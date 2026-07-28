El inesperado problema que sufrió "Dibu" Martínez y el regalo que sorprendió a sus rescatistas

Lo que comenzó como una recorrida por los caminos rurales de Sierra de los Padres terminó convirtiéndose en una historia que difícilmente olvidarán Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro. Ambos salieron en moto con la ilusión de cruzarse con el arquero de la Selección argentina Emiliano "Dibu" Martínez, quien posee un campo en la zona, y terminaron ayudándolo a resolver un inesperado problema.