Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán condenó a la fintech Belo a indemnizar con casi $8 millones a un usuario por impedirle acceder a sus ahorros y vulnerar la seguridad de sus datos.
- Durante un viaje, la app dejó de enviar códigos de validación y ofreció solo atención automatizada, exponiendo además al cliente a intentos de estafa por filtración de datos.
- El fallo marca un precedente sobre la responsabilidad de las fintechs ante fallas de seguridad y destina la mitad de la multa punitiva al Hospital de Niños de Tucumán.
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