Criptomonedas, propiedades y consumos: el informe que complica a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

La pista del dinero digital ya formaba parte de la investigación judicial a partir de las primeras respuestas enviadas por las plataformas virtuales, las cuales revelaron transacciones que no estaban bajo la lupa. Con los nuevos datos aportados por la DAFI, los investigadores lograron ampliar un mapa virtual que dibuja una red de conexiones entre cuentas que pertenecen o interactuaron con las del exjefe de Gabinete. De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, a través de este entramado de cuentas analizadas por la Justicia se habrían movido alrededor de US$ 100.000.