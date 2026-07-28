Alerta roja y amarilla para 16 provincias: hay riesgo por viento Zonda, nevadas, tormentas y frío extremo en el país

En la región patagónica, los avisos se extienden a la cordillera de Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín, Huiliches, Lácar y el departamento de Aluminé en Neuquén, donde habrá reportes por lluvias persistentes con valores acumulados de entre 10 y 20 mm. Estas precipitaciones se mezclarán con nevadas continuas, con marcas de nieve acumulada de entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas y de entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas. Por momentos, el fenómeno podría presentarse en forma de agua. Estas alertas se repiten en Bariloche y en la cordillera y meseta de Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, el oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo en Río Negro.