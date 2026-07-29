Tensión con Brasil: Argentina baja el tono pero el conflicto no cesa

La tensión entre Argentina y Brasil tuvo una primera muestra de moderación por parte de la Casa Rosada, aunque en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva consideran que la relación no se recompondrá en el corto plazo. Tras el sacudón que generaron las declaraciones del presidente Javier Milei durante su viaje a San Pablo —donde calificó a su par brasileño de “basura” y “presidiario” y respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro—, el vocero presidencial, Adrián Ravier, dio el primer gesto oficial para descomprimir la situación. El portavoz remarcó que las diferencias son de carácter “ideológico y político” y descartó que la intención del Ejecutivo sea trasladar el contrapunto al plano diplomático o afectar el comercio entre dos naciones sociales estratégicas.
A pesar de que en el Ejecutivo brasileño notaron el intento de bajar el tono, fuentes diplomáticas adelantaron que la recomposición del diálogo bilateral llevará tiempo y que las explicaciones de la Casa Rosada no son suficientes. Si bien en el entorno de Milei ratificaron que el mandatario no está arrepentido y que fundamenta su enojo en una presunta injerencia del Partido de los Trabajadores durante la campaña electoral argentina de 2023 a favor de Sergio Massa, Brasil decidió actuar con cautela. La administración de Lula evitó decisión drásticas, aunque aprovecha la disputa para reforzar su discurso interno de medidas de defensa de la soberanía ante la polarización política.
Desde la trastienda oficialista encuadran el choque como parte del estilo habitual de “Milei siendo Milei” y descartan elevar notas de protesta o modificar la agenda internacional del Presidente. Por el contrario, en Balcarce 50 señalan que el accionar del jefe de Estado responde a un plan de posicionamiento regional en el que buscar proyectarse como referente de la derecha latinoamericana aliada a Estados Unidos. En esa misma línea se inscriben sus recientes intervenciones y participaciones internacionales en la región, entendidas por el entorno libertario como piezas clave de una construcción política de mayor alcance. En la Casa Rosada asumen que la política exterior impulsada por el Ejecutivo replica el mismo esquema de confrontación y polarización que Milei aplica en el plano doméstico. La intención oficial es disputar los grandes debates regionales con un perfil propio, desafiando la lógica de las relaciones bilaterales tradicionales para encabezar un bloque de dirigentes afines a las ideas de libre mercado. En ese esquema, la disputa pública con Lula es leída por la gestión libertaria como un elemento funcional a su estrategia de liderazgo en América Latina.