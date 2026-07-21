OpiniónColumnas Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo? El cierre del Mundial acelera los tiempos políticos hacia mayo de 2027. Algunos desempolvan los fallos de Manzur y Uñac para activar el debate sobre los límites de la reelección. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 7 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Juan ManzurOsvaldo JaldoSergio Uñac Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Violencia contra las madres: la ONU pide reconocer una realidad que suele pasar desapercibida La reelección, el peronismo alternativo y los candidatos de alquiler Plan de deuda previsional: una oportunidad que no conviene dejar pasar Mucho más que fútbol Lo más popular Trabaja en una finca perdida en el monte santiagueño y usa energía solar para poder ver el Mundial Tiene una bandera argentina en medio del monte, no mira el Mundial y sueña con que sus bisnietos lleguen a Primera Sale a las cuatro de la mañana para llegar a una escuela rural donde el Mundial reunió a todo un paraje Escucha el Mundial por radio porque no tiene luz, pero está listo para dejar el partido si alguien necesita que le salven la vida Escuchó el Mundial 78 por radio, festejó el de Maradona en el Obelisco y vio otra final en el monte santiagueño Ranking notas premium Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo? Nuestra Selección Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial Sobre la necesidad vital de reformar la carta de la ONU Del cierre a las reformas en el Banco Central