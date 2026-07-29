Política

Milei proyecta una “cumbre azul” en Argentina: el plan para liderar la nueva derecha regional

El Presidente busca consolidarse como el principal referente del bloque conservador en Latinoamérica y fortalecer el eje con Washington.

Javier Milei, en Perú, donde asistió a la asunción de Keiko Fujimori.
Javier Milei, en Perú, donde asistió a la asunción de Keiko Fujimori.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei proyecta una cumbre regional en Argentina para consolidarse como líder de la derecha latinoamericana y alinearse con Estados Unidos.
  • La iniciativa, impulsada junto a la cancillería, convoca a aliados como Bukele, Peña, Noboa y Kast para institucionalizar un bloque coordinado de mercado libre.
  • El proyecto busca situar a Milei como interlocutor clave de la Casa Blanca en América Latina y disputar la hegemonía regional frente al eje progresista de Brasil.
Resumen generado con IA

“Faro de faros”, publicó Santiago Caputo, asesor presidencial, en su cuenta de X. La frase acompañaba una imagen de Javier Milei rodeado por mandatarios y referentes de derecha durante la asunción de Keiko Fujimori en Lima. El mensaje no fue casual: resume la ambición del esquema libertario de convertir a la Argentina en el epicentro de un nuevo bloque regional que abandone la retórica populista y se alinee de forma directa con la visión de la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

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El concepto de la "Ola Azul" y la batalla de los colores

En los pasillos de Balcarce 50 ya se trabaja en la organización de lo que internamente denominan una “cumbre azul”. Aunque el nombre aún no es definitivo, la elección del color responde a la simbología que el propio Milei impulsa para diferenciar a las fuerzas liberal-conservadoras de las expresiones “rojas” o colectivistas que han dominado la región en las últimas décadas.

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La iniciativa, impulsada por el canciller Pablo Quirno y el propio mandatario, busca institucionalizar un espacio de coordinación política y económica por fuera de los organismos multilaterales tradicionales. Sin embargo, la denominación genera matices internos. Algunos asesores advierten que, a diferencia del resto del continente, en Estados Unidos el azul identifica al Partido Demócrata, el rival directo de los republicanos con quienes Milei busca estrechar lazos.

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El eje con Washington y los aliados regionales

El objetivo estratégico es que Milei sea el interlocutor privilegiado entre América Latina y la Casa Blanca bajo una eventual presidencia de Trump. Para ello, el Gobierno comenzó a tejer una red de alianzas con líderes que comparten su agenda. 

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La lista de invitados para este foro regional incluye a mandatarios y referentes de peso como Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), José Antonio Kast (Chile) y la propia Keiko Fujimori (Perú).

En el oficialismo visualizan esta liga como una versión renovada del “Grupo de Lima”, pero con una carga ideológica más profunda y enfocada en la defensa de la propiedad privada y la libertad de mercado. El encuentro informal en el Congreso de Perú, donde Fujimori y Milei celebraron tener “tantos amigos en común”, fue el puntapié inicial para un proceso de articulación que pretende dejar atrás el aislamiento diplomático y generar un bloque de presión regional con respaldo estadounidense.

La ofensiva sobre el bloque progresista

La estrategia de Milei no se limita a las cumbres, sino que incluye una presencia activa en los procesos electorales de la región. El Presidente apuesta a la “diplomacia de asunciones”, al participar personalmente en las juras de mandatarios afines para “levantarles la mano” y legitimarlos como parte de su proyecto regional. Esta hoja de ruta incluye viajes inmediatos a Colombia, para la asunción de Abelardo de la Espriella, y a Ecuador para firmar acuerdos con Noboa.

Esta expansión regional tiene un blanco principal que es el eje progresista liderado por el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. La Casa Rosada sigue con extrema atención los comicios en Brasil, apostando a una victoria de Flavio Bolsonaro para terminar de cerrar el círculo de la "ola azul". 

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