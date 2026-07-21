El dólar oficial finalizó en $1.500: qué pasó con el "blue" y por qué volvió a bajar el mayorista

Resumen para apurados
- El dólar oficial cerró en $1.500 en el Banco Nación hoy en Argentina, mientras el mayorista cayó a $1.477,50 debido a una alta oferta en el mercado cambiario.
- Con un volumen de U$S 704,4 millones negociados, el tipo de cambio oficial quedó $355,04 por debajo del techo del BCRA, mientras el "blue" subió $5 y alcanzó los $1.545.
- La brecha entre el dólar informal y la compra bancaria fomenta la liquidación en el circuito paralelo, mientras el BCRA mantiene amplio margen dentro de las bandas cambiarias.
En la segunda rueda de la semana, el dólar oficial operó sin cambios y e mantuvo en $1.500 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). Mientras, que la cotización informal registró un leve avance.
El mercado de cambios negoció un monto de U$S704,4 millones, una oferta que contribuyó a que el dólar mayorista descendiera $3,50 para finalizar en $1.477,50.
En este contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció un techo para las bandas cambiarias de $1.832,54, por lo que el tipo de cambio oficial quedó $355,04 por debajo de ese límite.
Cómo evolucionó el dólar mayorista en julio y en 2026
Con la baja registrada en la jornada, el dólar mayorista acumula una caída de $4,50 en lo que va de julio. En tanto, durante el año mantiene una suba de apenas $22,50.
El dólar "blue" alcanzó su valor más alto desde octubre
En el mercado informal, el dólar blue avanzó cinco unidades y cerró en $1.545 para la venta, en lo que representó su tercer incremento consecutivo y el precio más alto desde el 22 de octubre.
A su vez, las agencias de cambio toman la divisa a sus clientes a $1.525, es decir, $75 que los $1.450 que pagan los bancos. Esa diferencia de cotización mantiene una brecha que, según los operadores del mercado, justifica la liquidación de billetes atesorados en el circuito informal.