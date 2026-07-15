El dólar "blue" aumentó $10 y alcanzó los $1.530: ¿qué pasó con el oficial?

Resumen para apurados
- Este miércoles, el dólar informal subió $10 y cerró a $1.530 en el mercado cambiario argentino debido a la volatilidad y movimientos dispares frente a las cotizaciones oficiales.
- El alza coincidió con un dólar oficial estable a $1.495 y un repunte del mayorista a $1.474,50, lo que interrumpió una racha de tres caídas consecutivas en la plaza local.
- La brecha cambiaria se mantiene mientras el Banco Central monitorea el dólar mayorista, que opera $350 por debajo del límite de $1.825 establecido para la libre flotación.
El mercado cambiario mostró este miércoles movimientos dispares entre sus distintas cotizaciones. Mientras el dólar "blue" retomó la senda alcista, el tipo de cambio oficial se mantuvo estable y el dólar mayorista registró una leve recuperación, poniendo fin a una serie de tres bajas consecutivas.
La cotización informal avanzó $10 y cerró la jornada a $1.530 para la venta. En tanto, el dólar al público permaneció sin variantes en las pizarras del Banco Nación (BNA), donde quedó ofrecido a $1.495 para la venta.
El dólar mayorista cortó la racha de bajas
En el segmento de contado mayorista se operó un volumen de U$S575,6 millones. En ese mercado, el dólar subió unidades, hasta los $1.474,50, lo que permitió interrumpir una serie de tres caídas consecutivas.
A pesar de este repunte, el tipo de cambio oficial acumula en julio una baja de $7,50.
Cómo quedó el dólar frente al techo de la banda cambiaria
El Banco Central fijó el techo de su régimen de bandas cambiarias en $1.825,19. De esta manera, el dólar mayorista quedó $350,69, por debajo de ese límite establecido para la libre flotación.
Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP avanzó hasta $1.513,39, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) retrocedió y quedó en $1.561,35.