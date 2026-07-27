EN TRIBUNALES | SENTENCIA

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

La Justicia Civil responsabilizó a la empresa por las fallas que le impidieron al damnificado acceder a sus ahorros y por incumplir el deber de brindar un trato digno.

DECISIÓN. La Justicia ordenó indemnizar a un usuario tucumano.
DECISIÓN. La Justicia ordenó indemnizar a un usuario tucumano.
Por Micaela Pinna Otero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán condenó a la fintech Belo a indemnizar con casi $8 millones a un usuario por impedirle acceder a sus ahorros y vulnerar la seguridad de sus datos.
  • Durante un viaje, la app dejó de enviar códigos de validación y ofreció solo atención automatizada, exponiendo además al cliente a intentos de estafa por filtración de datos.
  • El fallo marca un precedente sobre la responsabilidad de las fintechs ante fallas de seguridad y destina la mitad de la multa punitiva al Hospital de Niños de Tucumán.
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