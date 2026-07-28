Política

De Mendiguren denunciaría a Milei por tratarlo de “ladrón”

El Presidente lo acusó mientras brindaba una entrevista en la Rural.

José Ignacio de Mendiguren
José Ignacio de Mendiguren
Hace 2 Hs

El ex ministro de Producción, José Ignacio de Mendiguren, rechazó de forma tajante los severos cuestionamientos del presidente Javier Milei y adelantó que analiza iniciar acciones legales por injurias. El cruce se produjo luego de que el jefe de Estado lo tildara de “ladrón” y lo acusara de “arruinar el país” durante la tradicional exposición de La Rural.

De Mendiguren, quien también presidió la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), enfatizó que las acusaciones carecen de sustento probatorio. “Me molesta, no tuve ni una causa ni una demanda. Esto está desencajado”, sostuvo, al tiempo que advirtió que acudiría a la Justicia como un gesto a favor de “la institucionalidad en la Argentina” para evitar naturalizar agresiones infundadas desde la primera magistratura.

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En declaraciones a Radio Mitre, el ex funcionario del gabinete de Eduardo Duhalde demostró que este tipo de episodios derivan la atención del debate público de fondo y representan un llamado implícito a la violencia. Asimismo, remarcó que mantiene la “conciencia tranquila” tras su paso por la función pública.

Crítica y acusación

El incidente ocurrió cuando Milei, al finalizar un reportaje radial en el predio ferial de Palermo, advirtió la presencia de De Mendiguren y lanzó duras descalificaciones contra su figura. El mandatario vinculó al dirigente con la salida de la convertibilidad en 2001, proceso al que calificó como una estafa que le “robó US$ 30.000 millones a los argentinos”.

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Previamente el mandatario volvió a respaldar el proyecto de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y criticó: “Hay un historial, digamos, desde el 2001, cómo nos estafaron. El gobierno de Duhalde cuando eliminó la convertibilidad y sacó esa leyenda que los billetes decían ‘convertible de curso legal’. De la noche a la mañana, Duhalde y su pandilla nos robaron”.

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Luego dijo: “Mucha gente cree que la estafa viene dada por el impuesto inflacionario... Ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina. Mirá, ¿lo ves pasando? Fue cómplice de Duhalde de en la salida de la convertibilidad”. Fue en ese momento que el Presidente le hizo las fuertes acusaciones al ex funcionario, al que se refirió como “de Mendicurren”.

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