Kristalina Georgieva, directora del FMI: “La Argentina está en una posición muy sólida”

La directora gerente del organismo también participará de una actividad con estudiantes en el Palacio Libertad y, por la noche, cenará con referentes del ámbito económico y empresarial. Mañana viajará a Neuquén para recorrer Vaca Muerta y mantener intercambios con trabajadores y representantes de compañías del sector energético. La búlgara sería recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín, y miembros de otras petroleras que operan en el país.