El gobierno libertario descartó una ruptura diplomática con Brasil, pese a la tensión entre Milei y Lula

El funcionario remarcó que las discrepancias entre ambas administraciones son conocidas y responden a visiones políticas contrapuestas. No obstante, aseguró que la Casa Rosada mantiene la decisión de sostener abiertos los canales diplomáticos y comerciales con Brasil, en línea con el mensaje que el gobierno mileísta transmitió en las últimas horas para descomprimir la tensión y garantizar la continuidad de la relación bilateral, en medio de las críticas del gigante regional.