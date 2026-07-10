EconomíaNoticias económicas

¿Qué hacer con los pesos cuando el plazo fijo y el dólar dejaron de ser un refugio para los ahorros?

La suba de precios se desacelera y la cotización de la moneda estadounidense subió aproximadamente un 5% en junio. Esos dos datos marcan el terreno para los próximos meses.

¿Qué hacer con los pesos cuando el plazo fijo y el dólar dejaron de ser un refugio para los ahorros?
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ahorristas en Argentina buscan nuevas alternativas de inversión ante la pérdida de atractivo del plazo fijo y el dólar en junio por la desaceleración inflacionaria.
  • La inflación comenzó a desacelerarse mientras que la cotización del dólar libre solo subió un 5% en junio, dejando a las opciones tradicionales por debajo de la inflación real.
  • Este escenario obliga a los inversores a diversificar su cartera hacia activos financieros más complejos para evitar la pérdida de poder adquisitivo a mediano plazo.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas El DólarInflaciónCrisis económica
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca
1

Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos
2

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca
3

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches
4

De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches

Tucumán: el impuesto Inmobiliario sube un 9,9% y el Automotor se reajusta hasta un 7,8%
5

Tucumán: el impuesto Inmobiliario sube un 9,9% y el Automotor se reajusta hasta un 7,8%

Ranking notas premium
Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones
1

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos
2

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades
3

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades

De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches
4

De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches

Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles
5

Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles

Más Noticias
Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Horóscopo chino: los tres signos que encontrarán un nuevo rumbo en julio 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que encontrarán un nuevo rumbo en julio 2026, según Ludovica Squirru

Siguen las alertas del SMN: qué provincias esperan frío extremo, nevadas y lluvias este viernes

Siguen las alertas del SMN: qué provincias esperan frío extremo, nevadas y lluvias este viernes

Tucumán: el impuesto Inmobiliario sube un 9,9% y el Automotor se reajusta hasta un 7,8%

Tucumán: el impuesto Inmobiliario sube un 9,9% y el Automotor se reajusta hasta un 7,8%

Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca

Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca

Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles

Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles

De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches

De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches

Comentarios