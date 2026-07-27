"Milei ayudó a Lula": la llamativa lectura de un politólogo brasileño sobre la visita del presidente argentino

Resumen para apurados
- El politólogo Oliver Stuenkel afirmó que la reciente visita de Javier Milei a Brasil para apoyar a Bolsonaro favorece la estrategia electoral de Lula da Silva en ese país.
- El viaje a San Pablo y las críticas de Milei escalaron la tensión diplomática. Brasil descartó frenar su ingreso por considerar que beneficiaba políticamente al oficialismo.
- La escalada verbal genera incertidumbre en el Mercosur ante las elecciones de octubre en Brasil, donde se prevé un escenario polarizado y un eventual balotaje.
La visita del presidente argentino Javier Milei a Brasil y su respaldo público al exmandatario Jair Bolsonaro continúan generando repercusiones políticas. En ese contexto, el politólogo brasileño Oliver Stuenkel aseguró que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva interpretó el episodio como una ventaja electoral y descartó que existiera una intención concreta de impedir el ingreso del mandatario argentino al país.
En una entrevista con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el especialista en relaciones internacionales afirmó que, aunque la visita generó preocupación por el impacto en la relación bilateral, dentro del Palacio del Planalto predominó la idea de que las declaraciones de Milei reforzaban la estrategia política del oficialismo brasileño.
“La visita de Milei fue una buena noticia para Lula”
Stuenkel explicó que la presencia de Milei en San Pablo permitió al Gobierno brasileño reforzar un discurso centrado en la defensa de la soberanía nacional frente a la injerencia externa.
"Es bastante común escuchar en el Planalto que la visita fue una buena noticia para la campaña de Lula", sostuvo.
Según el analista, el oficialismo considera que el apoyo del presidente argentino a Bolsonaro contribuye a consolidar una narrativa en la que Lula aparece como el defensor de las instituciones brasileñas frente a la influencia de dirigentes extranjeros.
¿Brasil podía impedir el ingreso de Javier Milei?
Consultado sobre la posibilidad de bloquear el viaje del mandatario argentino, Stuenkel señaló que, desde el punto de vista legal, existe esa alternativa.
"La Constitución de Brasil, teóricamente, permite al Itamaraty impedir el ingreso de cualquier ciudadano de fuera al país", explicó.
No obstante, aclaró que esa posibilidad nunca fue debatida seriamente por el Gobierno brasileño.
"No hubo un debate sobre esta estrategia. Teóricamente existía esa posibilidad, pero el Gobierno no lo hizo porque entendió que la visita favorecía políticamente a Lula", agregó.
Crece la tensión entre Argentina y Brasil
Las declaraciones se producen en medio de una creciente tensión diplomática entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, luego de los fuertes cuestionamientos públicos del mandatario argentino hacia su par brasileño.
Si bien el conflicto aún no impactó de manera directa sobre el comercio bilateral ni sobre la relación institucional entre ambos países, especialistas advierten que la escalada verbal genera incertidumbre entre los principales socios del Mercosur.
Cómo está la carrera electoral en Brasil
Respecto de las elecciones presidenciales de octubre, Stuenkel describió un escenario de alta polarización y consideró que el resultado más probable es una segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro —o el candidato que represente al bolsonarismo, si el expresidente permanece inhabilitado—.
Según indicó, Lula mantiene una ventaja reducida de entre tres y cuatro puntos porcentuales, aunque todavía resta el inicio formal de la campaña electoral, previsto para agosto.
"Estamos en una situación de mucha polarización. Ambos candidatos tienen un rechazo superior al 40% y el escenario más probable es un balotaje", señaló.
El especialista remarcó que el resultado dependerá en gran medida de la capacidad de cada espacio para captar el voto de los electores moderados e independientes, en una elección que volverá a mostrar una fuerte división política en Brasil.