Una dosis de droga habría generado un crimen en el barrio Toledo

De acuerdo con el expediente, el hecho se registró ayer alrededor de las 3. Vecinos llamaron a la Policía para alertar que una persona se encontraba tendida sobre la calle José Gorriti al 2.500. Cuando los efectivos llegaron al lugar, fueron informados de que familiares de la víctima ya la habían trasladado al hospital Padilla. Los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Pérez presentaba una herida de arma blanca a la altura de la axila izquierda que le provocó la muerte.