Cambia para siempre la forma de almacenar información en tu cuenta de Google: el espacio ahora podría llenarse más rápido

Todos los datos incluidos en las copias de seguridad de dispositivos Android, como los ajustes del sistema, los datos de las aplicaciones, los mensajes SMS y el historial de llamadas, consumirán la memoria en la nube, en lugar de solo algunos elementos como las fotos subidas a Google Fotos y los mensajes SMS, según informó el medio especializado Mashable. Al notificar a los clientes con antelación, la firma de Mountain View busca darles tiempo suficiente para gestionar su cuota disponible o ajustar los parámetros de sus copias de seguridad antes de que se implementen los ajustes.