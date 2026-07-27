Kristalina Georgieva, directora del FMI: “La Argentina está en una posición muy sólida”

Resumen para apurados
- La titular del FMI, Kristalina Georgieva, inició hoy una visita oficial en Buenos Aires para reunirse con Javier Milei y respaldar el plan económico del Gobierno argentino.
- La funcionaria fue recibida por Luis Caputo y recorrerá Vaca Muerta. El organismo destaca avances en la estabilización, pero vigila las reservas y el gasto público.
- La visita consolida el aval internacional a las reformas de Milei y busca afianzar la continuidad del acuerdo financiero, clave para el desarrollo energético y económico.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, inició hoy su visita oficial en la Argentina. Minutos antes del mediodía arribó al Palacio de Haciendo donde fue recibida por el ministro de Economía en la explanada. En su agenda, además de ver al Presidente, mantendrá reuniones con funcionarios, empresarios y una recorrida por Vaca Muerta.
“La Argentina está en una posición muy sólida por el esfuerzo del Gobierno, pero sobre todo por el esfuerzao de la gente”, afirmó ante los periodistas.
Al llegar al país, en sus redes sociales subió un posteo de saludo en la red social X: “¡Hola desde Buenos Aires! Espero con interés interactuar con personas de toda Argentina y conocer más sobre las oportunidades y ambiciones del país. Desde la innovación hasta la energía, Argentina posee un enorme potencial para impulsar el crecimiento, generar empleo y construir un futuro más próspero", escribió.
La comitiva oficial
Luego de una reunión con funcionarios de Economía, Georgieva cruzará a la Casa de Gobierno para mantener una entrevista con el presidente Javier Milei.
Georgieva llegó acompañada de su jefe de Gabinete, Andreas Bauer; Luis Cubeddu, asistente al director del Departamento de Estudios del FMI y encargado de la división de supervisión multilateral; Joyce Wong, la nueva encargada de la misión argentina; Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental.
El viaje se produce en un momento clave para el programa acordado entre la Argentina y el FMI. Si bien el organismo destacó los avances en materia de estabilización, desinflación y recuperación de la actividad, aún observa con atención la evolución de las cuentas públicas, el nivel de reservas internacionales y la continuidad de las reformas comprometidas por el Gobierno.
La directora gerente del organismo también participará de una actividad con estudiantes en el Palacio Libertad y, por la noche, cenará con referentes del ámbito económico y empresarial. Mañana viajará a Neuquén para recorrer Vaca Muerta y mantener intercambios con trabajadores y representantes de compañías del sector energético. La búlgara sería recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín, y miembros de otras petroleras que operan en el país.