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Federico Pelli: "Tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente"

El diputado nacional de LLA se refirió a la decisión del gobernador Jaldo de adelantar las elecciones provinciales y confirmó su postulación.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Osvaldo Jaldo fijó el adelanto de elecciones en Tucumán para mayo de 2027 con el fin de renovar cargos, ante lo cual el opositor Federico Pelli afirmó estar listo para competir.
  • La decisión se tomó tras la reincorporación de Jaldo por una cirugía cardíaca. Pelli criticó que el oficialismo anticipe la campaña y altere las prioridades de la provincia.
  • El adelantamiento abre una prolongada carrera electoral de diez meses en Tucumán, configurando un escenario de fuerte disputa entre el oficialismo local y La Libertad Avanza.
Resumen generado con IA

El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, confirmó que será candidato en los comicios provinciales de 2027. La fecha de la votación se confirmó para el 9 de mayo del año próximo. "Tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente", anunció.

"Independientemente del domicilio tengo residencia en Yerba Buena y vivo hace muchísimos años en el municipio; así que desarrollo mi vida aquí y me siento identificado con el municipio, así que la idea es empezar a trabajar en este municipio", aseguró.

"Nosotros vamos a ir con lista única -dijo Pelli-, esa es parte de nuestra estrategia electoral. Hablarles de frente y con claridad a los tucumanos y actuando tal cual como uno predica, porque si criticamos los acoples no usamos los acoples. Creo que LLA hoy en día está en un proceso de ampliación a otros espacios que se están sumando al partido", remarcó.

"Vamos a armar un frente electoral sin mezclar todo, ni sumando indiscriminadamente, pero sí generando una opcíón robusta y competitiva y para eso se necesita más de los que hay en LLA hoy en día", advirtió.

La fecha de las elecciones en Tucumán

Tras su regreso a la actividad oficial luego de una intervención cardiológica de urgencia en Buenos Aires, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó el decreto que establece el calendario electoral de la provincia. Los comicios para renovar 347 cargos públicos en Tucumán se llevarán a cabo el 9 de mayo de 2027, lo que marcará el inicio formal de la hoja de ruta institucional hacia el final de su mandato.

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Jaldo, en conferencia de prensa, estampó su rúbrica sobre el instrumento que pone en marcha el calendario para la votación.
Ante esto, el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, opinó sobre la decisión oficial de adelantarlos comicios. "Se terminó haciendo lo que el oficialismo pretendía y lo veo como una estrategia táctica, política y electoral. Generar una ventana de seis meses respecto del cambio de mando y entrar en una vorágine electoral 10 meses antes de las elecciones me parece desacertado para el bienestar de la población de Tucumán", afirmó.

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Además, Pelli resaltó que este escenario pone a las autoridades de la provincia con las prioridades totalmente cambiadas. "Desafortunadamente una provincia con muchas necesidades, urgencias y tantas causas que deberían desvelar a los gobernantes, ahora lamentablemente van a estar en tono político electoral", agregó.

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Pelli resaltó que LLA está preparada para competir en la fecha en que sea. "Creo que todas las decisiones que se toman en Tucumán benefician al oficialismo, con el sistema electoral buscan que los beneficias y qué incline la cancha a su favor", advirtió.

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