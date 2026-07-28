De Mendiguren denunciaría a Milei por tratarlo de “ladrón”

De Mendiguren, quien también presidió la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), enfatizó que las acusaciones carecen de sustento probatorio. “Me molesta, no tuve ni una causa ni una demanda. Esto está desencajado”, sostuvo, al tiempo que advirtió que acudiría a la Justicia como un gesto a favor de “la institucionalidad en la Argentina” para evitar naturalizar agresiones infundadas desde la primera magistratura.