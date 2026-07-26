Política

Milei acusó a Lula de financiar una “campaña antiargentina” y escaló el conflicto diplomático con Brasil

El Presidente aseguró que el Gobierno brasileño aportó recursos para una supuesta campaña contra la Argentina y volvió a lanzar duras críticas contra Luiz Inácio Lula da Silva. Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, profundizando la tensión bilateral.

CON MIRAS A LAS ELECCIONES. El presidente Milei se reunió con Flávio Bolsonaro, candidato liberal en Brasil. afp
CON MIRAS A LAS ELECCIONES. El presidente Milei se reunió con Flávio Bolsonaro, candidato liberal en Brasil. afp
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente argentino Javier Milei acusó a Lula da Silva de financiar una campaña antiargentina, lo que llevó a Brasil a llamar a consultas a su embajador este domingo.
  • El conflicto escaló tras la participación de Milei en un acto bolsonarista en San Pablo, donde criticó duramente a Lula y denunció injerencia electoral en las elecciones de 2023.
  • La llamada a consultas del embajador profundiza una crisis que genera incertidumbre sobre el futuro de la relación bilateral y la estabilidad comercial dentro del Mercosur.
Resumen generado con IA

La relación entre Argentina y Brasil atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. En medio del conflicto diplomático desatado tras su participación en un acto político del bolsonarismo en San Pablo, el mandatario argentino acusó este domingo al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de financiar una supuesta "campaña antiargentina".

Durante una entrevista con Radio Mitre desde la Exposición Rural, Milei afirmó: "¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El Gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió de ahí y después vienen a hablar de interferencias".

El Presidente vinculó esa presunta campaña con las críticas internacionales que recibió la selección argentina durante el Mundial de fútbol, cuando distintas figuras del deporte y el espectáculo acusaron al país de racismo tras diversos episodios ocurridos durante la competencia.

Milei volvió a cuestionar a Lula

Además de las acusaciones, Milei renovó sus cuestionamientos al mandatario brasileño y recordó la campaña presidencial argentina de 2023.

"Ellos jugaron un rol muy activo en la campaña de 2023. ¿O se olvida que los asesores de Sergio Massa eran un grupo de brasileños que mandó Lula? Jugaron activamente en esa campaña", sostuvo.

También volvió a referirse a su frustrado intento de visitar al expresidente Jair Bolsonaro durante su viaje a Brasil.

"Quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro y no me dejaron, pero acá el expresidiario vino a saludar a la rea. Nadie le prohibió nada; sin embargo, a mí no me dejaron visitar a mi amigo, que además está injustamente preso", afirmó, en alusión a Lula y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Brasil respondió con una fuerte señal diplomática

La respuesta del gobierno brasileño no tardó en llegar. Este domingo, el canciller Mauro Vieira dispuso llamar a consultas al embajador de Brasil en la Argentina, Julio Bitelli, una medida que representa un nuevo escalón en el deterioro de la relación bilateral.

Según trascendió, el diplomático regresará a Brasilia para mantener reuniones con las autoridades del Palacio de Itamaraty y evaluar el escenario generado tras las declaraciones de Milei.

Fuentes del gobierno brasileño calificaron de "inaudito" el discurso pronunciado por el mandatario argentino durante la convención del Partido Liberal (PL), donde respaldó la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro.

El origen del conflicto entre Argentina y Brasil

La crisis diplomática comenzó luego de que Milei viajara a San Pablo para participar de un acto del bolsonarismo, su tercera visita a Brasil desde que asumió la Presidencia, aunque nuevamente sin mantener encuentros oficiales con autoridades del gobierno de Lula.

Durante su discurso, el jefe de Estado argentino lanzó fuertes descalificaciones contra el presidente brasileño, a quien llamó "el zurdo", "el ladrón" y "el presidiario", además de cuestionar la condena judicial contra Jair Bolsonaro por el intento de impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022.

Las declaraciones generaron un inmediato rechazo del oficialismo brasileño. El presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, sostuvo que "es inadmisible que un jefe de Estado extranjero venga a nuestro país y se dirija en términos irrespetuosos a sus poderes constituidos", y cuestionó el comportamiento del mandatario argentino.

Con el llamado a consultas del embajador brasileño y las nuevas declaraciones de Milei, el vínculo entre ambos gobiernos atraviesa una nueva escalada diplomática que suma incertidumbre a la relación entre los dos principales socios del Mercosur.

Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tragedia en Brasil: murió un piloto tras un “baño de aceite” por su primer vuelo en solitario e imputaron al instructor

Tragedia en Brasil: murió un piloto tras un “baño de aceite” por su primer vuelo en solitario e imputaron al instructor

La Corte Suprema de Brasil prohíbe la visita de Milei a Bolsonaro en prisión domiciliaria

La Corte Suprema de Brasil prohíbe la visita de Milei a Bolsonaro en prisión domiciliaria

Lo más popular
Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”
1

Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”

Tras los insultos de Milei contra Lula, Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina
2

Tras los insultos de Milei contra Lula, Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda
3

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda

La “ley del odio” en las rutas del NOA
4

La “ley del odio” en las rutas del NOA

Muratore y el secreto de cumplir lo prometido
5

Muratore y el secreto de cumplir lo prometido

Ranking notas premium
Hablemos del racismo argentino
1

Hablemos del racismo argentino

Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”
2

Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”

Jaldo pasó de la angustia al reposo, tras la intervención cardíaca
3

Jaldo pasó de la angustia al reposo, tras la intervención cardíaca

Decreto, listos…¡ya! El PJ y LLA se lanzan a la carrera electoral
4

Decreto, listos…¡ya! El PJ y LLA se lanzan a la carrera electoral

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda
5

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda

Más Noticias
Tras los insultos de Milei contra Lula, Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina

Tras los insultos de Milei contra Lula, Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina

Del video viral a la cancha: la historia detrás de la bandera de Malvinas que conmovió a La Ciudadela

Del video viral a la cancha: la historia detrás de la bandera de Malvinas que conmovió a La Ciudadela

Muratore y el secreto de cumplir lo prometido

Muratore y el secreto de cumplir lo prometido

Cuáles son las 10 claves para el armado del Código Urbanístico en San Miguel de Tucumán

Cuáles son las 10 claves para el armado del Código Urbanístico en San Miguel de Tucumán

Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”

Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”

La “ley del odio” en las rutas del NOA

La “ley del odio” en las rutas del NOA

China desde adentro: un viaje para entender cómo piensa una potencia

China desde adentro: un viaje para entender cómo piensa una potencia

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda

Comentarios