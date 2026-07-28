Investigan el origen de la explosión en un departamento de Monteagudo al 100

Del profesional trascendió que sería oriundo de Mar del Plata y que en 2020 fue dejado cesante en un hospital de esa ciudad por abandono de cargo, según consta en un decreto oficial. Meses después, las autoridades municipales también habrían adoptado una medida similar. Además, en las últimas semanas habría estado vendiendo sus muebles, de acuerdo con publicaciones realizadas en Facebook.