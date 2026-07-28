Política

El gobierno de Milei busca bajar la tensión con Brasil y ratifica que no afectará la relación bilateral

La administración libertaria aseguró que las diferencias entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva no alterarán el vínculo institucional entre ambos países.

Javier Milei, durante el acto de Flávio Bolsonaro. CAPTURA DE VIDEO
Javier Milei, durante el acto de Flávio Bolsonaro. CAPTURA DE VIDEO
Hace 38 Min

Resumen para apurados

  • El gobierno argentino buscó este martes rebajar la tensión diplomática con Brasil desde Casa Rosada para preservar la relación bilateral pese a los cruces entre Milei y Lula.
  • A través del vocero Adrián Ravier, la gestión libertaria resaltó el vínculo comercial y el Mercosur, buscando aislar las disputas ideológicas del canal institucional.
  • Mantener la relación estratégica protegerá el comercio bilateral, mientras las disputas políticas regionales se desarrollan de cara a las elecciones brasileñas de 2026.
Resumen generado con IA

El gobierno libertario salió este martes a intentar contener la tensión diplomática con Brasil y aseguró que, pese a las diferencias políticas e ideológicas entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, la Argentina no tiene intención de trasladar esas disputas al vínculo institucional entre ambos países. 

"No es intención de Argentina afectar la relación diplomática", señalaron en la Casa Rosada, en un intento por poner un límite a la escalada de cruces que se produjo en los últimos días.

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La posición oficial apunta a separar las diferencias entre los dos mandatarios de la relación histórica entre ambos países. En ese sentido, el vocero Adrián Ravier manifestó en conferencia de prensa que Argentina y Brasil mantienen un vínculo comercial estratégico, son socios principales y comparten el Mercosur, además de una extensa historia de intercambio entre sus sociedades. 

"Son dos pueblos hermanos que comercian", fue el argumento utilizado para destacar que las diferencias políticas no deberían impactar sobre la relación bilateral, consignó el diario "Ámbito". 

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En el Ejecutivo nacional reconocen que existen fuertes diferencias ideológicas entre Milei y Lula. Mientras el presidente argentino se presenta como uno de los principales referentes internacionales de las ideas de libre mercado, el mandatario brasileño representa una corriente política enfrentada a ese modelo.

En paralelo, la administración libertaria volvió a cuestionar lo que considera una campaña internacional para presentar a la Argentina como un país racista. El planteo surgió a partir de las críticas realizadas desde distintos ámbitos internacionales y apuntó especialmente contra quienes, según la mirada oficial, describen al país sin conocer su historia y su cultura.

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"Todo aquel que desde Hollywood, desde España o desde cualquier lugar del mundo hable de la Argentina como un país racista claramente desconoce nuestra historia, nuestra cultura y demás", sostuvo Ravier. En esa línea, reivindicó la tradición argentina de recibir a extranjeros y aseguró que quienes visitan el país suelen destacar el trato recibido, en particular los venezolanos que llegaron durante los últimos años como consecuencia de la crisis política y económica de su país.

"Nosotros tenemos una manera de tratar al extranjero que es, espero, un modelo a seguir", plantearon desde el oficialismo, al tiempo que invitaron a quienes cuestionan al país a conocer de primera mano la realidad argentina.

El mercado de apuestas da a Lula como favorito para las elecciones de Brasil en medio de la tensión con Javier Milei

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aparece como el principal favorito para las elecciones presidenciales de 2026, según las proyecciones del mercado de predicciones Polymarket. La plataforma le asigna un 63% de probabilidades de triunfo, mientras que el senador Flávio Bolsonaro se ubica en segundo lugar con 23,8%. Las estimaciones coinciden con las últimas encuestas, que también posicionan al mandatario brasileño por delante de sus competidores.

El escenario electoral se desarrolla mientras crece la tensión diplomática entre Brasil y la Argentina por los cruces entre Lula y Javier Milei. En paralelo, el volumen de operaciones vinculadas a los comicios brasileños ya supera los u$s116 millones. 

El mercado de predicciones también contempla como factores favorables a Lula su condición de presidente en ejercicio, la fragmentación de la oposición de derecha y la posibilidad de buscar un cuarto mandato.

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