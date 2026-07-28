Mundial 2026

El inesperado problema que sufrió "Dibu" Martínez y el regalo que sorprendió a sus rescatistas

El campeón del mundo quedó con su camioneta encajada en un camino rural y una familia lo ayudó durante más de tres horas.

GRATITUD. Dibu Martínez agradeció la ayuda de una familia que lo asistió tras quedar varado en el barro y cerró el encuentro con un regalo que emocionó a todos.
GRATITUD. "Dibu" Martínez agradeció la ayuda de una familia que lo asistió tras quedar varado en el barro y cerró el encuentro con un regalo que emocionó a todos.
Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • Emiliano Martínez quedó encajado recientemente en un camino embarrado de Sierra de los Padres al intentar ayudar a un amigo y fue rescatado por vecinos.
  • La familia Albarracín trabajó tres horas con herramientas y un tractor para liberar los vehículos, tras lo cual el arquero les regaló su camperón de la Selección.
  • El gesto del campeón mundial destaca su cercanía con los hinchas y consolida su figura pública positiva tanto en su tierra natal como en las redes sociales.
Resumen generado con IA

Lo que comenzó como una recorrida por los caminos rurales de Sierra de los Padres terminó convirtiéndose en una historia que difícilmente olvidarán Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro. Ambos salieron en moto con la ilusión de cruzarse con el arquero de la Selección argentina Emiliano "Dibu" Martínez, quien posee un campo en la zona, y terminaron ayudándolo a resolver un inesperado problema.

Las intensas lluvias habían dejado los caminos completamente embarrados. En ese contexto, la camioneta del arquero de la Selección argentina quedó encajada cuando intentaba asistir a un amigo que también había quedado atrapado. "Mi hijo me dijo: 'Ese es el Dibu, papá'. No lo podía creer", recordó Albarracín en una entrevista con La Capital.

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Padre e hijo se acercaron para saludar al campeón del mundo, que les explicó la situación. Leonardo llevaba una navaja que resultó clave para cortar los nudos de las lingas utilizadas para intentar liberar los vehículos. Luego pidió ayuda a su familia, que acercó una pala y otra linga, mientras el propio Martínez fue a buscar un pequeño tractor para colaborar con el operativo.

Después de más de tres horas de trabajo, lograron sacar ambas camionetas del barro.

El gesto que emocionó a todos

Antes de despedirse, el arquero agradeció una y otra vez la ayuda recibida. Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando la familia le mostró una camiseta de la Selección argentina y un póster con la histórica atajada a Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar para que los firmara.

Martínez accedió a firmar todos los recuerdos y, cuando parecía que la historia había terminado, sorprendió a todos.

"Cuando ya se iba, frenó, se sacó el camperón oficial de la Selección y me lo regaló. Ahí no pude contenerme. Me largué a llorar. Fue un momento inolvidable", relató Albarracín sobre el gesto del arquero.

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