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Lula y Bolsonaro, en una reñida ruta hacia las elecciones en Brasil

Las principales encuestas marcan tendencias contradictorias en la intención de voto de los brasileños

EEl presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro.
EEl presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro.
Hace 2 Hs

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- Cuando faltan poco más de dos meses de las elecciones presidenciales del 4 de octubre, la campaña en Brasil entró en su tramo más intenso. Las principales encuestas marcan tendencias contradictorias en la intención de voto de los brasileños, pero ambas anticipan una reñida segunda vuelta entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro.

Un sondeo de Nexus, encargado por BTG Pactual y difundido el lunes, ubicó a Lula con el 47% de las intenciones de voto frente al 43% de Bolsonaro en un balotaje simulado, según el diario “La Nación”.

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La diferencia de cuatro puntos queda dentro del margen de error, de dos puntos porcentuales, por lo que equivale a un empate técnico.

El relevamiento se realizó entre el 24 y el 26 de julio sobre 2004 electores en todo el país, con un nivel de confianza del 95%. En primera vuelta, el estudio le da a Lula una ventaja algo más nítida: 42% contra 33% de Bolsonaro. Más atrás se ubican el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado (6%); Renan Santos (5%), y el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema (3%).

Comparado con la encuesta anterior de la misma consultora, del 13 de julio -cuando Lula marcaba 47% y Bolsonaro 44%-, el presidente mantuvo su porcentaje mientras el senador cedió un punto, aunque la variación también entra dentro del margen de error.

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El panorama se invierte en Río de Janeiro, según una encuesta de Genial/Quaest. Allí, Bolsonaro aventaja a Lula en primera vuelta (32% a 30%) y en un eventual balotaje (38% a 35%), aunque en ambos casos la diferencia queda dentro del margen de error de tres puntos. El sondeo relevó a 1200 electores del estado entre el 21 y el 25 de julio, con igual nivel de confianza. En ese distrito, el rechazo a Lula es mayor: un 62% de los consultados dijo que no votaría por él, frente a un 54% que descarta votar a Bolsonaro.

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