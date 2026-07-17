El Banco Central sigue comprando dólares

El Banco Central se encamina a cerrar su mejor semana de compras. La entidad que preside Santiago Bausili adquirió ayer U$S 230 millones, llevando las compras a U$S 1.115 millones en lo que va de la semana, equivalentes a U$S 279 millones diarios. A la par, adquirió U$S 1.406 millones durante la primera quincena de este mes, lo que en términos diarios promedió U$S 141 millones, según la evaluación de Portfolio Personal Inversiones (PPI). De esta forma, las reservas de dólares estadounidenses actualizadas a la fecha para el Banco Central son de U$S 48.531 millones, en monto bruto.
Con la compra de dólares en la presente jornada, en lo que va de este 2026, el BCRA lleva adquirida la suma de U$S 12.570 millones. En este sentido, para llegar al número actual, las liquidaciones del sector agropecuario, así como también el sector energético y la minería, entre otros, fueron los que aportaron durante los primeros meses del año para este presente.
En junio, la intervención del Central disminuyó para atenuar la presión sobre el dólar. Ese mes, la demanda de divisas se incrementó y el tipo de cambio mayorista subió más de un 5%, superando el ritmo de la inflación por primera vez desde octubre de 2025. En ese período, las compras del Banco Central alcanzaron los U$S 1.418 millones, cifra inferior a los U$S 2.596 millones de mayo y solo mayor a la de enero, que fue la más baja del año. En julio, hasta la fecha, la cifra asciende a U$S 1.405 millones, recuerda el sitio Infobae.com.
La autoridad monetaria ya logró el objetivo de acumulación de reservas establecido para 2026. Durante el primer trimestre, la dificultad para sumar reservas estuvo asociada, en parte, a las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía.
Mientras tanto, en el mercado, las acciones argentinas finalizaron ayer con amplias bajas, para amplificar lo que fue una tendencia internacional adversa, con epicentro en Wall Street. A su vez, los títulos públicos en dólares tuvieron caídas marginales y subió el riesgo país, a 410 puntos básicos, según datos de JP Morgan.
Activos
Las ventas de activos argentinos se ajustaron al desempeño de los principales indicadores de referencia, los de las bolsas de Nueva York, que perdieron hasta 1,5% arrastrados por los valores tecnológicos. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 3,2%, mientras que entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociadas en dólares en Wall Street se impusieron las bajas, encabezadas por Satellogic (-9,9%) y los papeles bancarios Supervielle (-6,2%), Macro (-5,7%), Francés (-6,2%) y Grupo Galicia (-4,6%).