Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

Llegaron a las 15.35 y un ómnibus los esperaba para llevarlos a visitar el Hospital de Niños, pero la multitud se abalanzó hacia el avión. Gómez Bolaños y Florinda Meza debieron subir nuevamente la escalerilla, repartiendo besos y autógrafos, entrar al avión y salir por la escalerilla trasera, para dirigirse al ómnibus. La gente igual rodeó el colectivo. “¡Pobrecitos, se van a machucar!”, dijo Florinda. Ya en el viaje, comentó: “Esto ocurre en todos los lugares donde vamos. Y es mejor que sea así. El día que las cosas sean de otra manera, querrá decir que nosotros ya no somos los mismos”.