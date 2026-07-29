Bancos internacionales mantienen una visión favorable sobre Argentina, pero con cautela por el contexto global
Citi, Barclays y J.P. Morgan destacaron la consolidación macroeconómica, aunque advirtieron sobre los riesgos del escenario externo y moderaron algunas proyecciones de crecimiento para 2026.
Resumen para apurados
- Los bancos Citi, Barclays y J.P. Morgan ratificaron en Argentina una perspectiva favorable por su avance macroeconómico, aunque advirtieron cautela ante el contexto global.
- El informe coincide con la visita del FMI y mejoras de deuda por Moody's. Las entidades destacaron el equilibrio fiscal y baja inflacionaria, aunque ajustaron proyecciones.
- Eventuales subas de tasas de la Fed podrían frenar el ingreso de capitales. Sin embargo, prevén superávit comercial e incremento de reservas hacia finales de 2026.
Los principales bancos internacionales ratificaron una perspectiva mayormente favorable sobre la economía argentina, aunque advirtieron que la evolución del escenario internacional será determinante para la continuidad de esa tendencia. En informes difundidos, las firmas Citi, Barclays y J.P. Morgan coincidieron en destacar avances macroeconómicos, aunque con matices respecto de las perspectivas de crecimiento.
Las entidades publicaron su posición en momentos en que la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitaba el país y luego de la mejora en la calificación de la deuda soberana por parte de Moody's.
Los bancos dieron su informe en un contexto internacional con menores presiones inflacionarias, una eventual flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal y una mayor estabilidad financiera podría favorecer a los activos argentinos durante la segunda mitad del año, consignó el diario "Ámbito".
Citi consideró que los factores que condicionaron a los mercados durante el primer semestre, como la incertidumbre sobre las tasas de interés en Estados Unidos, la volatilidad geopolítica y la escalada del precio del petróleo, comienzan a moderarse. En ese escenario, mantuvo una recomendación positiva para la renta variable de mercados emergentes y proyectó un avance cercano al 12% para el índice MSCI Emerging Markets hacia fin de año.
No obstante, la entidad advirtió que ese escenario dependerá de que la inflación en Estados Unidos continúe desacelerándose. Durante una presentación sobre Argentina y Uruguay, el economista jefe de Citi Research para el Cono Sur, Ricardo Dessy, sostuvo que el principal riesgo para el programa económico argentino proviene del frente externo.
"La mayor amenaza global es la suba de tasas. Sería muy malo porque nos encuentra en pleno proceso de compra de reservas y podría afectar la continuidad del programa", afirmó.
Según Dessy, una política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal fortalecería al dólar, endurecería las condiciones financieras internacionales y reduciría el flujo de capitales hacia los mercados emergentes. "Sería como que nos sacaran la escalera mientras estamos pintando el techo", graficó.
Más allá de esos riesgos, Citi mantuvo una visión "moderadamente optimista" sobre la economía argentina y destacó como pilares del programa económico la consolidación del equilibrio fiscal, la recuperación de las reservas internacionales, la desaceleración de la inflación y el crecimiento de las exportaciones, impulsado principalmente por los sectores energético y minero.
Barclays también sostuvo una perspectiva positiva sobre el proceso de consolidación macroeconómica, aunque revisó algunas de sus estimaciones fiscales. El banco proyectó un superávit primario equivalente al 1,1% del PBI para 2026, por debajo de su cálculo anterior, debido al impacto de una menor recaudación vinculada a la desaceleración de algunos sectores y a la reducción de determinadas alícuotas impositivas.
Aun así, destacó que el gasto primario se mantiene bajo control y acumuló una caída real cercana al 2% durante el primer semestre, un factor que, según la entidad, continúa respaldando la consolidación fiscal. También advirtió que una desaceleración más profunda en sectores intensivos en empleo podría convertirse en un desafío para la sostenibilidad política del programa económico.
Por su parte, J.P. Morgan redujo su previsión de crecimiento para 2026 del 3% al 2,7%, luego de conocerse un dato de actividad de mayo inferior al esperado. Pese a ese ajuste, mantuvo una visión positiva y proyectó una recuperación gradual durante la segunda mitad del año, impulsada por la desinflación, la mejora del ingreso real de los hogares y la expansión del crédito.
En materia fiscal, la entidad conservó su expectativa de un presupuesto equilibrado para este año y estimó un superávit comercial cercano a los U$S25.000 millones. Además, proyectó que las reservas internacionales brutas aumentarán en torno a los U$S9.500 millones, hasta aproximarse a los U$S50.000 millones hacia finales de 2026.
Respecto del mercado accionario, J.P. Morgan ratificó su recomendación "Overweight" sobre Vista Energy, con un precio objetivo de u$s93 por acción. En la misma línea, UBS mantuvo su recomendación de compra y un precio objetivo de U$S87, al destacar los resultados del segundo trimestre, el crecimiento de la producción, la mejora del EBITDA y la integración de los activos adquiridos a Equinor.