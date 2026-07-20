Se acabó el Mundial; ¿qué pasará con la economía?

Durante el último mes, la fiebre mundialista anestesió al mercado argentino. La economía sobrevivió y la alta volatilidad no afloró. El primer semestre dejó una alta cosecha de dólares, producto de las liquidaciones por las agroexportaciones, y el segundo arrancó con una inflación en desaceleración, algo que la administración del presidente Javier Milei se puso como principal objetivo. Encarrilar la macro con la microeconomía es la meta de un gobierno que en 2027 tendrá que ponerse nuevamente a consideración del electorado. Milei ha dicho públicamente que va por su reelección y para eso necesita preparar el terreno, con un humor social más amigable con la economía.
Carlos Salvador Bilardo decía que “los equipos se arman de atrás para adelante”. Antes de pensar en atacar, necesitan una defensa sólida que les dé estabilidad y permita sostener el resto del juego. En economía ocurre algo similar: sin ciertos fundamentos ordenados, es difícil que el resto de las variables converjan hacia un equilibrio más estable, plantea GMA Capital. En ese sentido, la desaceleración de los precios y la continuidad del superávit fiscal se vuelven claves, como la “defensa” sobre la que se apoya el resto del esquema macro de Milei.
Por un lado, en junio, la inflación rompió la barrera del 2% por primera vez desde agosto de 2025 y se ubicó en 1,9%. El registro implicó una desaceleración de 0,3 punto respecto de mayo y confirmó la tendencia de desinflación observada en los últimos tres meses. En lo que va del año, el índice de precios acumula una variación del 16,8%.
A diferencia de meses anteriores, la desaceleración no respondió a factores transitorios. Tanto los precios estacionales como los regulados se ubicaron por encima del nivel general, con aumentos del 3,4% y 2,3% respectivamente. En cambio, el gran freno de mano fue la medición núcleo, que se ubicó en 1,6%, reforzando la idea de que la baja de la inflación comienza a afianzarse sobre bases más sólidas.
Para este mes, el mercado espera que la desaceleración de precios se tome un descanso. El IPC del mes podría ubicarse en niveles similares o incluso por encima de junio. ¿La razón? La propia dinámica estacional del séptimo mes del año signado por las vacaciones de invierno.
Haciendo cuentas
En el plano fiscal, el panorama sigue siendo favorable, aunque junio mostró un desliz: el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $ 0,7 billón y un déficit financiero de $ 1 billón. Los ingresos del fisco cayeron un 8,5% interanual real y los gastos primarios se incrementaron en un 3,1% interanual real. Buena parte del deterioro respondió a factores transitorios, como el corrimiento de los vencimientos del Impuesto a las Ganancias hacia julio y el pago del medio aguinaldo, por lo que el dato no necesariamente marca un cambio de tendencia, según GMA. Este es apenas el tercer mes de déficit primario en lo que va de la gestión, que acumula un resultado positivo equivalente a $ 40 billones a precios de hoy, puntualiza el reporte al que accedió LA GACETA. De todos modos, el resultado enciende alertas, en tanto no alcanzó a cumplir con la meta acordada con el FMI. El superávit primario acumulado de $ 6,3 billones en el segundo trimestre, quedó por debajo del objetivo de $ 6,9 billones. El desvío es acotado y no pone en duda el ancla fiscal, aunque reduce el margen para la segunda mitad del año. Con ingresos tributarios debilitándose y un espacio cada vez menor para seguir ajustando el gasto, la sostenibilidad del equilibrio fiscal dependerá cada vez más de una recuperación de la recaudación.
El Central, de compras
En una semana marcada por señales positivas, el Banco Central volvió a pisar el acelerador en el mercado de cambios. Tras algunas ruedas en las que las compras parecían moderarse, la autoridad monetaria adquirió U$S 532 millones en una sola jornada (el registro más alto de la gestión) y elevó el promedio diario semanal hasta U$S 279 millones.
El cambio de ritmo coincidió con una mayor oferta de divisas vinculada a la liquidación de Obligaciones Negociables y de exportadores que se sumaron al flujo habitual del agro. En este contexto, el BCRA volvió a mostrar capacidad para acumular reservas sin convalidar un rebote del tipo de cambio. Así, la cotización spot cayó 1% hasta $ 1.475, su menor nivel nominal del mes.
Si en el Mundial el cambio más famoso y efectivo para la Argentina fue Gonzalo Montiel por Nahuel Molina, en las mesas se está volviendo hablar de otro enroque clásico: el peso por el dólar, expone GMA Capital. La reciente baja del tipo de cambio volvió a mejorar el punto de partida para las estrategias de carry trade. Con el oficial en torno a $ 1.475, la cotización se ubica 23,8% por debajo del techo de la banda, un margen que reduce el riesgo de una corrección inmediata y vuelve a poner el foco sobre los rendimientos en pesos, indica el economista Nery Persichini.
¿Alcanza este escenario para volver al carry? Según GMA, la experiencia reciente invita a la cautela. Junio dejó un recordatorio de que el nivel de tasa no garantiza retornos en dólares cuando el tipo de cambio se mueve con fuerza. El rendimiento mensual del carry terminó en terreno negativo (-2,7%), luego de que la suba del dólar Contado con Liqui más que compensara el devengamiento de tasas en pesos. El panorama hacia adelante continúa mostrando factores que podrían apuntar a una mayor presión cambiaria: la desaceleración de las liquidaciones del agro, la creciente incertidumbre asociada al calendario electoral y un contexto internacional que podría dejar de ser tan benigno. En este marco, GMA espera una mayor volatilidad de cara a los próximos meses y proyecta que el dólar se mueva en un rango amplio, entre los $ 1.505 y $ 1.680 hacia fin de año.