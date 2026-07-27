"Milei ayudó a Lula": la llamativa lectura de un politólogo brasileño sobre la visita del presidente argentino

La visita del presidente argentino Javier Milei a Brasil y su respaldo público al exmandatario Jair Bolsonaro continúan generando repercusiones políticas. En ese contexto, el politólogo brasileño Oliver Stuenkel aseguró que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva interpretó el episodio como una ventaja electoral y descartó que existiera una intención concreta de impedir el ingreso del mandatario argentino al país.