Cambia para siempre la forma de almacenar información en tu cuenta de Google: el espacio ahora podría llenarse más rápido
La compañía anunció un cambio sustancial en cuentas gratuitas, que afectará a los usuarios de dispositivos Android y obligaría a los usuarios a ser más cuidadosos con su almacenamiento.
Resumen para apurados
- Google cambiará sus reglas en septiembre de 2026 al incluir las copias de seguridad de Android en el límite de 15GB gratuitos para gestionar mejor el almacenamiento en la nube.
- Hasta ahora, las llamadas y SMS no afectaban la cuota gratuita. Ante este cambio, Google enviará alertas previas y ofrecerá controles detallados para elegir qué respaldar.
- La medida obligará a millones de usuarios a depurar constantemente sus archivos o contratar planes de pago para evitar que se detengan las copias automáticas en sus celulares.
Si administrar el espacio en Google ya resultaba en análisis minuciosos de las galerías de fotos y los archivos de Drive, ahora deberán ser aún más detallados cuando el gigante tecnológico incluya en la distribución del almacenamiento a las llamadas y los mensajes de texto. La empresa de tecnología más utilizada del mundo anunció cambios sustanciales en la capacidad que afectará a cientos de miles de titulares de cuentas gratuitas de Android y su nube.
Google comenzó la cuenta atrás de los 45 días para que los usuarios de Android comiencen a limpiar sus galerías y archivos subidos a la nube, ya que pronto el margen disponible se reducirá considerablemente. La empresa está notificando a la comunidad su nuevo cambio de política al incluir la copia de seguridad del sistema operativo Android dentro de la cuota de memoria de la cuenta de Google. A la vez, el gigante de la tecnología ofrecerá nuevas opciones de gestión para ayudar a priorizar con mayor agilidad los archivos.
Las nuevas reglas para las cuentas gratuitas
A partir de notificaciones vía correo electrónico, Google anunció que desde septiembre de 2026 se ejecutarán modificaciones en las cuentas gratuitas de los cuentahabientes que dependen de los 15GB para guardar fotos, documentos y respaldos de sus dispositivos. Ciertos datos que antes no se contabilizaban para el límite de almacenamiento de la cuenta de Google ahora pesarán en la reserva, lo que provocaría que el espacio pueda completarse más rápido.
Todos los datos incluidos en las copias de seguridad de dispositivos Android, como los ajustes del sistema, los datos de las aplicaciones, los mensajes SMS y el historial de llamadas, consumirán la memoria en la nube, en lugar de solo algunos elementos como las fotos subidas a Google Fotos y los mensajes SMS, según informó el medio especializado Mashable. Al notificar a los clientes con antelación, la firma de Mountain View busca darles tiempo suficiente para gestionar su cuota disponible o ajustar los parámetros de sus copias de seguridad antes de que se implementen los ajustes.
Pausa de respaldos y nuevos controles de gestión
Una vez implementada la política, los elementos de copia de seguridad, como mensajes SMS, historial de llamadas, preferencias del dispositivo, parámetros de aplicaciones y otros datos del sistema, consumirán espacio en la nube. Anteriormente, solo ciertos tipos de contenido, como las fotos subidas a Google Fotos se contabilizaban dentro de la cuota disponible. Este cambio implica que las copias de seguridad de Android podrían ocupar una cantidad significativamente mayor de límite de disco en la cuenta de Google del usuario.
Google advritió que las copias de seguridad automáticas de Android se detendrán si una cuenta supera su límite de almacenamiento tras la entrada en vigor de la nueva política. Los usuarios deberán liberar espacio en su cuenta de Google o actualizar a un plan de almacenamiento superior para que se reanuden las copias de seguridad. El correo electrónico de notificación también incluye una estimación de la cantidad de almacenamiento adicional que se prevé que requerirá la copia de seguridad de cada usuario.
Junto con la actualización de la política de almacenamiento, Google introduce controles de copia de seguridad más detallados para los usuarios de Android. Estas configuraciones permitirían a los usuarios elegir con precisión qué aplicaciones y categorías de datos se incluyen en las copias de seguridad en la nube, lo que les brindará un mayor control sobre el uso del almacenamiento y les ayudará a gestionar el impacto de los próximos cambios.