El canciller de Brasil repudió a Milei por los insultos a Lula da Silva

La relación histórica entre la Argentina y Brasil atraviesa uno de sus momentos más críticos tras el viaje del presidente Javier Milei a San Pablo. La participación del mandatario argentino en un acto partidario del Partido Liberal en respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro, generó una polémica sin precedentes a raíz de varias descalificaciones contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien tildó de “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”. Ante el alcance de las agresiones verbales, la Cancillería de Brasil emitió un duro comunicado oficial en el que calificó la situación como un hecho “sin precedentes”.
El ministerio conducido por Mauro Vieira lamentó profundamente la postura del jefe de Estado argentino, señalando que nunca antes un mandatario extranjero había acudido a su territorio para arremeter de forma directa contra las autoridades democráticas, el Poder Judicial y el pueblo de un país con el que se mantienen 203 años de lazos bilaterales y una alianza comercial clave.
Llamada a consultas
Como respuesta inmediata al conflicto, el canciller Mauro Vieira convocó en Brasilia al embajador argentino, Daniel Raimondi, para expresarle formalmente el “repudio” y el “desagrado” del gobierno brasileño. Durante la reunión de carácter urgente, Vieira exigió explicaciones oficiales por el comportamiento de Milei y cuestionó la presencia activa en el escenario de funcionarios diplomáticos argentinos, solicitando que el malestar institucional fuera trasladado directamente a Buenos Aires.
En paralelo a la convocatoria de Raimondi, el gobierno de Brasil decidió llamar a consultas a su embajador en nuestro país, Julio Bitelli. La medida representa una de las advertencias diplomáticas de mayor gravedad institucional antes de una eventual ruptura de relaciones. Bitelli viajó de inmediato a Brasilia, donde mantuvo un encuentro de 40 minutos con Vieira para evaluar el estado de los contactos y definir los pasos a seguir dentro de la estrategia exterior del Palacio del Planalto.
“Lula” irónico
Luiz Inácio Lula da Silva respondió a las críticas que Milei lanzó contra él en el acto de lanzamiento de candidatura de Flávio Bolsonaro. El mandatario brasileñó apeló a la ironía y ninguneó al jefe de Estado argentino. “¿Quién es ese tipo?”, preguntó.
En medio de las crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países, el brasileño fue consultado por periodistas qué opinaba de los dichos del presidente argentino, a lo que respondió bajándole importancia a su figura. Su respuesta, que eludió la confrontación directa, generó risas de los presentes. Fue la primera vez que Lula se expresó sobre los cuestionamientos de Milei.
Cruces y tensión
El impacto de las declaraciones de Milei resonó rápidamente en el gabinete económico de Brasil. El ministro de Hacienda, Darío Durigan, rechazó los cuestionamientos del mandatario argentino hacia la economía de su país y lo calificó de “payaso”. Asimismo, remarcó que las variables financieras de la Argentina evidencian una vulnerabilidad mucho mayor en materia de inflación, riesgo país y deuda pública en comparación con los indicadores de Brasilia.
Por el lado argentino, la directiva emitida para la embajada en Brasilia fue mantener un “silencio total” y evitar cualquier tipo de declaración pública. Fuentes del Ejecutivo nacional confirmaron que no se evalúa emitir un pedido de disculpas oficial hacia el mandatario del principal socio comercial de la región. Esta postura reafirma un antecedente de 2024, cuando Milei pidió retractarse por duras críticas formuladas en campaña sosteniendo que sus palabras se basaban en la “verdad”.
Rol de la diplomacia
Dentro de Itamaraty (nombre con el que se conoce al Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino) se generó un malestar particular por la presencia en el escenario paulista del cónsul argentino en San Pablo, Luis Kreckler, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La Cancillería brasileña juzgó como incompatible el accionar del diplomático de carrera, dado que el permiso oficial de función inhabilita a los cónsules a involucrarse en actos de injerencia político-partidaria local.
A pesar de la gravedad del contexto y de interpretar el hecho como una alteración de la tradición diplomática de la región, el gobierno de Brasil descartó por el momento tomar medidas drásticas como la retirada definitiva de su delegación en Buenos Aires. Las miradas diplomáticas continúan atentas a los próximos desplazamientos continentales de ambos mandatarios, en un escenario donde la tensión bilateral promete mantenerse bajo estricto monitoreo.
Presión legislativa
En medio de las numerosas críticas de la oposición, el diputado Jorge Taiana (UP) presentó un proyecto de declaración que repudia los dichos del presidente Milei en Brasil.
“Hoy presenté en la Cámara de Diputados un proyecto de repudio frente a las gravísimas expresiones de Milei contra @LulaOficial y el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, durante su visita a Brasil para respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro”, señaló el legislador este lunes a través de la red X.
El ex canciller aseguró que las expresiones de Milei “dañan las relaciones bilaterales y la política exterior argentina, por la manifiesta injerencia en asuntos internos de otro Estado, en violación de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos”.
“Además, rechazamos la participación de funcionarios de la Cancillería argentina en un acto de carácter político-partidario en el exterior, apartándose de sus obligaciones constitucionales”, subrayó y advirtió que “la afrenta y los agravios al gobierno de Brasil en su propio país ponen en riesgo los lazos históricos de hermandad y cooperación estratégica entre ambas Naciones”.
El proyecto de declaración declara la profunda preocupación por la manifiesta injerencia en los asuntos internos y en el proceso político institucional de otro Estado soberano, vulnerando los principios fundamentales del derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y afectando gravemente la convivencia pacífica entre ambos países”.