Quirno descartó una ruptura con Brasil tras los insultos de Milei

La relación diplomática entre la Argentina y Brasil atraviesa horas complejas y de profunda incertidumbre institucional. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva mantiene bajo estricto análisis el eventual regreso a Buenos Aires de su embajador, Julio Bitelli, luego de que el diplomático fuera convocado a consultas a Brasilia como una contundente señal formal de malestar del Palacio del Planalto. Las declaraciones del presidente argentino Javier Milei durante un acto proselitista en San Pablo desataron una tormenta diplomática que aún no da signos claros de tensión inmediata.
Frente a este complejo escenario, el canciller argentino Pablo Quirno salió al cruce para ratificar la existencia de profundas divergencias políticas e ideológicas entre ambas administraciones, pero descartó de manera categórica que la fricción derive en una ruptura de las relaciones bilaterales. En una extensa entrevista radial, el titular del Palacio San Martín comentó que el Gobierno argentino optó por trazar un límite tajante entre el debate electoral y los vínculos institucionales que unen a los Estados vecinos.
“No hay posibilidad alguna de que de nuestro lado la relación se rompa”, aseveró Quirno al ser consultado sobre el alcance de las discrepancias con la administración de Lula da Silva. Aunque reconoció el malestar en Brasilia y la sorpresiva medida de retirar temporalmente a Bitelli, el funcionario subrayó que la Argentina decidió no replicar esa disposición para no profundizar la grieta, al tiempo que reafirmó la voluntad de mantener la agenda bilateral en marcha y de recibir nuevamente al embajador brasileño “lo antes posible”.
Reacción
El origen del vertiginoso deterioro en el vínculo diplomático se remonta al último fin de semana, cuando Milei participó en un acto del Partido Liberal (PL) en San Pablo para acompañar el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Durante su encendido discurso, el mandatario argentino dirigió severos insultos hacia Lula da Silva —a quien tildó de “ladrón” y “presidiario”—, advirtió sobre el supuesto “riesgo Lula” para la región y lanzó duros cuestionamientos contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
La reacción del Ejecutivo brasileño ante las agresiones verbales no se hizo esperar y fue sumamente severa. La Cancillería de ese país emitió un duro comunicado en el que remarcó que jamás en la historia diplomática un jefe de Estado extranjero había formulado agravios de semejante calibre contra la figura del presidente, las instituciones democráticas y el pueblo brasileño en el marco de una visita oficial, desencadenando una inmediata respuesta institucional conducida por el canciller Mauro Vieira.
En el marco de esa escalada, Vieira convocó urgentemente a consultas a Bitelli y citó en Brasilia al embajador argentino en ese país, Daniel Raimondi. Este encuentro formal sirvió para transmitir en forma directa la profunda indignación del Palacio del Planalto. Según fuentes diplomáticas de Itamaraty, la evaluación sobre la situación bilateral continúa abierta y Vieira volverá a reunirse con el embajador Bitelli una vez que concluya su viaje oficial a Perú.
Calma y confianza
En el frente interno argentino, Quirno desestimó de plano que las rispideces ideológicas con el gigante sudamericano vayan a condicionar el intercambio económico y comercial. El ministro tildó esas presuntas advertencias de “politización interna” fomentadas por sectores de la oposición kirchnerista y recordó con firmeza que Brasil continúa siendo el principal socio comercial del país, por lo que el flujo mercantil seguirá manteniéndose ajeno a los vaivenes verbales de la política partidaria.
Para respaldar su argumento de que la pragmática estatal prevalece por encima de la retórica, el canciller citó el histórico entendimiento entre la Unión Europea y el Mercosur. Remarcó que, a pesar de las explícitas diferencias entre Javier Milei y Lula da Silva, el histórico acuerdo logró entrar en vigor el pasado 1 de mayo tras veinticinco años de infructuosas negociaciones, lo que demuestra la vigencia y la solidez de los canales institucionales entre ambas naciones.
Las tensiones diplomáticas no se restringieron únicamente a la órbita del país vecino. En el mismo espacio radial, Quirno aprovechó para desmentir categóricamente la existencia de una crisis con el Reino Unido tras el despliegue de una pancarta reivindicativa sobre las Islas Malvinas por parte de los jugadores de la selección argentina durante el Mundial. “La bandera dice una verdad. No tenemos nada de qué pedir disculpas”, sentenció, negando enfáticamente que algún funcionario de la Cancillería haya presentado excusas ante la embajada británica.
Campaña y polémica
Respecto a la virulenta campaña anti-argentina observada en redes sociales durante el desarrollo del torneo mundialista, el titular de la diplomacia argentina confirmó que los análisis detectaron un fuerte volumen de publicaciones hostiles provenientes principalmente de Brasil y México. No obstante, el funcionario afirmó que por el momento no cuentan con pruebas concluyentes sobre financiamiento externo, aludiendo a la fuerte amplificación presupuestaria e informática.
Por otra parte, al referirse a la política financiera internacional y la reciente visita de Kristalina Georgieva al país, Quirno rechazó tajantemente que el titular del Fondo Monetario Internacional influya en el diseño del programa económico argentino. Defendió que el Gabinete libertario implementó una estrategia fiscal propia y de un rigor superior a las exigencias del organismo, cuyos resultados se evidenciaron en la erradicación del déficit fiscal en apenas un mes y del déficit cuasifiscal en medio año de gestión.
El amplio abanico de las expresiones de Quirno incluyó además un anticipo del frente exterior global, confirmando que negocia una comitiva oficial rumbo a China junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Esta iniciativa busca consolidar vías de cooperación e inversión con Beijing, demostrando un pragmatismo geoeconómico que coexiste en forma paralela con los ruidos alineamientos ideológicos que pregona la Casa Rosada.