Julio Cultural Universitario: Juan Pablo Farall presenta su libro “Teatro y Derecho”

El teatro corre por sus venas por herencia paterna, del recordado Juan José Cachito Farall. Por su parte, junto con la actuación, se recibió de abogado. Hoy, junto al dictado de cursos teatrales y el montaje de obras, trabaja en la Oficina de Violencia Doméstica de Banda del Río Salí, dentro de la estructura del Poder Judicial. Ese cruce de conocimientos en Juan Pablo Farall deriva en el libro “Teatro y Derecho”, que presentará esta noche, a las 20, en la sala mayor del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), con entrada libre y gratuita y dentro del Julio Cultural Universitario.
¿Qué tienen las artes escénicas para ofrecerle al ejercicio de la abogacía?, es la pregunta que guía su producción intelectual. Y la respuesta es “el método de la acción consciente, una nueva mirada sobre la práctica jurídica que propone una técnica que combina presencia, acción real y distancia emocional consciente”, le explica a LA GACETA.
“Mi propuesta es ofrecer herramientas concretas para que abogados y estudiantes aprendan a actuar con claridad en audiencias, negociaciones y exposiciones públicas, sin quedar absorbidos por el desgaste emocional del conflicto. No se trata de ‘actuar’, sino de comunicar mejor, sostener autoridad sin rigidez y ejercer la profesión de forma más humana y sostenible”, describe.
Farall reconoce que “toda metodología nace de una tensión, y en este caso surge precisamente del encuentro y también del desacuerdo- entre dos grandes tradiciones del pensamiento teatral del siglo XX: la de Konstantín Stanislavski (actor, director escénico y pedagogo teatral ruso) y la de Bertolt Brecht (dramaturgo y poeta alemán)”. “Ambos reflexionaron profundamente sobre cómo debe actuar un intérprete frente a los otros. Aunque sus respuestas fueron diferentes, el diálogo entre sus propuestas permite hoy construir una herramienta que puede aplicarse más allá del teatro, particularmente en el ejercicio profesional del derecho”, agrega.
También en el Alberdi, pero previamente -entre las 15.30 y las 18.30-, el actor, director y docente Pompeyo Audivert dictará su taller teatral “Volver a casa: teatro de la fuerza ausente”. Mañana, en tanto, repondrá su unipersonal “Habitación Macbeth” a las 21.
Audivert trabajará procedimientos de composición físico-expresiva (a partir del cuerpo), escénica (espacio) y discursiva (palabra), con ejercicios y entrenamiento que integran una política teatral de naturaleza poetizante.
En el Virla
En tanto, en la sala Osvaldo Fasolo del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) desde las 17 será la última jornada del Festival de la Palabra, con lecturs de miembros del grupo Espigas y del Colectivo Asociación Cultural Internacional Arte y Letras y presentaciones de libros.
Para el cierre de la jornada, en el auditorio, a las 20.30 tendrá lugar la tercera edición de “Arquitectos a escena”, con música, danza y el teatro a cargo de profesionales de la arquitectura.