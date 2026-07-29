Spider-Man estira el fin de las vacaciones a pura acción y diversión

Dentro de la extensa saga del arácnido personaje, “Spider-Man: un nuevo día” es la cuarta producción protagonizada por Tom Holland, que esta vez cuenta con la dirección de Destin Daniel Cretton. Se enlaza con las anteriores películas de este siglo de los duetos de actor y director de Tobey Maguire-Sam Raimi y Andrew Garfield-Marc Webb, (hace cinco años, en “Sin camino a casa”, todos los intérpretes compartieron pantalla), más realizaciones animadas y apariciones en otros filmes de superhéroes sin ser el personaje principal. Así, se inscribe como la película número 38 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU); pero lejos está de ser la última, porque ya hay otras en producción en torno a este personaje; en conjunto, hay cinco películas y dos series de televisión en el futuro cercano.