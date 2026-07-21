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Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?

El cierre del Mundial acelera los tiempos políticos hacia mayo de 2027. Algunos desempolvan los fallos de Manzur y Uñac para activar el debate sobre los límites de la reelección.

Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 7 Hs

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