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Los sismos en Venezuela causaron daños por unos 19.500 millones de dólares

El Banco Mundial señala que casi la mitad de la devastación por los terremotos del 24 de junio recayó sobre viviendas familiares.

DESTROZOS. Calles, puentes y edificios civiles cayeron por los sismos.
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Hace 4 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- El Banco Mundial estimó que los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el mes pasado provocaron unos 19.500 millones de dólares en daños físicos directos, y sugirió una alianza pública y privada para afrontar la reconstrucción.

Según esta primera evaluación rápida del Banco, los daños a las viviendas representaron casi la mitad del total, con 9.300 millones de dólares, mientras que los edificios no residenciales sufrieron pérdidas por 5.000 millones de dólares y la infraestructura enfrentó un total de 5.200 millones de dólares en pérdidas.

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Al menos 5.398 personas murieron a causa de los terremotos del 24 de junio, según un recuento oficial, y cientos de edificios quedaron destruidos.

Los estados de La Guaira y Distrito Capital fueron los más impactados, con el 47% del total de daños detectados, seguidos de Miranda y Carabobo.

Al menos 16.740 personas resultaron heridas, y estimaciones extraoficiales sitúan el número de desaparecidos todavía en varios miles.

Las Naciones Unidas calculan que más de un millón de personas necesitan ayuda humanitaria inmediata. En su primer análisis de daños, una semana tras los sismos, la ONU había proporcionado una cifra mucho más elevada, del orden de 37.000 millones de dólares.

Una década

La evaluación calcula que el ritmo de la reconstrucción será “un factor decisivo para moldear la recuperación económica del país y sus resultados sociales”.

El desastre afectará a los niveles de productividad, consumo y el crecimiento del PIB de Venezuela durante la próxima década, alertó la entidad con sede en Washington. “Estos impactos pueden mitigarse ampliando la inversión pública y privada para acelerar la reconstrucción” sugieren expertos.

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“Si se amplía el margen fiscal, una mayor inversión pública podría anticipar la reconstrucción y las transferencias a los hogares afectados mitigarían las pérdidas de consumo” añaden.

La evaluación del Banco Mundial sobre las necesidades de costos de reconstrucción asciende aproximadamente al 18% del PIB actual del país, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Antes del terremoto, los estados afectados enfrentaban presiones distintas pero superpuestas”, recuerda el informe.

Rica en petróleo, gas y minerales, Venezuela ha lidiado durante años con una pobreza generalizada debido a la mala gestión económica y a la intensa presión de Estados Unidos.

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Esa presión se ha aliviado desde que Washington derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro en una operación militar en enero, pero las necesidades económicas y sociales de la población siguen siendo significativas.

Washington ha tomado el control de los ingresos petroleros del país, que son depositados en cuentas bancarias de Estados Unidos.

Oficialmente el gobierno de Donald Trump supervisa estrechamente en qué se gastan esos ingresos.

La compra de medicamentos, artículos de primera necesidad, pero también maquinaria de origen estadounidense han sido los primeros gastos del gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, de acuerdo al Departamento de Estado.

El BM y el FMI han restablecido contactos con el gobierno venezolano desde que Maduro fue derrocado, y el Fondo ya ha proporcionado alrededor de 346 millones de dólares de las reservas del país con el prestamista multilateral.

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“Los terremotos han trastocado vidas, dañado infraestructura crítica y creado nuevos desafíos para la recuperación de Venezuela”, dijo Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, citada en un comunicado.

El Banco Mundial apoyará los esfuerzos de recuperación “a cada paso del camino”, añadió Cordeiro Guerra.

Un mes después de los terremotos, continúan las labores de búsqueda de personas cuyos restos podrían estar bajo montones de escombros, pero las operaciones han evolucionado para centrarse en la ayuda humanitaria posterior a los terremotos y en la reconstrucción.

A principios de este mes, las Naciones Unidas lanzaron un llamado urgente por casi 300 millones de dólares para proporcionar la ayuda necesaria a 1,3 millones de personas.

Delcy Rodríguez prometió esta semana entregar 4.000 viviendas antes de fin de año a los desplazados por los terremotos, incluidos unos 23.000 que ahora están sin hogar.

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