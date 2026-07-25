Más de 1.500 camiones siguen varados por la nieve: así será el operativo para liberar el Paso Cristo Redentor

El cierre del paso fue confirmado el 18 de julio y ya suma 10 días consecutivos de interrupción desde el inicio de las intensas nevadas en la región. Según Diario Mendoza, el Plan de Aparcamiento para el Transporte de Cargas de la temporada invernal 2026 contemplaba espacios para más de 1.400 camiones entre zonas de alta y baja montaña, mediante un sistema de encapsulamiento destinado a ordenar la liberación de los vehículos una vez autorizada la reapertura.