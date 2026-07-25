Política

"Riesgo Lula" y críticas al socialismo: las principales frases de Javier Milei durante su visita a Brasil

El presidente argentino participó de la convención del Partido Liberal en San Pablo y respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro.

BRASIL. Javier Milei participó de la convención del Partido Liberal.
BRASIL. Javier Milei participó de la convención del Partido Liberal. FOTO-AFP.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente argentino Javier Milei viajó este sábado a San Pablo, Brasil, para respaldar la candidatura opositora de Flávio Bolsonaro e impulsar el liberalismo regional.
  • Durante la convención del Partido Liberal, Milei criticó duramente a Luiz Inácio Lula da Silva y al socialismo latinoamericano, asociándolo al totalitarismo y la pobreza.
  • El apoyo busca posicionar a Flávio Bolsonaro como el principal rival de Lula para las elecciones de octubre y afianzar un giro político hacia el liberalismo en la región.
Resumen generado con IA

El presidente de la Nación, Javier Milei, viajó este sábado a Brasil para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo del ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro, de cara a las próximas elecciones de octubre.

A continuación, las principales frases de Milei durante su intervención en la convención del Partido Liberal (PL):

- “El camino al socialismo es siempre, y en todo lugar, el camino al totalitarismo, porque el socialista tiene que usar todos los medios a su alcance para negar una realidad que demuestra que sus ideas son falsas, nocivas y destructivas”.

- “Nos dejaron pobres y solos, en un mundo que cambia cada día a velocidades más vertiginosas, en donde cada día perdido bajo el viejo modelo nos dejaba más y más atrás. Nos habían condenado a la ruina”.

- “Parte de nuestra misión como Gobierno es advertir a las demás naciones para que cambien a tiempo y puedan evitarse tragedias sociales y económicas como la de Argentina, y todavía peores”.

- “Hoy el socialismo latinoamericano está siendo erradicado elección tras elección: Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y, esperemos que en octubre, sea también Brasil, liberal”.

- “Los argentinos hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza. No se dejen robar el futuro a manos de socialistas ladrones”.

- “Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el ‘riesgo Kuka’; acá, en Brasil, hoy tienen el ‘riesgo Lula’”.

- “Hoy Brasil puede sumarse a la transformación regional de la que hemos sido testigos en estos últimos años, que hará de Latinoamérica una región sinónimo de progreso”.

- “Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio”.

Temas BrasilLatinoaméricaLuiz Inácio Lula da SilvaRepública ArgentinaJair BolsonaroArgentinaJavier MileiPobreza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro y lanzó durísimas críticas contra Lula en Brasil

Milei respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro y lanzó durísimas críticas contra Lula en Brasil

Lo más popular
Murió Horacio Muratore, el dirigente tucumano que llevó al básquet argentino a la cima del mundo
1

Murió Horacio Muratore, el dirigente tucumano que llevó al básquet argentino a la cima del mundo

Investigan la falsificación de un documento para asentar una defunción en Tafí Viejo
2

Investigan la falsificación de un documento para asentar una defunción en Tafí Viejo

Lucrecia Martel: “El racismo en nuestro país es real”
3

Lucrecia Martel: “El racismo en nuestro país es real”

La neurocirugía del país y del mundo se concentrará en Tucumán durante tres días
4

La neurocirugía del país y del mundo se concentrará en Tucumán durante tres días

Hablemos del racismo argentino
5

Hablemos del racismo argentino

Ranking notas premium
Hablemos del racismo argentino
1

Hablemos del racismo argentino

Jaldo pasó de la angustia al reposo, tras la intervención cardíaca
2

Jaldo pasó de la angustia al reposo, tras la intervención cardíaca

“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas
3

“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas

Decreto, listos…¡ya! El PJ y LLA se lanzan a la carrera electoral
4

Decreto, listos…¡ya! El PJ y LLA se lanzan a la carrera electoral

El Gobierno tucumano anunciará el lunes la convocatoria a elecciones
5

El Gobierno tucumano anunciará el lunes la convocatoria a elecciones

Más Noticias
Milei respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro y lanzó durísimas críticas contra Lula en Brasil

Milei respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro y lanzó durísimas críticas contra Lula en Brasil

El Mercado del Norte generaría más de 500 empleos directos

El Mercado del Norte generaría más de 500 empleos directos

Murió Horacio Muratore, el dirigente tucumano que llevó al básquet argentino a la cima del mundo

Murió Horacio Muratore, el dirigente tucumano que llevó al básquet argentino a la cima del mundo

El escándalo de Rosalía suma un nuevo capítulo: qué pasó con las entradas de sus recitales en Argentina

El escándalo de Rosalía suma un nuevo capítulo: qué pasó con las entradas de sus recitales en Argentina

Horóscopo chino: los signos que recibirán un golpe de suerte inesperado antes de que termine julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que recibirán un golpe de suerte inesperado antes de que termine julio, según Ludovica Squirru

Lucrecia Martel: “El racismo en nuestro país es real”

Lucrecia Martel: “El racismo en nuestro país es real”

Investigan la falsificación de un documento para asentar una defunción en Tafí Viejo

Investigan la falsificación de un documento para asentar una defunción en Tafí Viejo

La neurocirugía del país y del mundo se concentrará en Tucumán durante tres días

La neurocirugía del país y del mundo se concentrará en Tucumán durante tres días

Comentarios