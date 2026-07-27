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Cuánto cobra un encargado de edificio en agosto de 2026 y cuánto representa su sueldo en las expensas

El salario del personal continúa siendo el principal componente de las expensas en edificios de propiedad horizontal.

ENCARGADOS DE EDIFICIOS. Cuánto cobran en agosto de 2026.
ENCARGADOS DE EDIFICIOS. Cuánto cobran en agosto de 2026. MUNDOGREMIAL.COM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En agosto de 2026, los encargados de edificios en Argentina mantendrán sus sueldos básicos desde $1 millón, siendo el principal costo de las expensas de los consorcios.
  • La escala de SUTERH varía según categoría y si residen en el lugar, sumando adicionales por antigüedad, limpieza o servicios, más aportes y contribuciones patronales.
  • El salario e impuestos representan entre el 25% y el 70% de las expensas, consolidándose como un costo fijo permanente e ineludible para la economía de los consorcios.
Resumen generado con IA

Los encargados de edificios mantendrán en agosto de 2026 la escala salarial vigente desde junio, con sueldos básicos que superan el millón de pesos y una serie de adicionales que incrementan significativamente el costo laboral para los consorcios. Como consecuencia, el salario del personal continúa siendo el principal componente de las expensas en edificios de propiedad horizontal.

Según la escala del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), el sueldo varía según la categoría, las funciones desempeñadas y si el encargado reside o no en el edificio.

Cuánto cobra un encargado de edificio en agosto de 2026

Estas son las remuneraciones básicas vigentes para agosto:

Encargado permanente con vivienda

1.ª categoría: $1.173.930

2.ª categoría: $1.125.017

3.ª categoría: $1.076.103

4.ª categoría: $978.275

Encargado o ayudante permanente sin vivienda

1.ª categoría: $1.348.432

2.ª categoría: $1.292.247

3.ª categoría: $1.236.063

4.ª categoría: $1.123.693

El convenio colectivo también contempla otras categorías, como intendentes, suplentes y personal con jornadas específicas. En algunos casos, los salarios básicos alcanzan $1,6 millones.

Qué adicionales cobran los encargados de edificios

Al salario básico se suman distintos conceptos remunerativos y adicionales establecidos por convenio, entre ellos:

Retiro de residuos por unidad: $2.090,70

Clasificación de residuos: $36.010,50

Valor vivienda: $680,80

Antigüedad: $11.236,90 por año

Plus por antigüedad (artículo 11 - 2%): $22.473,90 por año

Limpieza de cocheras: $28.531,30

Movimiento de vehículos (hasta 20 unidades): $42.243,50

Mantenimiento de jardines: $28.531,30

Limpieza y mantenimiento de piletas: $47.996,60

Viáticos: $479.459,80

Zona desfavorable: 50% adicional

Título de Encargado Integral de Edificio: 10% adicional sobre el salario

A estos importes también se agregan las cargas sociales, aportes previsionales, obra social, ART y demás contribuciones patronales que deben afrontar los consorcios.

Cuánto influye el sueldo del encargado en las expensas

El costo del personal continúa siendo el rubro más importante dentro de las expensas, aunque su incidencia varía según el tamaño del edificio y la cantidad de unidades funcionales.

En términos generales, el peso del salario del encargado es el siguiente:

Edificios pequeños (10 a 20 departamentos): entre el 50% y el 70% de las expensas.

Edificios medianos (30 a 60 unidades): entre el 35% y el 50%.

Torres y complejos de más de 100 departamentos: entre el 25% y el 40%.

En edificios tradicionales sin amenities, el costo asociado al encargado —incluyendo salario y cargas sociales— suele representar entre el 40% y el 45% del presupuesto mensual del consorcio.

Por qué el costo del encargado tiene tanto peso

Además del salario, el impacto económico responde a que la relación laboral está regulada por un convenio colectivo que establece obligaciones para los consorcios como empleadores.

A diferencia de otros servicios, como limpieza especializada, mantenimiento de ascensores o seguridad privada, que pueden contratarse de manera externa, el puesto de encargado implica un vínculo laboral permanente y genera costos fijos por aportes, contribuciones, seguros y beneficios laborales.

Entre las tareas habituales del encargado se encuentran la limpieza de los espacios comunes, la gestión de residuos, la recepción de proveedores, el control de ingresos y la resolución de tareas básicas de mantenimiento. En edificios con cocheras, jardines, salones de usos múltiples o piscinas, las responsabilidades aumentan, lo que explica la importancia de esta figura dentro del funcionamiento cotidiano de los consorcios.

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