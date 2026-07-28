Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?

Resumen para apurados
- La ANMAT autorizó en Argentina la venta libre de 10 medicamentos frecuentes mediante la Disposición 4714/2026, buscando agilizar el acceso a dolencias leves.
- El cambio se fundamenta en la alta seguridad y bajo riesgo de los fármacos, respaldado por agencias de EE. UU. y Europa. Incluye antialérgicos, mucolíticos e ivermectina.
- La implementación será gradual en laboratorios y farmacias, facilitando el acceso directo del público a tratamientos básicos y adaptando los empaques futuros.
A través de la Disposición N° 4714/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica modificó la condición de expendio de un paquete de medicamentos para dolencias de baja complejidad, autorizando su venta libre. La medida adoptada por la Anmat busca agilizar el acceso de la población a tratamientos de uso frecuente y promover una cobertura de salud responsable.
El foco principal de la resolución está puesto en la nómina de principios activos que pasan a comercializarse sin receta. La lista de medicamentos alcanzados comprende tratamientos antialérgicos como la Levocetirizina Diclorohidrato, la Fexofenadina Clorhidrato y la Olopatadina Clorhidrato; además del antiespasmódico Trimebutina Maleato, el antihistamínico Dimenhidrinato y el antiparasitario Ivermectina.
También se sumaron la combinación de Nafazolina Clorhidrato con Feniramina Maleato, el mucolítico Carboximetilcisteína, Cloruro de Aluminio Hexahidratado, Nitrato de Plata y el compuesto de Carbonato de Calcio con Tintura de Árnica Montana.
¿Por qué Anmat habilitó la venta libre de Ivermectina?
Para avalar este traspaso a la venta libre, la Anmat basó su decisión en la extensa trayectoria de seguridad y eficacia de estos fármacos, así como en su bajo nivel de riesgo ante reacciones adversas graves. Asimismo, el organismo regulador tuvo en cuenta los antecedentes internacionales de agencias sanitarias en Estados Unidos, Europa, España, Francia, Brasil y Colombia, donde estos productos ya se dispensan sin prescripción para el alivio de síntomas fácilmente reconocibles por los pacientes.
Respecto a la aplicación práctica en el mercado farmacéutico, las autoridades aclararon que la transición será gradual: los lotes de medicamentos fabricados antes de la entrada en vigor del decreto mantendrán sus rótulos originales, mientras que las partidas posteriores deberán adaptar formalmente su empaquetado a la condición de venta libre.