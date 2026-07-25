Más de 1.500 camiones siguen varados por la nieve: así será el operativo para liberar el Paso Cristo Redentor

Resumen para apurados
- Mendoza activó un protocolo de asistencia para más de 1.500 camiones varados hace 10 días en el Paso Cristo Redentor por un intenso temporal de nieve en la cordillera.
- El operativo distribuye los vehículos entre la montaña y el llano ofreciendo servicios básicos, mientras diversas fuerzas coordinan la seguridad y asistencia médica.
- La normalización demandará hasta seis días tras la reapertura, condicionada por el clima adverso proyectado hasta el 6 de agosto y el horario invernal restringido.
El intenso temporal de nieve que afecta a la cordillera de los Andes mantiene cerrado desde hace 10 días el Paso Internacional Cristo Redentor, una de las principales conexiones entre Argentina y Chile. Ante la acumulación de vehículos de carga, el Gobierno de Mendoza activó el protocolo de contención para transporte pesado, una medida que se aplica cuando las interrupciones superan las 72 horas.
Según el último relevamiento oficial, hay 1.550 camiones varados en distintos puntos estratégicos del corredor bioceánico. El operativo de asistencia buscará distribuir a los transportistas en diferentes etapas para evitar el colapso de la Ruta Nacional 7 cuando el tránsito pueda reanudarse.
Del total de vehículos, 580 permanecen en la zona de alta montaña, distribuidos entre Uspallata, el Área de Control Integrado (ACI) y estaciones de servicio. Otros 70 están en Red Mercosur y cerca de 900 fueron trasladados a paradores ubicados en el llano, entre Eloy Guerrero y La Paz.
De acuerdo con la información publicada por Diario Río Negro, el protocolo vigente restringe el tránsito únicamente a los camiones de carga internacional. Por ese motivo, los vehículos con base o domicilio en Mendoza fueron derivados a las instalaciones de sus empresas para liberar los espacios operativos.
Mientras dure la interrupción del paso fronterizo, las autoridades dispusieron sectores con servicios sanitarios, agua potable y condiciones básicas de higiene para los transportistas. Además, el operativo contará con la participación de la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional, Defensa Civil y el Ministerio de Salud provincial, que coordinarán la asistencia médica y las tareas de seguridad.
La normalización llevará entre cinco y seis días
Las autoridades mendocinas advirtieron que la reapertura del paso no implicará un retorno inmediato a la normalidad. Una vez que las condiciones meteorológicas permitan habilitar nuevamente el corredor internacional, estiman que serán necesarios entre cinco y seis días para descongestionar el tránsito acumulado.
Ese proceso también estará condicionado por el horario de invierno, que reduce la circulación a una ventana de aproximadamente 12 horas diarias.
En condiciones habituales, el Paso Cristo Redentor permite el cruce de entre 500 y 600 camiones por día bajo el esquema de horario restringido. Sin embargo, los pronósticos meteorológicos anticipan que las intensas nevadas continuarán, al menos, hasta el 6 de agosto, por lo que la fecha de reapertura sigue siendo incierta.
Zonas de espera y condiciones extremas
Para ordenar la salida de los camiones cuando el paso vuelva a habilitarse, el Gobierno de Mendoza instalará zonas de contención o "pulmón" sobre la Ruta Nacional 7. Estarán ubicadas en el acceso a la Refinería de Luján de Cuyo y en el cruce con la Ruta Provincial 84.
Estos espacios tendrán capacidad para albergar alrededor de 700 camiones y funcionarán durante períodos de entre cinco y seis horas, con el objetivo de organizar el despacho progresivo de los vehículos hacia la cordillera.
A su vez, la Dirección Nacional de Vialidad advirtió que, incluso después de la reapertura, los conductores deberán transitar por un escenario complejo, con grandes paredones de nieve acumulada y ausencia de banquinas en varios sectores de la calzada superior, lo que dificultará las maniobras y aumentará las precauciones necesarias.
El cierre del paso fue confirmado el 18 de julio y ya suma 10 días consecutivos de interrupción desde el inicio de las intensas nevadas en la región. Según Diario Mendoza, el Plan de Aparcamiento para el Transporte de Cargas de la temporada invernal 2026 contemplaba espacios para más de 1.400 camiones entre zonas de alta y baja montaña, mediante un sistema de encapsulamiento destinado a ordenar la liberación de los vehículos una vez autorizada la reapertura.
Como alternativa, el Paso Pino Hachado, en Neuquén, había sido reabierto el viernes, aunque volvió a cerrarse debido al recrudecimiento de las condiciones climáticas. Actualmente, el único cruce habilitado en esa provincia es el Paso Huaum, que conecta San Martín de los Andes con la ciudad chilena de Panguipulli.