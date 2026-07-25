Riesgo país: por qué volvió a subir pese a la mejora de la deuda argentina y qué factores presionaron al mercado
La calificación de Moody’s y el respaldo de la CAF impulsaron inicialmente a los activos argentinos, pero el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente y la volatilidad global hicieron retroceder esa mejora.
Resumen para apurados
- El riesgo país argentino subió ayer a 437 puntos por el conflicto en Medio Oriente y caídas en Wall Street, pese a las recientes mejoras en la calificación crediticia.
- Moody's elevó la nota a B3 y la CAF aprobó U$S 250 millones. El optimismo inicial cayó 11 puntos, pero la tensión internacional y el alza del petróleo revirtieron el avance.
- Una mejor calificación crediticia ampliaría el universo de inversores y bajaría el riesgo a futuro, aunque la deuda argentina sigue atada a la volatilidad internacional.
La mejora en la calificación de la deuda soberana argentina por parte de Moody’s y la aprobación de garantías por U$S250 millones de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe no alcanzaron para sostener el optimismo de los mercados.
Ayer, el riesgo país volvió a subir y cerró en 437 unidades, afectado por el deterioro del escenario internacional y el aumento de la aversión al riesgo entre los inversores.
El indicador elaborado por JP Morgan registró un incremento semanal de 20 puntos básicos y quedó nuevamente cerca de las 440 unidades. ¿Cuáles son los motivos del repunte?
El conflicto en Medio Oriente volvió a presionar a los bonos argentinos
La semana pasada, el indicador había descendido hasta los 403 puntos, su nivel más bajo desde abril de 2018. Sin embargo, la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán cambió el humor de los mercados.
A ese escenario se sumó la caída de las bolsas de Wall Street, impulsada por el mal desempeño de las principales empresas tecnológicas, lo que fortaleció la búsqueda de activos considerados seguros y provocó una baja en los precios de los bonos argentinos.
En paralelo, el petróleo volvió a ubicarse por encima de los U$S100 por barril. Este viernes los precios retrocedieron cerca de un 3%, aunque continúan encaminados a cerrar la semana con ganancias, impulsados por la preocupación por posibles interrupciones en el suministro energético en el Mar Rojo y por el riesgo de una mayor escalada en el Golfo Pérsico, consignó Infobae.
El Brent del Mar del Norte, con entrega en septiembre, cayó U$S3,04, equivalente a un 3%, hasta los U$S97,65 por barril. En la jornada previa había superado los U$S100 por primera vez desde mayo, luego de que los hutíes, aliados de Irán, aseguraran haber atacado dos buques petroleros saudíes en el Mar Rojo. Pese a la baja de este viernes, el contrato apunta a cerrar la semana con un avance cercano al 9%.
La mejora de Moody’s tuvo un efecto positivo, pero fue transitorio
Un informe de GMA Capital destacó que la decisión de Moody’s de elevar la calificación de largo plazo de la deuda argentina desde Caa1 hasta B3 fue uno de los acontecimientos más relevantes de la semana. La nueva nota igualó las mejoras que previamente habían aplicado Fitch y S&P Ratings.
A diferencia de esas agencias, Moody’s mantuvo una perspectiva positiva, lo que abre la posibilidad de nuevas mejoras en la calificación crediticia dentro de un período de entre seis y 24 meses.
Según explicaron desde la ALyC, el impacto inicial fue favorable para los activos argentinos. "La reacción del mercado fue inmediata. En la rueda posterior al anuncio, el riesgo país cayó 11 puntos básicos, hasta 410 pbs, mientras que el Merval avanzó 3% medido en dólares. Al mismo tiempo, el tipo de cambio revirtió parte de la suba acumulada en las jornadas previas: retrocedió 0,2%, hasta $ 1.478, y luego se estabilizó en torno a ese nivel".
Sin embargo, ese impulso duró poco. Los analistas señalaron que el empeoramiento del contexto internacional terminó neutralizando el efecto positivo de la mejora en la calificación.
"El deterioro del escenario global terminó revirtiendo gran parte de la reacción inicial del mercado: el riesgo país volvió a ubicarse en torno a 440 pbs, mientras que el tipo de cambio recuperó las bajas posteriores al anuncio y cerró la semana con una suba de 0,2%".
En ese sentido, remarcaron que: "La mejora de la calificación no alcanzó para desacoplar la deuda argentina de la dinámica internacional. No obstante, en la medida en que el proceso de estabilización macroeconómica continúe, una mejor calificación podría ampliar el universo de inversores con capacidad de comprar estos activos y favorecer una compresión adicional de spreads".