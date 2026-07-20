Se acabó el Mundial; ¿qué pasará con la economía?

Haciendo cuentas

En el plano fiscal, el panorama sigue siendo favorable, aunque junio mostró un desliz: el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $ 0,7 billón y un déficit financiero de $ 1 billón. Los ingresos del fisco cayeron un 8,5% interanual real y los gastos primarios se incrementaron en un 3,1% interanual real. Buena parte del deterioro respondió a factores transitorios, como el corrimiento de los vencimientos del Impuesto a las Ganancias hacia julio y el pago del medio aguinaldo, por lo que el dato no necesariamente marca un cambio de tendencia, según GMA. Este es apenas el tercer mes de déficit primario en lo que va de la gestión, que acumula un resultado positivo equivalente a $ 40 billones a precios de hoy, puntualiza el reporte al que accedió LA GACETA. De todos modos, el resultado enciende alertas, en tanto no alcanzó a cumplir con la meta acordada con el FMI. El superávit primario acumulado de $ 6,3 billones en el segundo trimestre, quedó por debajo del objetivo de $ 6,9 billones. El desvío es acotado y no pone en duda el ancla fiscal, aunque reduce el margen para la segunda mitad del año. Con ingresos tributarios debilitándose y un espacio cada vez menor para seguir ajustando el gasto, la sostenibilidad del equilibrio fiscal dependerá cada vez más de una recuperación de la recaudación.