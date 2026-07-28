El gobierno de Milei busca bajar la tensión con Brasil y ratifica que no afectará la relación bilateral

"Todo aquel que desde Hollywood, desde España o desde cualquier lugar del mundo hable de la Argentina como un país racista claramente desconoce nuestra historia, nuestra cultura y demás", sostuvo Ravier. En esa línea, reivindicó la tradición argentina de recibir a extranjeros y aseguró que quienes visitan el país suelen destacar el trato recibido, en particular los venezolanos que llegaron durante los últimos años como consecuencia de la crisis política y económica de su país.