoples, colectoras o como quieran llamarles, son artilugios para diluir la voluntad ciudadana”, se quejó. Además, agregó que su espacio propondrá un camino que priorice Tucumán y los intereses de quienes viven en esta provincia desde siempre.
Lisandro Catalán: “Con las reglas que elija Jaldo, LLA va a ganar la elección”
El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, respondió con dureza a la decisión de Jaldo de convocar a elecciones en mayo de 2027. Señaló en un video que el tucumano es “el primer gobernador del país en convocar a elecciones” y cuestionó que el mandatario esté concentrado en la estrategia electoral en lugar de la gestión.
“Parece que el gobernador está abocado de lleno ya al tema electoral del año que viene y no tanto en gestionar una provincia sumergida en el atraso y en la pobreza. Los tucumanos necesitamos gestión para empezar a recuperar el terreno perdido de décadas de atraso y destrucción”, dijo.
El dirigente libertario también cuestionó que el gobernador invoque el respeto por la institucionalidad mientras, según sostuvo, la convocatoria se aparta de los plazos previstos por la Constitución provincial. “Lo que los tucumanos necesitamos es el respeto a la ley y que las fuerzas políticas tengan la certidumbre para poder presentar sus proyectos políticos”, expresó.
Uno de los ejes centrales de su mensaje estuvo dirigido a la reforma electoral. Catalán recordó que fue el propio Jaldo quien, en dos aperturas de sesiones ordinarias de la Legislatura, impulsó públicamente una modificación del sistema electoral y calificó al sistema de acoples como “obsoleto”.
Finalmente, Catalán sostuvo que la elección del próximo 9 de mayo de 2027 representará una decisión entre dos modelos de provincia. “Con las reglas que usted elija, los tucumanos el año que viene le van a pasar un mensaje a todo el sistema político. El 9 de mayo se elige seguir con el deterioro causado por esta dirigencia política o devolverle la grandeza histórica a Tucumán y la dignidad a todos los tucumanos”, concluyó.
Gerónimo Vargas Aignasse: “La oposición busca proscribir a Jaldo”
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse salió a respaldar la decisión del gobernador de convocar a las elecciones para el 9 de mayo y lanzó fuertes críticas contra la oposición y los sectores del peronismo que cuestionan una eventual candidatura del mandatario. Las críticas más duras estuvieron dirigidas a quienes sostienen que el oficialismo fijó la fecha por temor al impacto electoral del presidente Javier Milei. “Realmente los que tienen miedo son los que están ventilando por todos los medios de comunicación que el gobernador no podría ser candidato. Eso es tener miedo”, disparó. También calificó como una “tentativa de proscripción realmente lamentable” los planteos sobre una supuesta imposibilidad constitucional de que Jaldo busque un nuevo mandato.
Vargas Aignasse fue aún más allá al sostener que “el miedo lo tienen los opositores de adentro y de afuera”. “Los que tienen miedo son ellos, tienen miedo de que Jaldo sea candidato porque les va a ganar de punta a punta”, insistió. A su vez, reiteró que cualquier cuestionamiento a la legalidad de una eventual candidatura del gobernador responde exclusivamente al temor político. “Si alguien pone en tela de juicio la legalidad de alguna de las candidaturas, lo hacen por temor”, concluyó en diálogo con LG Play.
Claudio viña acusó al PJ tucumano de “embarrar el cuarto oscuro”
Claudio Viña cargó contra Jaldo y acusó al oficialismo de incumplir los compromisos asumidos para modificar el sistema de votación y de actuar por conveniencia electoral. El legislador, que recientemente se sumó a las filas de La Libertad Avanza (LLA), recurrió a la ironía política al señalar que el mandatario provincial busca modificar los plazos constitucionales. “Emulando a Don Pedro de Mendoza, el gobernador Jaldo se decidió a adelantar las elecciones de 2027, ignorando el artículo 43 de la Constitución de Tucumán”. Según el parlamentario, la medida persigue “el consabido motivo de alejar la fecha de los comicios provinciales de la elección nacional”, dejando de lado la reforma política.
Viña apuntó directamente contra la falta de avances en las iniciativas debatidas en la Cámara
Entre los puntos truncos, destacó el estancamiento de la Boleta Única, el voto electrónico y la regulación del financiamiento de campaña. Asimismo, el legislador atribuyó la postura del Ejecutivo al escenario político cambiante. “Tanto el adelantamiento del llamado a elecciones, como las declaraciones que lo sucedieron, son acciones y reacciones propias del temor”, afirmó. Y agregó: “son muestras de que el escudo protector que piensa desplegar el oficialismo para intentar perpetuarse en el poder, será embarrar la cancha, o, mejor dicho, embarrar el cuarto oscuro. Abarrotándolo de papeletas y de fiscales de acoples, de filas interminables, de autos de acarreo y de mucho caos”.
“Freddy” Toscano: “La política debe recuperar la confianza de la sociedad”
El vicegobernador segundo de la Legislatura, Alfredo “Freddy” Toscano (Compromiso Tucumán) destacó que por primera vez para una elección regirá la Ley de Ficha Limpia, que establece que quienes tengan las inhabilidades previstas por la ley no podrán ser candidatos. “La política debe recuperar la confianza de la sociedad con reglas claras, transparencia y mayor responsabilidad. La Ficha Limpia fue un reclamo de muchos tucumanos y hoy deja de ser una propuesta para convertirse en una realidad”, resaltó.
Martín Viola: “Es la aplicación lisa y llana de la Constitución”
El secretario de Energía de Tucumán, Martín Viola, remarcó que el gobernador no es quien pone las reglas electorales sino la Legislatura. “Hubo fallos judiciales que establecieron la inconstitucionalidad de los artículos ratificando la facultad del gobernador la facultad de convocar a elecciones para mayo del año que viene. El PE lo que hace es establecer un decreto que convoca para elecciones el 9 de mayo. No es una decisión unilateral del gobernador; es la aplicación lisa y llana de la Constitución de la provincia y de la jurisprudencia de los antecedentes que tenemos”.