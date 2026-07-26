Milei acusó a Lula de financiar una “campaña antiargentina” y escaló el conflicto diplomático con Brasil

"Quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro y no me dejaron, pero acá el expresidiario vino a saludar a la rea. Nadie le prohibió nada; sin embargo, a mí no me dejaron visitar a mi amigo, que además está injustamente preso", afirmó, en alusión a Lula y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.