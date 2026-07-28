El canciller de Brasil repudió a Milei por los insultos a Lula da Silva

La relación histórica entre la Argentina y Brasil atraviesa uno de sus momentos más críticos tras el viaje del presidente Javier Milei a San Pablo. La participación del mandatario argentino en un acto partidario del Partido Liberal en respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro, generó una polémica sin precedentes a raíz de varias descalificaciones contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien tildó de “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”. Ante el alcance de las agresiones verbales, la Cancillería de Brasil emitió un duro comunicado oficial en el que calificó la situación como un hecho “sin precedentes”.