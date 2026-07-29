Política

Lisandro Catalán: “No tengo dudas de que Milei será reelecto y en Tucumán daremos batalla contra los acoples”

El referente de La Libertad Avanza en la provincia y exministro del Interior respaldó el rumbo económico nacional.

LISANDRO CATALÁN, crítico con Jaldo.
LISANDRO CATALÁN, crítico con Jaldo.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán (LLA) afirmó en La Nación+ que Javier Milei será reelecto en 2027 y que competirán en Tucumán sin acoples para transformar el sistema político.
  • El exministro criticó al gobernador Jaldo por mantener los acoples y respaldó la gestión de Milei, confirmando la continuidad de obras clave para la provincia.
  • LLA busca consolidarse en Tucumán para las legislativas de 2025 con lista única, marcando un hito en la política local y garantizando financiamiento nacional estratégico.
Resumen generado con IA

Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán y hombre de confianza de la mesa chica de Javier Milei, analizó el escenario político actual con definiciones que sacudieron el tablero local. Durante una entrevista en "La Nación+", el exministro del Interior ratificó la vigencia del proyecto libertario y puso la mira en las elecciones legislativas de 2025, al asegurar que la "esperanza" del electorado permanece inalterable pese al ajuste.

Lisandro Catalán: “Con las reglas que elija Jaldo, La Libertad Avanza va a ganar la elección”

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La apuesta por el 2027 y el fin del "Teorema de Baglini"

Según Catalán, el Gobierno nacional no solo atraviesa un proceso de consolidación, sino que ya proyecta su permanencia en el poder. "No tengo ninguna duda de que el año que viene haremos una gran elección y que Javier Milei será reelecto en 2027", afirmó. Según el dirigente tucumano, la fortaleza del Presidente radica en haber mantenido sus convicciones frente a las presiones del sistema político tradicional.

Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán

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“A Milei no se le aplicó el teorema de Baglini. No moderó sus propuestas ni cambió su rumbo al llegar al poder; está llevando adelante exactamente las transformaciones que prometió en campaña”, sostuvo Catalán. Además, defendió la reciente incorporación de figuras como Diego Santilli al armado oficialista, interpretándolo como una etapa de crecimiento necesario para robustecer la estructura política de LLA a nivel nacional.

Catalán, sobre Jaldo y los acoples: "Él representa una vergüenza nacional"

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Duras críticas al sistema electoral de Tucumán

Uno de los puntos más álgidos de sus declaraciones estuvo vinculado a la realidad política de la provincia. Catalán renovó sus críticas contra el sistema de acoples, al que calificó como una "distorsión de la voluntad popular". En ese sentido, apuntó contra la gestión de Osvaldo Jaldo por la falta de avances en la reforma electoral que se había anunciado al inicio del mandato provincial.

“Jaldo les dijo primero a los legisladores que había que terminar con los acoples y después les recordó que todos habían llegado gracias a ese sistema. Finalmente no cambiaron nada”, fustigó el dirigente. Catalán recordó que en 2023 el actual gobernador compitió con 73 listas: “Entrabas al cuarto oscuro y encontrabas decenas de boletas iguales; eso es un gasto millonario e innecesario”. 

Como contrapartida, adelantó que LLA mantendrá una conducta orgánica. “Nosotros vamos a competir con una sola lista, sin un solo acople. Si no podemos ordenar nuestra interna, no podemos trasladarle ese problema al ciudadano”, dijo.

Obra pública, entre las prioridades estratégicas para la provincia

Consultado sobre la parálisis de los trabajos de infraestructura, Catalán defendió la auditoría realizada sobre más de 5.000 obras a nivel nacional y las que son "cajas políticas" de las que poseen impacto real. En este marco, el dirigente llevó tranquilidad sobre proyectos clave para Tucumán que cuentan con el aval de la Casa Rosada por su carácter estratégico.

El titular de LLA local mencionó específicamente tres obras que seguirán bajo la órbita de financiamiento nacional. La ampliación del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, la recuperación de la Ruta Provincial 307 (clave para el turismo y la producción) y la finalización de la cárcel de Benjamín Paz. “Durante años se usó la obra pública como herramienta de negociación. Este Gobierno decidió concentrar los recursos solo en las obras que realmente necesita la Argentina para crecer”, concluyó.

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