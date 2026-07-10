¿Qué hacer con los pesos cuando el plazo fijo y el dólar dejaron de ser un refugio para los ahorros?

Resumen para apurados
- Ahorristas en Argentina buscan nuevas alternativas de inversión ante la pérdida de atractivo del plazo fijo y el dólar en junio por la desaceleración inflacionaria.
- La inflación comenzó a desacelerarse mientras que la cotización del dólar libre solo subió un 5% en junio, dejando a las opciones tradicionales por debajo de la inflación real.
- Este escenario obliga a los inversores a diversificar su cartera hacia activos financieros más complejos para evitar la pérdida de poder adquisitivo a mediano plazo.
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