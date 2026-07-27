Cuánto cobra un encargado de edificio en agosto de 2026 y cuánto representa su sueldo en las expensas

Los encargados de edificios mantendrán en agosto de 2026 la escala salarial vigente desde junio, con sueldos básicos que superan el millón de pesos y una serie de adicionales que incrementan significativamente el costo laboral para los consorcios. Como consecuencia, el salario del personal continúa siendo el principal componente de las expensas en edificios de propiedad horizontal.