"Cerebro de microbio" y "Kukacruel": ¿Por qué se enfrentaron Lilia Lemoine y Victoria Villarruel?
Resumen para apurados
- Victoria Villarruel y Lilia Lemoine se enfrentaron hoy en redes en Argentina por fuertes disputas salariales entre senadores y diputados del bloque oficialista.
- El cruce derivó en insultos personales tras acusaciones de Lemoine por subas de sueldos en el Senado, reviviendo un historial de tensiones internas en La Libertad Avanza.
- La contienda evidencia profundas fracturas en el oficialismo que podrían dificultar la cohesión legislativa y el armado de listas para las próximas elecciones.
La interna entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada nacional Lilia Lemoine volvió a quedar expuesta con un fuerte intercambio en las redes sociales. El enfrentamiento comenzó por las diferencias en torno a los salarios de los senadores, pero rápidamente escaló con descalificaciones personales, críticas al armado de las listas de La Libertad Avanza y referencias al debate por la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La polémica se inició con una publicación de Lemoine, una de las dirigentes más cercanas al sector del Poder Ejecutivo alineado con Karina Milei, en la que cuestionó la diferencia entre los ingresos de senadores y diputados.
"En 2026 los senadores ganan $12 millones y los diputados ganan $6 millones. Históricamente los senadores cobraban entre un 10% y un 15% más que los diputados... ¿Qué pasó entonces? Pasó que Martín Menem mantuvo austeridad en la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel decidió aumentar el sueldo de los senadores para quedar bien con la alta política", escribió la legisladora.
La respuesta de Villarruel no tardó en llegar. Al contestar el mensaje de otro usuario que criticaba a Lemoine, la vicepresidenta lanzó una dura descalificación.
"Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial. La señora cerebro de microbio es una muestra de las 'cualidades' que los argentinos no queremos en un legislador. Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros", publicó.
La última parte del mensaje estuvo vinculada con el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, también conocido como "Ley de Tierras", cuyo tratamiento se espera para los próximos días. La iniciativa busca establecer un marco legal para la adquisición de campos por parte de extranjeros y frenar el avance de empresas con participación estatal.
Ese proyecto también fue uno de los motivos de la discusión que Villarruel mantuvo con la senadora Patricia Bullrich. Según trascendió, ambas protagonizaron un intercambio por WhatsApp a raíz de la postergación de la sesión prevista para debatir la iniciativa.
La respuesta de Lemoine
Lejos de bajar el tono, Lemoine respondió con una serie de publicaciones en las que volvió a apuntar contra la vicepresidenta. "Che... kukacruel se peleó con Gagano y Brindis? BTW que gracioso como se alió con Kicillof, ¿no? No le dio la nafta para 'El Duro'", escribió en uno de sus mensajes.
Más tarde intentó aclarar a quién interpretaba que estaba dirigido el comentario de Villarruel. "Ahora entendí, ahí vi que @VickyVillarruel contestó en un posteo mío, pero está refiriéndose a @Marcelampagano, CLARAMENTE. Marcela era la que decía ser amiga de Javier mientras lo TRAICIONABA intentando tomar la comisión de Juicio Político!", sostuvo.
La diputada también involucró a Marcela Pagano, integrante del monobloque Coherencia tras su salida de La Libertad Avanza, y acusó a usuarios de redes sociales de intentar instalar que la respuesta de Villarruel estaba dirigida hacia ella.
"Y como esto lo están moviendo tuiteros kukas amigos de Pagano como @Pampa139, están queriendo pilotearla para que parezca que habla de mí. Pero no... claramente describe a Pagano (o a ella misma porque ella fue compañera de fórmula de Javier en 2021, yo no estuve en las listas de LLA). ES VERDAD VICTORIA TENEMOS QUE ARMAR MEJORES LISTAS PARA QUE NO SE NOS METAN KUKAS CAMUFLADOS COMO PAGANO O VOS!", completó.
Una disputa que viene de larga data
El enfrentamiento entre Villarruel y Lemoine no es nuevo. En reiteradas oportunidades, la diputada cuestionó las decisiones de la vicepresidenta al frente del Senado, especialmente por la política salarial aplicada a la Cámara Alta.
Meses atrás, en otro intercambio en redes sociales, Lemoine había escrito: "Se la votó para ser vicepresidente de Javier Milei. Solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse 4 años. No pudo. No le dan las neuronas".
Villarruel respondió entonces con otra dura réplica: "La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana. Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias".