Milei recibió a Georgieva en la Casa Rosada y el FMI volvió a respaldar el rumbo económico del Gobierno

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei recibió este lunes a la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en la Casa Rosada para respaldar el rumbo económico y la disciplina fiscal argentina.
- Tras la cita con el gabinete y una conferencia, la funcionaria elogió la acumulación de reservas y descartó que el país necesite financiamiento adicional para 2027.
- La visita consolida el aval internacional al plan de gobierno y sienta las bases para impulsar reformas laborales, atraer inversiones y lograr la estabilidad financiera.
El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Casa Rosada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien llegó al país para cumplir una intensa agenda de actividades. Del encuentro también participó el ministro de Economía, Luis Caputo.
Antes de reunirse con el mandatario, Georgieva brindó una conferencia de prensa junto a Caputo en el Palacio de Hacienda. Allí destacó la disciplina fiscal del Gobierno y advirtió que los riesgos económicos deben enfrentarse con políticas sólidas y una adecuada consolidación de reservas.
La titular del FMI valoró el potencial de sectores como el petróleo, el gas, la minería y la agricultura, y sostuvo que las próximas reformas deberían enfocarse en áreas como la construcción, los servicios y la logística. También remarcó el papel de las pequeñas y medianas empresas en la generación de empleo formal y expresó su respaldo a una reforma laboral.
Uno de los principales mensajes que dejó la funcionaria fue que, a su criterio, la Argentina no necesitará financiamiento adicional del FMI el próximo año. Según explicó, el país avanzó en una estrategia de acumulación de reservas y diseñó un programa que garantiza la viabilidad económica más allá de 2027.
Tras la reunión con Milei, estaba previsto que Georgieva mantuviera un encuentro con el gabinete ampliado a partir de las 14.30.
Thank you, President @JMilei for a productive discussion on Argentinaâs progress and the road ahead. Sustaining reforms, strengthening stability, and unlocking investment will be key to driving growth and creating more opportunities for the Argentine people. pic.twitter.com/hJOY525ys2— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 27, 2026
A través de su cuenta en la red social X, la titular del organismo destacó el diálogo mantenido con las autoridades argentinas. "Es un placer escuchar al ministro Luis Caputo y al presidente del Banco Central, Bausili, sobre el progreso económico de Argentina y las prioridades futuras. Discutimos mantener la estabilidad, avanzar en reformas y crear condiciones para un crecimiento más fuerte, inversión y creación de empleo", escribió.
La agenda continúa con universidades y empresarios
Las actividades de Georgieva en el país continuarán este lunes con un encuentro en el Palacio Libertad junto a estudiantes de universidades públicas y privadas, entre ellas la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la Universidad de San Andrés (Udesa), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de La Plata.
Por la noche compartirá una cena con empresarios de los sectores energético, tecnológico y agropecuario. Desde el Ministerio de Economía aclararon que no asistirán funcionarios nacionales, ya que se trata de una actividad organizada por el propio FMI.
La agenda continuará este martes en Neuquén. Georgieva viajará junto a Caputo para recorrer el yacimiento Loma Campana, en Vaca Muerta, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín.
El miércoles, en tanto, partirá hacia Uruguay, dando por finalizada su visita oficial.
Respaldo al programa económico
La llegada de Georgieva al país, por invitación de Milei, es interpretada como un respaldo del FMI a la marcha del programa económico del Gobierno. En ese contexto, la funcionaria sostuvo que, de cara al año electoral, la administración nacional deberá enfrentar tanto los riesgos internos como los internacionales sosteniendo el ancla fiscal y fortaleciendo la acumulación de reservas.
Durante la conferencia de prensa, Georgieva envió además un mensaje dirigido al Banco Central. "No me preocupa que Argentina no tenga el dinero para pagar", afirmó, y luego miró hacia el presidente de la entidad, Santiago Bausili, presente en la primera fila. "Sigan comprando, sigan comprando", expresó.
El titular del Banco Central ya superó en lo que va del año la meta de compra de U$S 10.000 millones prevista para 2026.
Consultada nuevamente sobre la posibilidad de que la Argentina necesite asistencia financiera adicional, Georgieva fue categórica. "No vemos la necesidad de que Argentina tenga que volver a solicitar un financiamiento adicional del Fondo. ¿Por qué lo digo? Porque vemos los peores escenarios y vemos cómo Argentina se preparó. Observamos una gran determinación para acumular reservas y una estrategia muy abarcativa para asegurar la viabilidad del país a lo largo de 2027", sostuvo.
Semanas atrás, Caputo presentó junto con el secretario de Finanzas, Federico Furiase, el programa financiero para el resto de 2026 y para 2027. Según explicó el viceministro de Economía, José Luis Daza, ese plan fue elevado al FMI como parte de la segunda revisión del acuerdo.
La emisión de deuda y el riesgo país
Ante una consulta sobre la posibilidad de que el Gobierno vuelva a emitir deuda en los mercados internacionales, Georgieva evitó responder.
El planteo surgió porque, tras aprobar la segunda revisión del acuerdo, el FMI señaló en su comunicado que uno de los objetivos es que la Argentina retome el acceso al financiamiento externo. Sin embargo, desde el equipo económico sostienen que salir a los mercados internacionales "es una opción y no una obligación".
Mientras tanto, el riesgo país continúa sin perforar el piso de los 400 puntos básicos. Tras la presentación del programa financiero, el 6 de julio, el indicador estuvo cerca de quebrar ese nivel, aunque finalmente no lo consiguió. La expectativa volvió a crecer la semana pasada luego de la mejora en la calificación crediticia otorgada por Moody's, pero las tensiones en los mercados internacionales por el conflicto entre Estados Unidos e Irán limitaron esa posibilidad.