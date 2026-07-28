“Vino a inventariar las garantías de pago”: Máximo Kirchner criticó la visita de la titular del FMI

Resumen para apurados
- El diputado Máximo Kirchner criticó la visita a Argentina de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y acusó al presidente Javier Milei de mantener una postura servil.
- La funcionaria del FMI recorrió Vaca Muerta en señal de aval al programa económico oficial, marcando la presencia más activa del organismo financiero en el país en ocho años.
- El debate evidencia las diferencias sobre la soberanía económica del país y la preocupación por las consecuencias sociales a largo plazo del ajuste fiscal de la gestión actual.
El diputado nacional Máximo Kirchner lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei y cuestionó la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a la Argentina.
Durante su participación en el programa La Ley de la Selva (C5N), el legislador peronista analizó el rol de la funcionaria del FMI durante su estadía en el país. “Viene a dar una sensación de certeza o seguridad que la economía argentina no puede garantizar por sí misma. Es la llegada de quien, realmente, a pesar de no conocer nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestro territorio, gobierna el país. Hoy Milei se mostró como un gerente de lujo del FMI”, dijo.
El dirigente opositor también hizo referencia al recorrido de la comitiva internacional por las instalaciones petroleras de la Patagonia y cuestionó el significado de esa actividad.
“No deja de llamar la atención que sea la primera vez en ocho años que el Fondo hace pie de esta manera en el país. Socarronamente, podríamos decir que vino a inventariar las garantías de pago, la visita a Vaca Muerta”, ironizó.
En ese sentido, Kirchner insistió en la necesidad de que la Argentina recupere autonomía en sus decisiones políticas e institucionales y apuntó contra el vínculo entre el Gobierno nacional y el organismo financiero.
“Es uno de los problemas de nuestro país, que necesita volver a tener un Presidente o Presidenta en Casa Rosada, y no alguien que tenga los condicionamientos y acepte jocosa y alegremente lo que sucede con el FMI en la Argentina”, afirmó.
Máximo Kirchner volvió a cuestionar el ajuste de Milei
En otro tramo de la entrevista, el diputado rechazó las medidas económicas implementadas por la gestión libertaria y apuntó contra el impacto social del programa de ajuste.
“Tenemos un Presidente que se vanagloria de hacer el ajuste más grande de la historia sin importarle qué consecuencias depara en la vida de millones de familias de nuestro país”, subrayó.