Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales

“Debemos trabajar para lograr el entendimiento, la diplomacia se basa en el diálogo”, matizó Vieira al intentar dejar una puerta abierta a la normalización. Sin embargo, la persistencia de las críticas de Milei -quien ha redoblado su retórica contra Lula en foros internacionales- puso a prueba la resistencia del Mercosur y el principal vínculo comercial de la región, que hoy atraviesa uno de sus momentos más oscuros.