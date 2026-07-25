Riesgo país: por qué volvió a subir pese a la mejora de la deuda argentina y qué factores presionaron al mercado

El Brent del Mar del Norte, con entrega en septiembre, cayó U$S3,04, equivalente a un 3%, hasta los U$S97,65 por barril. En la jornada previa había superado los U$S100 por primera vez desde mayo, luego de que los hutíes, aliados de Irán, aseguraran haber atacado dos buques petroleros saudíes en el Mar Rojo. Pese a la baja de este viernes, el contrato apunta a cerrar la semana con un avance cercano al 9%.