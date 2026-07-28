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El "Squeezy Dumpling" es considerado de riesgo para los niños

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor recibió una denuncia de la Cámara Argentina del Juguete.

El Squeezy Dumpling es considerado de riesgo para los niños
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara del Juguete denunció ante Defensa del Consumidor de Argentina que el juguete 'Squeezy Dumpling' es riesgoso para niños por contener benceno tóxico.
  • Comercializado en todo el país, el juguete carece de sellos de seguridad y avisos en español. El benceno puede ingresar al cuerpo por inhalación o contacto cutáneo.
  • La Subsecretaría trabaja para retirar el juguete del mercado y coordinó fiscalizaciones en las provincias para resguardar la salud de los consumidores infantiles.
Resumen generado con IA

En vísperas del Día del Niño, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial recibió una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, en el marco del Decreto N.° 274/2019 de Lealtad Comercial.

El Squeezy Dumpling presenta un grave riesgo químico, al detectarse la presencia de benceno en concentraciones que superan los límites legales permitidos. Esta sustancia tóxica puede ingresar al organismo por inhalación o contacto directo con la piel, aún sin ser ingerida, indica la denuncia que se acercó a la dependencia nacional. Asimismo, el juguete presenta otras irregularidades: carece del Marcado de Conformidad, no identifica al importador ni incorpora las advertencias de seguridad en castellano. De la denuncia también surge que se comercializa tanto en plataformas digitales como en comercios físicos de todo el país.

Desde la Subsecretaría se está trabajando en el procedimiento para retirar el juguete del mercado. Además, se alertó a las autoridades provinciales para que lleven adelante las tareas de fiscalización correspondientes.

Con estas acciones se busca resguardar la salud de los consumidores, en particular la de los niños, señalaron desde Defensa del Consumidor.

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