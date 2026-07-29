Lisandro Catalán: “No tengo dudas de que Milei será reelecto y en Tucumán daremos batalla contra los acoples”

Duras críticas al sistema electoral de Tucumán

Uno de los puntos más álgidos de sus declaraciones estuvo vinculado a la realidad política de la provincia. Catalán renovó sus críticas contra el sistema de acoples, al que calificó como una "distorsión de la voluntad popular". En ese sentido, apuntó contra la gestión de Osvaldo Jaldo por la falta de avances en la reforma electoral que se había anunciado al inicio del mandato provincial.