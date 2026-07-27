Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales

Resumen para apurados
- En Brasil, el canciller Vieira exigió explicaciones a Milei tras calificar de inaceptables sus ataques contra Lula en San Pablo, escalando la tensión diplomática bilateral.
- Durante un acto con la oposición bolsonarista, Milei tildó a Lula de "ladrón" y "presidiario". En respuesta, Brasil citó al embajador argentino y llamó a consultas al suyo.
- El conflicto genera una crisis inédita en 203 años de relación bilateral, poniendo a prueba el comercio regional y la estabilidad del Mercosur sin llegar a la ruptura total.
La tensión diplomática entre Brasil y Argentina alcanzó un nuevo punto crítico. El canciller de Brasil, Mauro Vieira, fustigó con dureza las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, al calificarlas de “graves e inaceptables”. El conflicto se disparó luego de que el presidente libertario, durante una visita a San Pablo, tildara a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de “ladrón” y “presidiario”.
Una "injerencia sin precedentes" en suelo brasileño
Según el Palacio de Itamaraty, el comportamiento de Milei cruzó una línea roja al atacar a las instituciones brasileñas desde el propio territorio nacional. Vieira denunció que las palabras del argentino constituyen una intromisión directa en la política local.
“Dichas declaraciones fueron críticas y muy agresivas hacia el gobierno, el pueblo y las instituciones. Constituyeron una injerencia en los asuntos internos del país”, aseguró el canciller en diálogo con TV Globo.
El malestar brasileño se profundizó debido al escenario donde dio el mensaje. Milei participó en un acto político junto a la oposición bolsonarista, donde comparó lo que denomina el “riesgo kuka” con un supuesto “riesgo Lula”. Además, acusó al mandatario brasileño de perseguir opositores, una afirmación que Brasilia considera un agravio gratuito a su sistema judicial y ejecutivo.
Convocatoria de urgencia y retiro de embajadores
La respuesta administrativa de Brasil no se hizo esperar. El gobierno de Lula convocó de urgencia al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle formalmente el rechazo a los “improperios” emitidos por Milei. En paralelo, se tomó la decisión de llamar a consultas al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, una medida de alto impacto que simboliza el profundo malestar en las relaciones bilaterales.
A pesar de la gravedad del episodio, el canciller Vieira descartó, por el momento, la ruptura total de relaciones. “La retirada definitiva de los embajadores es una medida extrema. En este escenario, no vamos a hacer eso ahora, pero necesitamos explicaciones: ¿por qué el presidente de Argentina vino a territorio brasileño para hacer este tipo de declaraciones groseras?”, cuestionó el funcionario.
El quiebre de una tradición diplomática bicentenaria
Desde la Cancillería brasileña aseguraron que no existen antecedentes de un jefe de Estado extranjero que, en visita privada, acumule agresiones contra el anfitrión y sus poderes democráticos. Un comunicado oficial lamentó que este “episodio infamante” involucre a un país con el que Brasil mantiene 203 años de historia compartida y cooperación estratégica.
“Debemos trabajar para lograr el entendimiento, la diplomacia se basa en el diálogo”, matizó Vieira al intentar dejar una puerta abierta a la normalización. Sin embargo, la persistencia de las críticas de Milei -quien ha redoblado su retórica contra Lula en foros internacionales- puso a prueba la resistencia del Mercosur y el principal vínculo comercial de la región, que hoy atraviesa uno de sus momentos más oscuros.