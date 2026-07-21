Una dosis de droga habría generado un crimen en el barrio Toledo

Resumen para apurados
- Agustín Carrizo (20) fue detenido acusado de asesinar a puñaladas a Cristian Pérez (31) el pasado domingo en el barrio Toledo tras una presunta disputa por drogas.
- La policía localizó al sospechoso escondido en el techo de la casa de un familiar tras analizar cámaras y testimonios que lo vinculan con la agresión previa a la víctima.
- Carrizo será imputado formalmente por homicidio en las próximas horas, mientras el caso reaviva la preocupación vecinal por la violencia y el narcotráfico en la zona.
Agustín Rafael Carrizo (20) fue detenido acusado de haber asesinado de una puñalada a Cristian Emanuel Pérez (31) en el barrio Toledo, al sur de la capital. Según las primeras averiguaciones, el crimen podría haber estado vinculado con una disputa relacionada con la compra de estupefacientes.
De acuerdo con el expediente, el hecho se registró ayer alrededor de las 3. Vecinos llamaron a la Policía para alertar que una persona se encontraba tendida sobre la calle José Gorriti al 2.500. Cuando los efectivos llegaron al lugar, fueron informados de que familiares de la víctima ya la habían trasladado al hospital Padilla. Los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Pérez presentaba una herida de arma blanca a la altura de la axila izquierda que le provocó la muerte.
Un hermano de la víctima aportó los primeros datos a los investigadores. Según declaró, Pérez, que tenía problemas de adicción, había salido de su vivienda para adquirir drogas. Minutos después, un vecino se presentó en su domicilio para avisarle que había sido atacado por la persona con la que se encontraba.
Personal de Homicidios, bajo la conducción de los comisarios Susana Monteros, Javier Sosa, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, y siguiendo instrucciones del fiscal José Sanjuán, inició una serie de medidas para identificar al autor del ataque. A partir de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores establecieron que el principal sospechoso sería Carrizo.
En el techo
El acusado, que también tendría problemas de adicción, reside en otro barrio, aunque suele pernoctar en domicilios de distintos familiares. Los pesquisas se dirigieron a una de esas viviendas y descubrieron que se encontraba oculto en el techo. Allí fue aprehendido y, en las próximas horas, será formalmente acusado por el homicidio.
Los investigadores manejan la hipótesis de que Carrizo y Pérez se encontraban juntos antes del ataque y que entre ambos se habría producido una discusión. Una de las líneas de investigación señala que el conflicto podría haber estado relacionado con la adquisición de estupefacientes, aunque esa circunstancia todavía está siendo analizada por los encargados de la pesquisa.