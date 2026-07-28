El "Squeezy Dumpling" es considerado de riesgo para los niños

El Squeezy Dumpling presenta un grave riesgo químico, al detectarse la presencia de benceno en concentraciones que superan los límites legales permitidos. Esta sustancia tóxica puede ingresar al organismo por inhalación o contacto directo con la piel, aún sin ser ingerida, indica la denuncia que se acercó a la dependencia nacional. Asimismo, el juguete presenta otras irregularidades: carece del Marcado de Conformidad, no identifica al importador ni incorpora las advertencias de seguridad en castellano. De la denuncia también surge que se comercializa tanto en plataformas digitales como en comercios físicos de todo el país.