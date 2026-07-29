Política

El gobierno libertario descartó una ruptura diplomática con Brasil, pese a la tensión entre Milei y Lula

El canciller Pablo Quirno aseguró que "no hay chance de romper las relaciones" y afirmó que las diferencias entre ambos presidentes responden a cuestiones políticas e ideológicas.

PABLO QUIRNO. El canciller argentino.
PABLO QUIRNO. El canciller argentino.
Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • El canciller Pablo Quirno descartó hoy en Argentina romper lazos diplomáticos con Brasil, tras priorizar la relación comercial sobre los roces entre Javier Milei y Lula da Silva.
  • La tensión aumentó tras críticas de Milei a Lula en un acto de Flávio Bolsonaro. El vice brasileño Alckmin cuestionó el impacto de estos dichos para la Argentina.
  • Argentina busca resguardar el comercio bilateral y el Mercosur, mientras la oposición parlamentaria impulsa repudios contra los dichos presidenciales para cuidar el vínculo.
Resumen generado con IA

El gobierno de Javier Milei negó que exista la posibilidad de romper las relaciones diplomáticas con Brasil, a pesar de la creciente tensión entre el mandatario libertario y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. El canciller Pablo Quirno fue categórico al afirmar que "no hay chance de romper las relaciones" y atribuyó los cruces entre ambos mandatarios a diferencias políticas e ideológicas.

En declaraciones radiales, Quirno buscó diferenciar el enfrentamiento entre los presidentes del vínculo institucional que mantienen ambos países. En ese sentido, sostuvo que la prioridad de la administración libertaria es preservar una relación bilateral estratégica, tanto por el intercambio comercial como por la participación conjunta en el Mercosur, y evitar que las diferencias personales y políticas deriven en un conflicto diplomático.

Milei asistió a la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú

Milei asistió a la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú

El funcionario remarcó que las discrepancias entre ambas administraciones son conocidas y responden a visiones políticas contrapuestas. No obstante, aseguró que la Casa Rosada mantiene la decisión de sostener abiertos los canales diplomáticos y comerciales con Brasil, en línea con el mensaje que el gobierno mileísta transmitió en las últimas horas para descomprimir la tensión y garantizar la continuidad de la relación bilateral, en medio de las críticas del gigante regional.

En ese contexto, el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, cuestionó las declaraciones de Milei contra Lula da Silva y afirmó que esa actitud "perjudica a la Argentina". Sus dichos se produjeron en medio del conflicto diplomático generado tras la participación del mandatario argentino en el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro.

Milei anunciará por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Milei anunciará por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Luego de un encuentro entre empresarios brasileños y surcoreanos en San Pablo, Alckmin lamentó la situación y expresó: "Es lamentable, ¿no?, que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país".

La controversia también tuvo repercusiones en el Congreso argentino. El diputado Jorge Taiana presentó un proyecto de repudio por las declaraciones de Milei contra Lula da Silva y contra el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, durante el acto político realizado en respaldo a Flávio Bolsonaro, consignó el diario "Ámbito".

Temas Javier Milei Luiz Inácio Lula da SilvaPablo Quirno
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
1

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio
2

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
3

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: por las crecidas volcó una lancha y murió un turista
4

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: por las crecidas volcó una lancha y murió un turista

Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100
5

Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100

Ranking notas premium
Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
1

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
2

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
3

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa
4

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer
5

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer

Más Noticias
Cerebro de microbio y Kukacruel: ¿Por qué se enfrentaron Lilia Lemoine y Victoria Villarruel?

"Cerebro de microbio" y "Kukacruel": ¿Por qué se enfrentaron Lilia Lemoine y Victoria Villarruel?

Lisandro Catalán: “No tengo dudas de que Milei será reelecto y en Tucumán daremos batalla contra los acoples”

Lisandro Catalán: “No tengo dudas de que Milei será reelecto y en Tucumán daremos batalla contra los acoples”

Cristina Kirchner internacionaliza su ofensiva legal: apelará ante la ONU y sumó al abogado de Lula a su defensa

Cristina Kirchner internacionaliza su ofensiva legal: apelará ante la ONU y sumó al abogado de Lula a su defensa

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

UNT: los decanos esperan al 15 de agosto para avanzar con la elección de rector

UNT: los decanos esperan al 15 de agosto para avanzar con la elección de rector

Tensión con Brasil: Argentina baja el tono pero el conflicto no cesa

Tensión con Brasil: Argentina baja el tono pero el conflicto no cesa

Jueces federales: la Nación mantiene demorados pliegos clave para Tucumán

Jueces federales: la Nación mantiene demorados pliegos clave para Tucumán

Elecciones el 9 de mayo en Tucumán: voces a favor y en contra en el arco político

Elecciones el 9 de mayo en Tucumán: voces a favor y en contra en el arco político

Comentarios