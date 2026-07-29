Bancos internacionales mantienen una visión favorable sobre Argentina, pero con cautela por el contexto global

Citi consideró que los factores que condicionaron a los mercados durante el primer semestre, como la incertidumbre sobre las tasas de interés en Estados Unidos, la volatilidad geopolítica y la escalada del precio del petróleo, comienzan a moderarse. En ese escenario, mantuvo una recomendación positiva para la renta variable de mercados emergentes y proyectó un avance cercano al 12% para el índice MSCI Emerging Markets hacia fin de año.