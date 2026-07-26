Milei acusó a Lula de financiar una “campaña antiargentina” y escaló el conflicto diplomático con Brasil
El Presidente aseguró que el Gobierno brasileño aportó recursos para una supuesta campaña contra la Argentina y volvió a lanzar duras críticas contra Luiz Inácio Lula da Silva. Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, profundizando la tensión bilateral.
Resumen para apurados
- El presidente argentino Javier Milei acusó a Lula da Silva de financiar una campaña antiargentina, lo que llevó a Brasil a llamar a consultas a su embajador este domingo.
- El conflicto escaló tras la participación de Milei en un acto bolsonarista en San Pablo, donde criticó duramente a Lula y denunció injerencia electoral en las elecciones de 2023.
- La llamada a consultas del embajador profundiza una crisis que genera incertidumbre sobre el futuro de la relación bilateral y la estabilidad comercial dentro del Mercosur.
La relación entre Argentina y Brasil atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. En medio del conflicto diplomático desatado tras su participación en un acto político del bolsonarismo en San Pablo, el mandatario argentino acusó este domingo al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de financiar una supuesta "campaña antiargentina".
Durante una entrevista con Radio Mitre desde la Exposición Rural, Milei afirmó: "¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El Gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió de ahí y después vienen a hablar de interferencias".
El Presidente vinculó esa presunta campaña con las críticas internacionales que recibió la selección argentina durante el Mundial de fútbol, cuando distintas figuras del deporte y el espectáculo acusaron al país de racismo tras diversos episodios ocurridos durante la competencia.
Milei volvió a cuestionar a Lula
Además de las acusaciones, Milei renovó sus cuestionamientos al mandatario brasileño y recordó la campaña presidencial argentina de 2023.
"Ellos jugaron un rol muy activo en la campaña de 2023. ¿O se olvida que los asesores de Sergio Massa eran un grupo de brasileños que mandó Lula? Jugaron activamente en esa campaña", sostuvo.
También volvió a referirse a su frustrado intento de visitar al expresidente Jair Bolsonaro durante su viaje a Brasil.
"Quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro y no me dejaron, pero acá el expresidiario vino a saludar a la rea. Nadie le prohibió nada; sin embargo, a mí no me dejaron visitar a mi amigo, que además está injustamente preso", afirmó, en alusión a Lula y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Brasil respondió con una fuerte señal diplomática
La respuesta del gobierno brasileño no tardó en llegar. Este domingo, el canciller Mauro Vieira dispuso llamar a consultas al embajador de Brasil en la Argentina, Julio Bitelli, una medida que representa un nuevo escalón en el deterioro de la relación bilateral.
Según trascendió, el diplomático regresará a Brasilia para mantener reuniones con las autoridades del Palacio de Itamaraty y evaluar el escenario generado tras las declaraciones de Milei.
Fuentes del gobierno brasileño calificaron de "inaudito" el discurso pronunciado por el mandatario argentino durante la convención del Partido Liberal (PL), donde respaldó la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro.
El origen del conflicto entre Argentina y Brasil
La crisis diplomática comenzó luego de que Milei viajara a San Pablo para participar de un acto del bolsonarismo, su tercera visita a Brasil desde que asumió la Presidencia, aunque nuevamente sin mantener encuentros oficiales con autoridades del gobierno de Lula.
Durante su discurso, el jefe de Estado argentino lanzó fuertes descalificaciones contra el presidente brasileño, a quien llamó "el zurdo", "el ladrón" y "el presidiario", además de cuestionar la condena judicial contra Jair Bolsonaro por el intento de impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022.
Las declaraciones generaron un inmediato rechazo del oficialismo brasileño. El presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, sostuvo que "es inadmisible que un jefe de Estado extranjero venga a nuestro país y se dirija en términos irrespetuosos a sus poderes constituidos", y cuestionó el comportamiento del mandatario argentino.
Con el llamado a consultas del embajador brasileño y las nuevas declaraciones de Milei, el vínculo entre ambos gobiernos atraviesa una nueva escalada diplomática que suma incertidumbre a la relación entre los dos principales socios del Mercosur.