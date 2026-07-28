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Dos fuertes sismos sacudieron la provincia de Mendoza durante la noche y la madrugada

La provincia registró dos movimientos telúricos de magnitud 4.1 y 3.8 durante la noche y la madrugada. Pese al susto y al pánico nocturno, no hubo heridos ni daños graves, a la vez que inició cuestionamientos sobre el Sistema de Alerta Temprana de Google.

Se registraron dos sismos en Mendoza.
Se registraron dos sismos en Mendoza. Imagen: Inpres
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Dos sismos de magnitud 4.1 y 3.8 sacudieron Mendoza el lunes por la noche y martes por la madrugada sin causar heridos ni daños, según reportó el Inpres.
  • Los temblores ocurrieron a poca profundidad con epicentros en El Carrizal y Cacheuta. El sistema de Google no activó alertas por no alcanzar el umbral de magnitud 4.5.
  • El evento generó inquietud ciudadana sobre el funcionamiento de las alertas móviles, evidenciando la necesidad de entender los criterios técnicos ante futuros sismos.
Resumen generado con IA

Dos sismos sacudieron el noroeste de la provincia de Mendoza el lunes por la noche y este martes por la madrugada, causando alarma entre los vecinos. Mientras que los movimientos no activaron las alarmas de aviso temprano de Google, lo que generó algunas inquietudes sobre su funcionamiento. 

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El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) advirtió por dos movimientos telúricos fuertes que se detectaron durante la noche y la madrugada, con epicentros localizados en territorio mendocino. Los habitantes de distintas ciudades y localidades reportaron los temblores en sus plataformas digitales, mientras que, por fortuna, no se registraron heridos por el momento.

El primer impacto que llegó el lunes por la noche

De acuerdo con el informe del Inpres, el primero de los fenómenos que ocurrió en la noche del 27 de julio se registró a las 22.37 de este lunes y alcanzó una magnitud de 4.1 en la escala de Richter. La profundidad fue de 8 kilómetros y su centro se estableció 8 kilómetros al oeste de El Carrizal, 35 kilómetros al noreste de Tunuyán y 41 kilómetros al sudoeste de San Martín.

El primer remezón se sintió con mayor fuerza en Tupungato y Tunuyán, donde alcanzó una intensidad de entre III y IV en la escala Mercalli Modificada, haciendo oscilar objetos colgados y advirtiéndose claramente en viviendas. El sacudón también se advirtió de manera más leve en Mendoza capital, San Carlos, Rivadavia y Godoy Cruz, donde residentes y turistas volcaron rápidamente sus testimonios en plataformas como el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo señalando que, aunque fue breve, la sensación resultó sumamente angustiante.

Un nuevo temblor en la madrugada de Mendoza

Cuando la población intentaba retomar la calma, un segundo evento volvió a sobresaltar a la provincia en menos de cinco horas. Ocurrió exactamente a las 3:18 de la madrugada del martes, mientras la mayoría de los mendocinos descansaba en sus hogares. Según el reporte oficial, esta nueva sacudida tuvo una intensidad de 3.8 en la escala de Richter y una profundidad de 9 kilómetros.

El epicentro de este segundo suceso se ubicó a 12 kilómetros al este de Cacheuta, 23 kilómetros al sudoeste de la capital provincial y a 36 kilómetros al noroeste de El Carrizal. El impacto se sintió principalmente en Potrerillos y la ciudad de Mendoza, extendiéndose también hacia Tupungato, San Martín y Tunuyán, donde numerosos pobladores reportaron haber sido despertados abruptamente por el movimiento de las estructuras.

Los sismos registrados en Mendoza, horarios y epicentro. Los sismos registrados en Mendoza, horarios y epicentro. Imagen: Inpres

Por qué los sismos no activaron las alertas de Google

A pesar de que ambos sismos fueron percibidos en distintas zonas de la provincia, no llegó la alerta sísmica de Google alos teléfonos celulares con sistema Android. De acuerdo con un informe del medio Los Andes, esto se debe a los criterios que utiliza el sistema de alerta de Google para decidir cuándo enviar una notificación.

Esta vez, y a diferencia de otros episodios, ninguno de los temblores alcanzó el umbral mínimo que utiliza Google para activar su sistema de alertas tempranas. 

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El sistema de alertas sísmicas de Google está diseñado para avisar a los usuarios solo cuando se espera un movimiento capaz de provocar sacudidas fuertes.En términos generales, la plataforma requiere que el terremoto tenga una magnitud superior a 4,5 para evaluar el envío de una advertencia. Como los sismos registrados en Mendoza fueron de 4.1 y 4.3, quedaron por debajo de ese límite.

Además, el sistema prioriza eventos que puedan alcanzar los niveles IV o V de la escala de Mercalli, es decir, movimientos claramente perceptibles y con posibilidad de generar algunos daños. 

Temas Instituto Nacional de Prevención Sísmica
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