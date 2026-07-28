Dos fuertes sismos sacudieron la provincia de Mendoza durante la noche y la madrugada

El primer impacto que llegó el lunes por la noche

De acuerdo con el informe del Inpres, el primero de los fenómenos que ocurrió en la noche del 27 de julio se registró a las 22.37 de este lunes y alcanzó una magnitud de 4.1 en la escala de Richter. La profundidad fue de 8 kilómetros y su centro se estableció 8 kilómetros al oeste de El Carrizal, 35 kilómetros al noreste de Tunuyán y 41 kilómetros al sudoeste de San Martín.