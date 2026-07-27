OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 2 Hs

“Qué bonita vecindad / Qué bonita vecindad / Es la vecindad del Chavo / Eso, eso, eso, eso / No valdrá medio centavo / Pero es linda de verdad”. La gente sabía de memoria ese jueves 4 de diciembre de 1980 las canciones que abrían las series televisivas “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado” y, en alborozada multitud, niños y grandes fueron a recibir en el aeropuerto al mexicano Roberto Gómez Bolaños y su equipo de la “vecindad”. Ese viernes 5 actuaron en Atlético Tucumán.

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

Además de Gómez Bolaños (que animaba al “Chavo” y al “Chapulín”) llegaron Florinda Meza (“Doña Florinda”), Rubén Aguirre (“El profesor Jirafales”), Edgar Vivar (“El señor Barriga”), Angelines Fernández (“La Bruja del 71”) y María Antonieta de las Nieves (“La Chilindrina”). Faltaban Ramón Valdés (Don Ramón” y Carlos Villagrán (“Quico”).

Recuerdos fotográficos: las coincidencias entre Lola Mora y Pompilio Villarrubia Norri

Recuerdos fotográficos: las coincidencias entre Lola Mora y Pompilio Villarrubia Norri

Llegaron a las 15.35 y un ómnibus los esperaba para llevarlos a visitar el Hospital de Niños, pero la multitud se abalanzó hacia el avión. Gómez Bolaños y Florinda Meza debieron subir nuevamente la escalerilla, repartiendo besos y autógrafos, entrar al avión y salir por la escalerilla trasera, para dirigirse al ómnibus. La gente igual rodeó el colectivo. “¡Pobrecitos, se van a machucar!”, dijo Florinda. Ya en el viaje, comentó: “Esto ocurre en todos los lugares donde vamos. Y es mejor que sea así. El día que las cosas sean de otra manera, querrá decir que nosotros ya no somos los mismos”.

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

La gente los siguió hasta el hospital. El colectivo se detenía cada tanto. Rubén Aguirre entonaba “¡Ta-ta-ta!” desde la ventanilla y Gómez Bolaños decía “¡Eso, eso, eso!”. Florencia levantaba a alguna criatura y hasta un hombre de pelo encanecido, tras dura brega, logró llegar hasta ella para manifestarle su admiración.

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

En el hospital, la comitiva, comandada por “La Chilindrina”, entregó presentes y conversó con los niños internados. En determinado momento, Angelines Fernández (“La Bruja del 71”) se encontró con una joven enfermera que no la había reconocido y no la dejaba pasar. “Pero si yo soy del grupo -dijo sonriente la actriz-. ¡Yo soy la bruja!”. Y la joven le cedió el paso, temerosa.

Temas Recuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

Lo más popular
Honorarios y herramientas digitales: proponen cambios a la Ley de Mediación en Tucumán
1

Honorarios y herramientas digitales: proponen cambios a la Ley de Mediación en Tucumán

Ian Somerhalder: el actor que cambió Hollywood y eligió una vida en el campo
2

Ian Somerhalder: el actor que cambió Hollywood y eligió una vida en el campo

Nació entre palos y bochas, y hoy sueña con llegar a Los Leones
3

Nació entre palos y bochas, y hoy sueña con llegar a Los Leones

La Odisea según Nolan
4

La Odisea según Nolan

Ítaca o el arte de volver
5

Ítaca o el arte de volver

Ranking notas premium
Honorarios y herramientas digitales: proponen cambios a la Ley de Mediación en Tucumán
1

Honorarios y herramientas digitales: proponen cambios a la Ley de Mediación en Tucumán

Las IA chinas ya son un problema para Silicon Valley
2

Las IA chinas ya son un problema para Silicon Valley

Ian Somerhalder: el actor que cambió Hollywood y eligió una vida en el campo
3

Ian Somerhalder: el actor que cambió Hollywood y eligió una vida en el campo

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda
4

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda

China desde adentro: un viaje para entender cómo piensa una potencia
5

China desde adentro: un viaje para entender cómo piensa una potencia

Más Noticias
Las IA chinas ya son un problema para Silicon Valley

Las IA chinas ya son un problema para Silicon Valley

China desde adentro: un viaje para entender cómo piensa una potencia

China desde adentro: un viaje para entender cómo piensa una potencia

Crónicas del viejo Tucumán: venturas y desventuras en torno a los homenajes a Bernabé Aráoz

Crónicas del viejo Tucumán: venturas y desventuras en torno a los homenajes a Bernabé Aráoz

Chechelos despliega una mirada propia del folclore

Chechelos despliega una mirada propia del folclore

Scaloni, el héroe en este lío

Scaloni, el héroe en este lío

La vida es aquello que sucede entre mundial y mundial

La vida es aquello que sucede entre mundial y mundial

Cuando un hombre acepta desenfundar un arma

Cuando un hombre acepta desenfundar un arma

Honorarios y herramientas digitales: proponen cambios a la Ley de Mediación en Tucumán

Honorarios y herramientas digitales: proponen cambios a la Ley de Mediación en Tucumán

Comentarios