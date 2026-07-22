H&M acelera su desembarco en Argentina: cuándo y dónde abrirá su primer local

Resumen para apurados
- H&M prevé adelantar para noviembre la apertura de su primer local argentino en el shopping Alto Palermo, impulsada por avanzadas negociaciones con IRSA para su expansión.
- Tras más de una década de intentos trabados por restricciones a la importación, la franquicia será operada por Hola Moda y el shopping ya reorganiza sus espacios.
- El desembarco de la cadena sueca refuerza la llegada de marcas internacionales al país, dinamizando el mercado minorista bajo un contexto de mayor apertura comercial.
Después de más de una década de intentos frustrados, H&M está cada vez más cerca de abrir su primer local en la Argentina. La cadena sueca de indumentaria, que en abril confirmó oficialmente su desembarco en el país, mantiene negociaciones muy avanzadas con IRSA para instalarse en el shopping Alto Palermo, uno de los centros comerciales más importantes del país.
Si bien el anuncio oficial hablaba de una apertura durante 2027, en el mercado de las marcas aseguran que los plazos se aceleraron y que la inauguración podría concretarse en noviembre.
Incluso, una firma con presencia en Alto Palermo aseguró que el shopping ya comenzó a reorganizar sus espacios para recibir a la marca.
"Es más, Alto Palermo ya le pidió a un importante inquilino que deje sus instalaciones para que allí se instale H&M", indicó una de las empresas que opera en ese centro comercial, según un informe de El Cronista.
Desde IRSA, propietaria de Alto Palermo, evitaron hacer comentarios sobre las negociaciones.
Un desembarco esperado durante más de 10 años
La llegada de H&M al país fue una posibilidad que se mencionó en reiteradas oportunidades durante la última década, aunque nunca llegó a concretarse.
Finalmente, en abril de este año, la empresa confirmó la noticia mediante un comunicado publicado en su sitio web. Allí anunció que abrirá su primera tienda en la Argentina durante 2027 como parte de su plan de expansión en América Latina.
La operación estará a cargo de Hola Moda, un grupo panameño que administrará la franquicia de la marca en el país.
En aquel anuncio, el CEO de H&M, Daniel Ervér, destacó la importancia del desembarco. "Estamos muy complacidos de anunciar nuestra continua expansión en América Latina con nuestra primera tienda en la Argentina durante 2027. Es un paso muy excitante y esperamos hacer que H&M y nuestro concepto de moda y calidad al mejor precio, de una forma sustentable, sea accesible para muchos consumidores en el país", afirmó.
Una marca con presencia global
H&M es uno de los mayores referentes mundiales del segmento conocido como "fast fashion". La compañía cuenta con más de 4.100 tiendas distribuidas en 81 países.
Durante 2025 registró ventas netas por 228.000 millones de coronas suecas, equivalentes a unos U$S 25.000 millones.
El origen de su nombre también refleja la evolución de la empresa. Inicialmente se llamaba Hennes, que en sueco significa "Para ella". En 1968, su fundador, Erling Persson, adquirió la cadena de indumentaria masculina Mauritz Widforss y decidió fusionar ambos nombres para crear Hennes & Mauritz, conocida mundialmente por sus siglas H&M.
Actualmente, alrededor de 2.400 locales están ubicados en Europa, mientras que otros 769 funcionan en el continente americano, incluidos Estados Unidos.
Su expansión en América Latina comenzó en 2012 con la apertura de la primera tienda en México. Luego llegó a Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Además, la empresa proyecta inaugurar su primer local en Paraguay hacia fines de 2026.
Precios competitivos y un nuevo escenario para el mercado
Uno de los principales atractivos de H&M son sus precios. En sus tiendas es posible encontrar pantalones, camisas y sacos por menos de 10 euros, alrededor de $17.000 al tipo de cambio tomado como referencia en la publicación original. También ofrece remeras, sweaters y jeans por debajo de los cinco euros, además de una amplia variedad de accesorios, trajes y otras prendas.
Hola Moda, la firma panameña que operará la franquicia en la Argentina, fue creada exclusivamente para desarrollar la marca en América Central. En el mercado señalan que el país sería el primero de Sudamérica donde H&M operará bajo este esquema, ya que en Uruguay, Perú y Brasil la compañía administra directamente sus negocios.
El desembarco de H&M ya había cobrado fuerza en 2016, durante el inicio de la presidencia de Mauricio Macri, aunque finalmente el proyecto quedó en suspenso.
Uno de los factores que dificultaba su llegada era el modelo comercial de la empresa, basado en un importante volumen de mercadería importada, un esquema que encontraba fuertes restricciones bajo la política comercial del anterior gobierno. Gran parte de la producción de H&M proviene de Asia.
La llegada de la firma se suma a la expansión de marcas internacionales en el mercado argentino, impulsada por el escenario de mayor apertura comercial promovido por el gobierno de Javier Milei.
En los últimos meses desembarcaron o ampliaron su presencia cadenas como Decathlon, Victoria's Secret, Carter's, Adolfo Domínguez, Montblanc y Tous. Esta semana también inauguró un local sobre la calle Florida la japonesa Miniso, que ya abrió en Dot y prevé una próxima llegada a Alto Palermo. Además, otras marcas como Armani y Mango confirmaron su interés o mantienen negociaciones para ingresar al país.