Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal
Resumen para apurados
- El gobierno de Tucumán investiga la oferta en redes sociales de terrenos a bajo costo en El Cadillal, ante la sospecha de que sean tierras fiscales o zonas protegidas.
- Los lotes se promocionan en plataformas digitales a precios muy inferiores a los del mercado. La justicia provincial interviene tras denuncias de posibles usurpaciones previas.
- Este caso busca frenar las ventas ilegales y regularizar la situación dominial en El Cadillal, sentando un precedente clave contra las usurpaciones en áreas naturales tucumanas.
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