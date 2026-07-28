Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?

¿Por qué Anmat habilitó la venta libre de Ivermectina?

Para avalar este traspaso a la venta libre, la Anmat basó su decisión en la extensa trayectoria de seguridad y eficacia de estos fármacos, así como en su bajo nivel de riesgo ante reacciones adversas graves. Asimismo, el organismo regulador tuvo en cuenta los antecedentes internacionales de agencias sanitarias en Estados Unidos, Europa, España, Francia, Brasil y Colombia, donde estos productos ya se dispensan sin prescripción para el alivio de síntomas fácilmente reconocibles por los pacientes.