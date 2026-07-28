Federico Pelli: "Tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente"

Jaldo, en conferencia de prensa, estampó su rúbrica sobre el instrumento que pone en marcha el calendario para la votación.

Ante esto, el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, opinó sobre la decisión oficial de adelantarlos comicios. "Se terminó haciendo lo que el oficialismo pretendía y lo veo como una estrategia táctica, política y electoral. Generar una ventana de seis meses respecto del cambio de mando y entrar en una vorágine electoral 10 meses antes de las elecciones me parece desacertado para el bienestar de la población de Tucumán", afirmó.