El Banco Central sigue comprando dólares

En junio, la intervención del Central disminuyó para atenuar la presión sobre el dólar. Ese mes, la demanda de divisas se incrementó y el tipo de cambio mayorista subió más de un 5%, superando el ritmo de la inflación por primera vez desde octubre de 2025. En ese período, las compras del Banco Central alcanzaron los U$S 1.418 millones, cifra inferior a los U$S 2.596 millones de mayo y solo mayor a la de enero, que fue la más baja del año. En julio, hasta la fecha, la cifra asciende a U$S 1.405 millones, recuerda el sitio Infobae.com.