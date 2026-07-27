Política

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

Tras el receso, la Universidad espera el nuevo cronograma y avanza hacia una nueva fecha para la Asamblea.

DEFINICIONES. La Universidad retoma su actividad habitual, con un eje central: la elección de rector y vicerrector en el horizonte.
DEFINICIONES. La Universidad retoma su actividad habitual, con un eje central: la elección de rector y vicerrector en el horizonte.
Por Matias Argañaraz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La UNT retoma hoy sus actividades en Tucumán para redefinir la elección de rector y vicerrector, suspendida desde mayo por una cautelar judicial sobre el candidato Sergio Pagani.
  • El Consejo Superior tratará un nuevo cronograma de la Junta Electoral. En mayo ya se eligieron decanos y consejeros, pero la cautelar contra Pagani expira el 15 de agosto.
  • La Asamblea Universitaria, renovada con 161 miembros y voto nominal, definirá las autoridades para 2026-2030 entre fines de agosto y septiembre tras el fallo de fondo.
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