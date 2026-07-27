Milei recibió a Georgieva en la Casa Rosada y el FMI volvió a respaldar el rumbo económico del Gobierno

Consultada nuevamente sobre la posibilidad de que la Argentina necesite asistencia financiera adicional, Georgieva fue categórica. "No vemos la necesidad de que Argentina tenga que volver a solicitar un financiamiento adicional del Fondo. ¿Por qué lo digo? Porque vemos los peores escenarios y vemos cómo Argentina se preparó. Observamos una gran determinación para acumular reservas y una estrategia muy abarcativa para asegurar la viabilidad del país a lo largo de 2027", sostuvo.