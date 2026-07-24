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El conmovedor mensaje de Catherine Fulop a un mes de los terremotos en Venezuela: "No nos olvidemos"

La actriz y conductora homenajeó a las víctimas, destacó la solidaridad del pueblo venezolano y agradeció el apoyo de Argentina.

El conmovedor mensaje de Catherine Fulop a un mes de los terremotos en Venezuela: No nos olvidemos
Hace 47 Min

Resumen para apurados

  • A un mes del doble terremoto en Venezuela, Catherine Fulop pidió hoy en Argentina no olvidar la tragedia y agradeció la ayuda internacional tras el desastre.
  • El doble sismo afectó a miles de familias venezolanas. La actriz destacó la rápida movilización ciudadana, el trabajo de rescatistas y el apoyo brindado por Argentina.
  • Pese a la baja en la cobertura mediática, se busca mantener la asistencia activa para acompañar la reconstrucción de las comunidades y asistir a los damnificados.
Resumen generado con IA

A un mes del doble terremoto que sacudió a Venezuela y dejó miles de víctimas y familias afectadas, Catherine Fulop compartió un sentido mensaje en el que expresó el dolor que aún atraviesa su país natal. 

La actriz y conductora aprovechó su espacio en Olga para leer una carta cargada de emoción y pedir que la tragedia no quede en el olvido. “Ha pasado un mes desde que la tierra tembló dos veces y cambió para siempre la historia de Venezuela. Un mes de dolor, de despedidas, de familias que aún buscan respuestas o esperan volver a abrazar por última vez a quienes siguen desaparecidos”, expresó.

En su mensaje, la venezolana hizo hincapié en la respuesta solidaria de la sociedad frente a la tragedia y resaltó el compromiso de quienes colaboraron en las tareas de asistencia.

“Esta tragedia también dejó una certeza: la fuerza de los venezolanos. Cuando todo parecía perderse, fueron las personas las que sostuvieron al país. Vecinos ayudando a vecinos, voluntarios corriendo escombros, compartiendo alimentos, cocinando para los rescatistas, abriendo las puertas de sus hogares a quienes lo habían perdido todo”, destacó.

Además, agradeció el trabajo de médicos, enfermeros, rescatistas, trabajadores y voluntarios, así como el apoyo brindado por distintos países.

“Gracias a cada médico, enfermero, rescatista, trabajador y voluntario que no ha dejado de acompañar a quienes más lo necesitan. Gracias a todos los países que tendieron una mano y ofrecieron ayuda. Demostraron que la solidaridad no conoce fronteras”, afirmó.

El agradecimiento de Catherine Fulop a la Argentina

Uno de los pasajes más emotivos de la carta estuvo dedicado a la Argentina, país donde construyó su vida y su familia. “Especialmente este es un agradecimiento a mi Argentina, porque después de tantos años viviendo en esta hermosa tierra, verla movilizada una vez más por Venezuela me llena de una profunda emoción y me conmueve mucho”, sostuvo.

El pedido de Catherine Fulop para que la tragedia no quede en el olvido

Sobre el final de su reflexión, Fulop advirtió que, aunque la cobertura mediática comenzó a disminuir, las consecuencias del desastre siguen afectando a miles de familias.

“Hoy las cámaras empiezan a irse y las noticias cambian, pero para los venezolanos la tragedia sigue presente. Todavía hay familias intentando reconstruir sus vidas y comunidades enteras que necesitan apoyo para volver a empezar. Hoy solo quiero pedir una cosa: que no nos olvidemos de Venezuela. No dejemos que el tiempo apague el dolor y la esperanza de un pueblo que sigue luchando por ponerse de pie”, reflexionó.

Con la voz quebrada por la emoción, cerró la carta con un mensaje de esperanza dirigido a su país natal. “Mi querida Venezuela, seguimos contigo. Seguimos abrazándote, acompañándote, creyendo en tu gente. Si algo quedó claro en este último mes es que incluso en medio del dolor más profundo, la solidaridad de los venezolanos sigue siendo más fuerte que cualquier tragedia. Mientras siga una mano dispuesta a ayudar a otra, Venezuela tendrá esperanza”.

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