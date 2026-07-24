El conmovedor mensaje de Catherine Fulop a un mes de los terremotos en Venezuela: "No nos olvidemos"

La actriz y conductora aprovechó su espacio en Olga para leer una carta cargada de emoción y pedir que la tragedia no quede en el olvido. “Ha pasado un mes desde que la tierra tembló dos veces y cambió para siempre la historia de Venezuela. Un mes de dolor, de despedidas, de familias que aún buscan respuestas o esperan volver a abrazar por última vez a quienes siguen desaparecidos”, expresó.