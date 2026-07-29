El gobierno libertario descartó una ruptura diplomática con Brasil, pese a la tensión entre Milei y Lula

Resumen para apurados
- El canciller Pablo Quirno descartó hoy en Argentina romper lazos diplomáticos con Brasil, tras priorizar la relación comercial sobre los roces entre Javier Milei y Lula da Silva.
- La tensión aumentó tras críticas de Milei a Lula en un acto de Flávio Bolsonaro. El vice brasileño Alckmin cuestionó el impacto de estos dichos para la Argentina.
- Argentina busca resguardar el comercio bilateral y el Mercosur, mientras la oposición parlamentaria impulsa repudios contra los dichos presidenciales para cuidar el vínculo.
El gobierno de Javier Milei negó que exista la posibilidad de romper las relaciones diplomáticas con Brasil, a pesar de la creciente tensión entre el mandatario libertario y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. El canciller Pablo Quirno fue categórico al afirmar que "no hay chance de romper las relaciones" y atribuyó los cruces entre ambos mandatarios a diferencias políticas e ideológicas.
En declaraciones radiales, Quirno buscó diferenciar el enfrentamiento entre los presidentes del vínculo institucional que mantienen ambos países. En ese sentido, sostuvo que la prioridad de la administración libertaria es preservar una relación bilateral estratégica, tanto por el intercambio comercial como por la participación conjunta en el Mercosur, y evitar que las diferencias personales y políticas deriven en un conflicto diplomático.
El funcionario remarcó que las discrepancias entre ambas administraciones son conocidas y responden a visiones políticas contrapuestas. No obstante, aseguró que la Casa Rosada mantiene la decisión de sostener abiertos los canales diplomáticos y comerciales con Brasil, en línea con el mensaje que el gobierno mileísta transmitió en las últimas horas para descomprimir la tensión y garantizar la continuidad de la relación bilateral, en medio de las críticas del gigante regional.
En ese contexto, el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, cuestionó las declaraciones de Milei contra Lula da Silva y afirmó que esa actitud "perjudica a la Argentina". Sus dichos se produjeron en medio del conflicto diplomático generado tras la participación del mandatario argentino en el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro.
Luego de un encuentro entre empresarios brasileños y surcoreanos en San Pablo, Alckmin lamentó la situación y expresó: "Es lamentable, ¿no?, que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país".
La controversia también tuvo repercusiones en el Congreso argentino. El diputado Jorge Taiana presentó un proyecto de repudio por las declaraciones de Milei contra Lula da Silva y contra el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, durante el acto político realizado en respaldo a Flávio Bolsonaro, consignó el diario "Ámbito".