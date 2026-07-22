H&M acelera su desembarco en Argentina: cuándo y dónde abrirá su primer local

En aquel anuncio, el CEO de H&M, Daniel Ervér, destacó la importancia del desembarco. "Estamos muy complacidos de anunciar nuestra continua expansión en América Latina con nuestra primera tienda en la Argentina durante 2027. Es un paso muy excitante y esperamos hacer que H&M y nuestro concepto de moda y calidad al mejor precio, de una forma sustentable, sea accesible para muchos consumidores en el país", afirmó.