Candidatos y acoples en Tucumán: las fechas clave que manejan los partidos para 2027

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo convocó mediante decreto a elecciones provinciales en Tucumán para el 9 de mayo de 2027, dando inicio al proceso electoral.
- La medida requiere la confirmación del cronograma por la Junta Electoral Provincial, mientras los partidos políticos comienzan a definir sus alianzas y acoples.
- La fijación de estas fechas acelera el armado político regional y obliga a la oposición a definir con anticipación sus estrategias para los comicios de 2027.
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