¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?

Esta visita a la Argentina le permitirá a Messi visitar a su padre, Jorge, que durante la fase de grupos del Mundial 2026 fue víctima de rumores que pusieron en duda su estado de salud. Ante las especulaciones, su círculo íntimo emitió un texto aclaratorio especificando que no había viajado a territorio estadounidense debido a que continuaba en tratamiento por un “cuadro que presenta”.