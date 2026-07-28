Investigan el origen de la explosión en un departamento de Monteagudo al 100

La Justicia investiga la explosión y el posterior incendio que se registraron ayer en un departamento de Monteagudo al 100. Una persona en grave estado, otra con problemas respiratorios, al menos tres viviendas dañadas y más de 60 evacuados fue el saldo del siniestro ocurrido durante la tarde.
“Estábamos trabajando y sentimos una fuerte explosión. Después, los habitantes del edificio comenzaron a salir corriendo. Estaban desesperados porque no sabían lo que había ocurrido”, explicó Laureano Martínez, empleado de un drugstore de la cuadra.
Según las primeras averiguaciones, el siniestro se desencadenó cerca de las 18 en el tercer piso del inmueble, que tiene ocho niveles. La explosión se habría producido por una fuga de gas. El estallido generó daños en el departamento donde se originó el incidente y también afectó a otras viviendas del edificio.
“El lugar donde se produjo la explosión sufrió importantes daños. Incluso hizo volar una pared del departamento lindero”, explicó Mario Herrera, jefe de los Bomberos de la Policía.
El ocupante de esa vivienda, identificado como Jonathan Stisman, de 43 años, sufrió graves lesiones y permanece internado en el hospital Centro de Salud. Los profesionales del centro asistencial informaron que presenta quemaduras en más del 80% de su cuerpo.
Personal del Sistema de Emergencias 107 que trabajó en el lugar indicó que asistió a por lo menos ocho personas. Sin embargo, el portero del edificio, cuya identidad no fue difundida, y dos niños fueron quienes presentaron los cuadros más complicados por inhalación de humo.
Un misterio
Hasta el cierre de esta edición no se habían determinado las causas del siniestro. Sin embargo, los investigadores no descartaban ninguna hipótesis. Una de las líneas de trabajo apunta a establecer si Stisman, médico de profesión, pudo haber provocado la pérdida de gas de manera intencional.
Varios vecinos señalaron que el hombre atravesaba problemas de salud mental y que habría tenido antecedentes de intentos de suicidio. “Ese muchacho no estaba bien. El comentario entre los vecinos era que estaba siendo tratado por problemas de salud mental”, indicó Lucía, una habitante del edificio.
Del profesional trascendió que sería oriundo de Mar del Plata y que en 2020 fue dejado cesante en un hospital de esa ciudad por abandono de cargo, según consta en un decreto oficial. Meses después, las autoridades municipales también habrían adoptado una medida similar. Además, en las últimas semanas habría estado vendiendo sus muebles, de acuerdo con publicaciones realizadas en Facebook.
“No sabíamos mucho de él. Era una persona muy reservada que no se metía con nadie. Usted sabe cómo es vivir en un edificio: hay vecinos que saludan y otros que no”, comentó Claudio Villafañe, allegado a uno de los residentes del inmueble, ubicado frente al Concejo Deliberante.
“Pudo haber sido una tragedia. Después de escuchar la explosión y observar el humo que salía del tercer piso, pensé lo peor. Afortunadamente solo hubo un herido de gravedad”, agregó.
Inspecciones
Tras la explosión, además de los Bomberos, trabajó personal de las empresas prestatarias de gas y energía eléctrica para interrumpir ambos servicios. También realizaron inspecciones especialistas de Defensa Civil y de la Dirección de Catastro.
El objetivo era determinar si el edificio había sufrido daños estructurales. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían autorizado el regreso de los residentes a sus departamentos.
“Realmente fue una tarde de locos. Todo ocurrió cuando el tránsito era un infierno. Al llegar los bomberos todo fue peor”, comentó Juan Carlos Décima, vecino de San Martín primera cuadra. ”Pobre gente la que vive en ese edificio. No sólo están mal por lo que sucedió, sino ahora no saben cuándo podrán volver a sus hogares”, finalizó.