Política

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?

La medida busca agilizar el acceso de la población a tratamientos de uso frecuente y promover una cobertura de salud responsable.

ARGUMENTOS. La ANMAT basó su decisión en la extensa trayectoria de seguridad y eficacia de estos fármacos.
ARGUMENTOS. La ANMAT basó su decisión en la extensa trayectoria de seguridad y eficacia de estos fármacos. ARCHIVO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La ANMAT autorizó en Argentina la venta libre de 10 medicamentos frecuentes mediante la Disposición 4714/2026, buscando agilizar el acceso a dolencias leves.
  • El cambio se fundamenta en la alta seguridad y bajo riesgo de los fármacos, respaldado por agencias de EE. UU. y Europa. Incluye antialérgicos, mucolíticos e ivermectina.
  • La implementación será gradual en laboratorios y farmacias, facilitando el acceso directo del público a tratamientos básicos y adaptando los empaques futuros.
Resumen generado con IA

A través de la Disposición N° 4714/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica modificó la condición de expendio de un paquete de medicamentos para dolencias de baja complejidad, autorizando su venta libre. La medida adoptada por la Anmat busca agilizar el acceso de la población a tratamientos de uso frecuente y promover una cobertura de salud responsable.

El foco principal de la resolución está puesto en la nómina de principios activos que pasan a comercializarse sin receta. La lista de medicamentos alcanzados comprende tratamientos antialérgicos como la Levocetirizina Diclorohidrato, la Fexofenadina Clorhidrato y la Olopatadina Clorhidrato; además del antiespasmódico Trimebutina Maleato, el antihistamínico Dimenhidrinato y el antiparasitario Ivermectina.

Medicamentos a medida para los más pequeños: el Hospital Avellaneda produce 75 formulaciones que no existen en el mercado

Medicamentos a medida para los más pequeños: el Hospital Avellaneda produce 75 formulaciones que no existen en el mercado

También se sumaron la combinación de Nafazolina Clorhidrato con Feniramina Maleato, el mucolítico Carboximetilcisteína, Cloruro de Aluminio Hexahidratado, Nitrato de Plata y el compuesto de Carbonato de Calcio con Tintura de Árnica Montana.

¿Por qué Anmat habilitó la venta libre de Ivermectina?

Para avalar este traspaso a la venta libre, la Anmat basó su decisión en la extensa trayectoria de seguridad y eficacia de estos fármacos, así como en su bajo nivel de riesgo ante reacciones adversas graves. Asimismo, el organismo regulador tuvo en cuenta los antecedentes internacionales de agencias sanitarias en Estados Unidos, Europa, España, Francia, Brasil y Colombia, donde estos productos ya se dispensan sin prescripción para el alivio de síntomas fácilmente reconocibles por los pacientes.

Estudio científico alerta sobre el uso indebido de medicamentos para adelgazar en personas con trastornos alimentarios

Estudio científico alerta sobre el uso indebido de medicamentos para adelgazar en personas con trastornos alimentarios

Respecto a la aplicación práctica en el mercado farmacéutico, las autoridades aclararon que la transición será gradual: los lotes de medicamentos fabricados antes de la entrada en vigor del decreto mantendrán sus rótulos originales, mientras que las partidas posteriores deberán adaptar formalmente su empaquetado a la condición de venta libre.

Temas Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ANMAT
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Condenan a una exsecretaria médica que falsificó una receta para obtener medicamentos en Yerba Buena

Condenan a una exsecretaria médica que falsificó una receta para obtener medicamentos en Yerba Buena

El Gobierno busca permitir la venta de medicamentos fuera de farmacias: qué remedios podrían conseguirse en supermercados y kioscos

El Gobierno busca permitir la venta de medicamentos fuera de farmacias: qué remedios podrían conseguirse en supermercados y kioscos

Restituyen el 100% de medicamentos a los jubilados del PAMI: a quiénes alcanza y quiénes quedarán excluidos

Restituyen el 100% de medicamentos a los jubilados del PAMI: a quiénes alcanza y quiénes quedarán excluidos

Preocupación en Tucumán por el recorte de medicamentos del programa Remediar

Preocupación en Tucumán por el recorte de medicamentos del programa Remediar

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán

Lo más popular
Investigan el origen de la explosión en un departamento de Monteagudo al 100
1

Investigan el origen de la explosión en un departamento de Monteagudo al 100

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
2

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa
3

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?
4

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?

Elecciones el 9M: el tablero de certezas de Jaldo, el misterio de Chahla y el apuro opositor
5

Elecciones el 9M: el tablero de certezas de Jaldo, el misterio de Chahla y el apuro opositor

Ranking notas premium
Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo
1

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán
2

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral
3

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
4

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa
5

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

Más Noticias
Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

El nuevo cronograma electoral de la UNT se demora y la elección de rector espera: cuándo podría tratarlo el Consejo Superior

El nuevo cronograma electoral de la UNT se demora y la elección de rector espera: cuándo podría tratarlo el Consejo Superior

Investigan el origen de la explosión en un departamento de Monteagudo al 100

Investigan el origen de la explosión en un departamento de Monteagudo al 100

El canciller de Brasil repudió a Milei por los insultos a Lula da Silva

El canciller de Brasil repudió a Milei por los insultos a Lula da Silva

De Mendiguren denunciaría a Milei por tratarlo de “ladrón”

De Mendiguren denunciaría a Milei por tratarlo de “ladrón”

Con dardos a La Libertad Avanza, Jaldo puso fecha a las elecciones en Tucumán

Con dardos a La Libertad Avanza, Jaldo puso fecha a las elecciones en Tucumán

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

Comentarios