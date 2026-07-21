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Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal

Los lotes se promocionan en redes sociales a valores muy inferiores a los del mercado. La Provincia sospecha que podrían tratarse de tierras fiscales o ubicadas en zonas protegidas y ya pidió que se investigue el caso.

Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobierno de Tucumán investiga la oferta en redes sociales de terrenos a bajo costo en El Cadillal, ante la sospecha de que sean tierras fiscales o zonas protegidas.
  • Los lotes se promocionan en plataformas digitales a precios muy inferiores a los del mercado. La justicia provincial interviene tras denuncias de posibles usurpaciones previas.
  • Este caso busca frenar las ventas ilegales y regularizar la situación dominial en El Cadillal, sentando un precedente clave contra las usurpaciones en áreas naturales tucumanas.
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