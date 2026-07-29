Milei proyecta una “cumbre azul” en Argentina: el plan para liderar la nueva derecha regional

“Faro de faros”, publicó Santiago Caputo, asesor presidencial, en su cuenta de X. La frase acompañaba una imagen de Javier Milei rodeado por mandatarios y referentes de derecha durante la asunción de Keiko Fujimori en Lima. El mensaje no fue casual: resume la ambición del esquema libertario de convertir a la Argentina en el epicentro de un nuevo bloque regional que abandone la retórica populista y se alinee de forma directa con la visión de la administración de Donald Trump en Estados Unidos.