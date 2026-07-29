Tensión con Brasil: Argentina baja el tono pero el conflicto no cesa

Desde la trastienda oficialista encuadran el choque como parte del estilo habitual de “Milei siendo Milei” y descartan elevar notas de protesta o modificar la agenda internacional del Presidente. Por el contrario, en Balcarce 50 señalan que el accionar del jefe de Estado responde a un plan de posicionamiento regional en el que buscar proyectarse como referente de la derecha latinoamericana aliada a Estados Unidos. En esa misma línea se inscriben sus recientes intervenciones y participaciones internacionales en la región, entendidas por el entorno libertario como piezas clave de una construcción política de mayor alcance. En la Casa Rosada asumen que la política exterior impulsada por el Ejecutivo replica el mismo esquema de confrontación y polarización que Milei aplica en el plano doméstico. La intención oficial es disputar los grandes debates regionales con un perfil propio, desafiando la lógica de las relaciones bilaterales tradicionales para encabezar un bloque de dirigentes afines a las ideas de libre mercado. En ese esquema, la disputa pública con Lula es leída por la gestión libertaria como un elemento funcional a su estrategia de liderazgo en América Latina.