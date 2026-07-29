Elecciones el 9 de mayo en Tucumán: voces a favor y en contra en el arco político

Gerónimo Vargas Aignasse: “La oposición busca proscribir a Jaldo”

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse salió a respaldar la decisión del gobernador de convocar a las elecciones para el 9 de mayo y lanzó fuertes críticas contra la oposición y los sectores del peronismo que cuestionan una eventual candidatura del mandatario. Las críticas más duras estuvieron dirigidas a quienes sostienen que el oficialismo fijó la fecha por temor al impacto electoral del presidente Javier Milei. “Realmente los que tienen miedo son los que están ventilando por todos los medios de comunicación que el gobernador no podría ser candidato. Eso es tener miedo”, disparó. También calificó como una “tentativa de proscripción realmente lamentable” los planteos sobre una supuesta imposibilidad constitucional de que Jaldo busque un nuevo mandato.