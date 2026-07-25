"Riesgo Lula" y críticas al socialismo: las principales frases de Javier Milei durante su visita a Brasil

Resumen para apurados
- El presidente argentino Javier Milei viajó este sábado a San Pablo, Brasil, para respaldar la candidatura opositora de Flávio Bolsonaro e impulsar el liberalismo regional.
- Durante la convención del Partido Liberal, Milei criticó duramente a Luiz Inácio Lula da Silva y al socialismo latinoamericano, asociándolo al totalitarismo y la pobreza.
- El apoyo busca posicionar a Flávio Bolsonaro como el principal rival de Lula para las elecciones de octubre y afianzar un giro político hacia el liberalismo en la región.
El presidente de la Nación, Javier Milei, viajó este sábado a Brasil para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo del ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro, de cara a las próximas elecciones de octubre.
A continuación, las principales frases de Milei durante su intervención en la convención del Partido Liberal (PL):
- “El camino al socialismo es siempre, y en todo lugar, el camino al totalitarismo, porque el socialista tiene que usar todos los medios a su alcance para negar una realidad que demuestra que sus ideas son falsas, nocivas y destructivas”.
- “Nos dejaron pobres y solos, en un mundo que cambia cada día a velocidades más vertiginosas, en donde cada día perdido bajo el viejo modelo nos dejaba más y más atrás. Nos habían condenado a la ruina”.
- “Parte de nuestra misión como Gobierno es advertir a las demás naciones para que cambien a tiempo y puedan evitarse tragedias sociales y económicas como la de Argentina, y todavía peores”.
- “Hoy el socialismo latinoamericano está siendo erradicado elección tras elección: Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y, esperemos que en octubre, sea también Brasil, liberal”.
- “Los argentinos hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza. No se dejen robar el futuro a manos de socialistas ladrones”.
- “Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el ‘riesgo Kuka’; acá, en Brasil, hoy tienen el ‘riesgo Lula’”.
- “Hoy Brasil puede sumarse a la transformación regional de la que hemos sido testigos en estos últimos años, que hará de Latinoamérica una región sinónimo de progreso”.
- “Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio”.