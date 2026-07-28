Política

Candidatos y acoples en Tucumán: las fechas clave que manejan los partidos para 2027

Con el decreto que convoca a los comicios provinciales para el 9 de mayo, resta que la Junta Electoral Provincial confirme el cronograma.

IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO
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Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo convocó mediante decreto a elecciones provinciales en Tucumán para el 9 de mayo de 2027, dando inicio al proceso electoral.
  • La medida requiere la confirmación del cronograma por la Junta Electoral Provincial, mientras los partidos políticos comienzan a definir sus alianzas y acoples.
  • La fijación de estas fechas acelera el armado político regional y obliga a la oposición a definir con anticipación sus estrategias para los comicios de 2027.
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