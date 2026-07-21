Mundial 2026

¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?

El capitán llegó esta mañana acompañado de su familia. Evitó cualquier contacto con la prensa.

EN ROSARIO. Messi y su familia arribaron esta mañana, en un vuelo privado que partió desde Miami.
EN ROSARIO. Messi y su familia arribaron esta mañana, en un vuelo privado que partió desde Miami. FOTO TOMADA DE LANACION.COM.AR
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi llegó esta mañana a Rosario junto a su familia para descansar y visitar a su padre, luego de finalizar la participación de Argentina en el Mundial 2026.
  • El capitán arribó en un vuelo privado con estrictas medidas de seguridad, tras separarse de la delegación oficial que viajó a Buenos Aires luego de perder la final ante España.
  • Tras unos días de descanso en el país, el futbolista regresará a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami y comenzar una nueva temporada en la MLS.
Resumen generado con IA

Apenas unas horas después de que la Selección Argentina regresara del Mundial 2026, el capitán Lionel Messi aterrizó en Rosario para iniciar un período de descanso antes de poner en marcha su próxima temporada en el fútbol de los Estados Unidos.

Pese a las especulaciones sobre su decisión de separarse de la delegación que trasladó a buena parte del plantel hasta Ezeiza, en donde fue recibido con una enorme caravana de hinchas, el plan de Messi habría contemplado una breve escala en Miami, en donde tiene hace dos años fijada su residencia.

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La aeronave que trasladó a los Messi partió de Florida ayer por la tarde y tocó pista a las 6.30, en el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas. El rosarino bajó acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, para disfrutar de unos pocos días para reencontrarse con el resto de su familia y de sus amigos.

El arribo se desplegó bajo un estricto protocolo de seguridad. La aeronave fue conducida de forma inmediata hacia un sector exclusivo y apartado de la terminal rosarina para preservar la privacidad de la familia. Desde allí, abordaron un vehículo privado que los trasladó sin demoras hacia su finca en el exclusivo barrio cerrado Kentucky Club de Campo, en Funes, dentro del Gran Rosario.

EN ROSARIO. Messi y su familia arribaron esta mañana, en un vuelo privado que partió desde Miami. EN ROSARIO. Messi y su familia arribaron esta mañana, en un vuelo privado que partió desde Miami. FOTO TOMADA DE LANACION.COM

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A diferencia de la comitiva oficial encabezada por el director técnico Lionel Scaloni, que arribó a Buenos Aires y fue ovacionada por miles de hinchas en las inmediaciones de Ezeiza, el crack rosarino eligió un trayecto diferenciado, tras la derrota 1-0 ante España. El capitán de la Selección viajó inicialmente desde Nueva York hacia Florida, separándose temporalmente de la delegación compuesta por el resto del plantel y los dirigentes de la AFA.

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Esta visita a la Argentina le permitirá a Messi visitar a su padre, Jorge, que durante la fase de grupos del Mundial 2026 fue víctima de rumores que pusieron en duda su estado de salud. Ante las especulaciones, su círculo íntimo emitió un texto aclaratorio especificando que no había viajado a territorio estadounidense debido a que continuaba en tratamiento por un “cuadro que presenta”.

Aunque se desconoce el tiempo que Messi permanecerá en el país, se sabe que pronto deberá retornar a Estados Unidos para reincorporarse a Inter Miami, donde volverá a entrenar junto a su compañero y gran amigo, Rodrigo de Paul.

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