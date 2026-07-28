“Vino a inventariar las garantías de pago”: Máximo Kirchner criticó la visita de la titular del FMI

Durante su participación en el programa La Ley de la Selva (C5N), el legislador peronista analizó el rol de la funcionaria del FMI durante su estadía en el país. “Viene a dar una sensación de certeza o seguridad que la economía argentina no puede garantizar por sí misma. Es la llegada de quien, realmente, a pesar de no conocer nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestro territorio, gobierna el país. Hoy Milei se mostró como un gerente de lujo del FMI”, dijo.