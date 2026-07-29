Julio Cultural Universitario: Juan Pablo Farall presenta su libro “Teatro y Derecho”

El teatro corre por sus venas por herencia paterna, del recordado Juan José Cachito Farall. Por su parte, junto con la actuación, se recibió de abogado. Hoy, junto al dictado de cursos teatrales y el montaje de obras, trabaja en la Oficina de Violencia Doméstica de Banda del Río Salí, dentro de la estructura del Poder Judicial. Ese cruce de conocimientos en Juan Pablo Farall deriva en el libro “Teatro y Derecho”, que presentará esta noche, a las 20, en la sala mayor del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), con entrada libre y gratuita y dentro del Julio Cultural Universitario.