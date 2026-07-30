Quirno descartó una ruptura con Brasil tras los insultos de Milei

“No hay posibilidad alguna de que de nuestro lado la relación se rompa”, aseveró Quirno al ser consultado sobre el alcance de las discrepancias con la administración de Lula da Silva. Aunque reconoció el malestar en Brasilia y la sorpresiva medida de retirar temporalmente a Bitelli, el funcionario subrayó que la Argentina decidió no replicar esa disposición para no profundizar la grieta, al tiempo que reafirmó la voluntad de mantener la agenda bilateral en marcha y de recibir nuevamente al embajador brasileño “lo antes posible”.