Alerta roja y amarilla para 16 provincias: hay riesgo por viento Zonda, nevadas, tormentas y frío extremo en el país
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un amplio mapa de alertas por viento Zonda, nevadas intensas y fuertes tormentas con granizo. El fenómeno afectará de norte a sur a gran parte del país durante la última semana de julio.
Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas este martes para 16 provincias argentinas por viento Zonda, nevadas y frío extremo debido al avance de sistemas frontales.
- El fenómeno incluye ráfagas de 100 km/h en el NOA, nieve persistente en Cuyo y Patagonia, tormentas en el centro e intensas heladas con alerta roja en Santa Cruz.
- Las condiciones climáticas adversas exigirán planes de contingencia locales y podrían impactar la salud, la visibilidad vial y las actividades en gran parte del país.
La última semana de julio de 2026 es una muestra de la dinámica incesante de la atmósfera, que en los últimos días demostró gran actividad en una porción considerable de Sudamérica. El avance de distintos sistemas frontales modifica la distribución de las lluvias en el país, con regiones que registrarán escasas precipitaciones y nevadas, lo que no quita que otros fenómenos extremos puedan elevar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para esta ocasión, la entidad climática ya emitió la advertencia de que, además de tormentas y nevadas, varias provincias sufrirán la llegada de ráfagas intensas y viento zonda.
El SMN anunció, a través de su Sistema de Alerta Temprana, que 16 provincias se encuentran bajo monitoreo tanto por caídas de agua y nieve como por temporales, vientos y frío extremo que se instalarán en diferentes momentos del día. Desde la región norte hasta el sur, las prevenciones se extienden en un amplio abanico que obliga a los habitantes a contar con un plan de contingencia.
Viento zonda y ráfagas severas en el NOA
La jornada del martes en el NOA estará marcada por los vientos que sacudirán las zonas cordillerana, montañosa y puneña de las distintas provincias de la región. En Jujuy, el territorio se dividirá entre avisos por vientos y cuadros de alarma por viento Zonda. En la Cordillera y Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Susques y Yavi, las indicaciones climáticas se elevan durante la mañana y la tarde con vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.
En la zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, los reportes rigen por viento Zonda, que llegará durante la tarde con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas superiores a los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa. Esta prevención se repite en la zona vallista de Salta, donde Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos se encuentran bajo este mismo tipo de vigilancia.
Los valles de Tucumán, Catamarca y La Rioja bajo alerta
En el resto de la Puna salteña de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, así como en la Cordillera de los Andes, la advertencia rige por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h y ráfagas de hasta 100 km/h. Este fenómeno se extenderá desde la mañana hasta la tarde y provocará una fuerte reducción de la visibilidad.
La alerta por viento Zonda también afecta al noroeste de Tucumán, donde la zona de Tafí del Valle está comprendida por las notificaciones oficiales, al igual que el valle de Santa María en Catamarca. Otras localidades catamarqueñas, principalmente en la zona montañosa de Andalgalá, Belén, Pomán y Tinogasta, extienden este tipo de llamados de atención durante la tarde. Por su parte, la prevención por vientos del sector oeste se reanuda en la región cordillerana y puneña de Antofagasta de la Sierra, Belén, Tinogasta y Santa María (Catamarca), así como en Cafayate y San Carlos (Salta). En La Rioja, este informe rige para la Cordillera de Lamadrid y Vinchina.
Nieve en el Cuyo y precipitaciones en la Patagonia
En San Juan y Mendoza, la alerta amarilla se eleva por nevadas que cubrirán la Cordillera de Calingasta, Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos, Tunuyán, Malargüe y San Rafael, donde se prevén precipitaciones nivales persistentes y por momentos fuertes, así como valores de nieve acumulada de entre 20 y 50 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual.
En la región patagónica, los avisos se extienden a la cordillera de Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín, Huiliches, Lácar y el departamento de Aluminé en Neuquén, donde habrá reportes por lluvias persistentes con valores acumulados de entre 10 y 20 mm. Estas precipitaciones se mezclarán con nevadas continuas, con marcas de nieve acumulada de entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas y de entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas. Por momentos, el fenómeno podría presentarse en forma de agua. Estas alertas se repiten en Bariloche y en la cordillera y meseta de Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, el oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo en Río Negro.
Tormentas, granizo y actividad eléctrica en el centro y litoral
En el centro del país, el monitoreo rige por temporales intensos. En el sur de Córdoba, la alerta amarilla está activa para Juárez Celman, la zona baja de Río Cuarto, General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña. Asimismo, en el norte de La Pampa, los departamentos de Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó y Trenel se encuentran bajo indicación de temporal por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas fuertes e importante actividad eléctrica, esperándose valores acumulados de entre 20 y 40 mm.
Estas mismas condiciones meteorológicas afectarán a la provincia de Entre Ríos (en los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador) y a Corrientes (en Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Monte Caseros, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Ituzaingó y San Miguel). De igual manera, en Misiones (Candelaria, Capital, Libertador General San Martín, San Ignacio, 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier y el sur de Guaraní), el área se verá impactada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, granizo y severa actividad eléctrica.
Temperaturas bajo cero en el sur
En cuanto a las marcas térmicas, dos provincias del sur registrarán mínimas críticas. La cordillera y la meseta de Lago Buenos Aires, Río Chico, la cordillera de Güer Aike y Lago Argentino, en Santa Cruz, se encuentran bajo alerta roja por frío extremo, lo cual representa un riesgo alto a extremo para todas las personas.
Por último, en la provincia de Tierra del Fuego, la alerta amarilla por frío rige para la zona no costera de Río Grande y Ushuaia. Dichos valores térmicos conllevan un efecto leve a moderado en la salud, resultando riesgosos principalmente para niños, personas mayores de 65 años o pacientes con enfermedades crónicas.