Lula y Bolsonaro, en una reñida ruta hacia las elecciones en Brasil

El panorama se invierte en Río de Janeiro, según una encuesta de Genial/Quaest. Allí, Bolsonaro aventaja a Lula en primera vuelta (32% a 30%) y en un eventual balotaje (38% a 35%), aunque en ambos casos la diferencia queda dentro del margen de error de tres puntos. El sondeo relevó a 1200 electores del estado entre el 21 y el 25 de julio, con igual nivel de confianza. En ese distrito, el rechazo a Lula es mayor: un 62% de los consultados dijo que no votaría por él, frente a un 54% que descarta votar a Bolsonaro.